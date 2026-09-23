Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Sau tuổi 60, đây mới là điều giữ hai con người ở lại bên nhau GĐXH - Đi qua nửa đời người, nhiều người mới chợt ngộ ra: Hôn nhân tuổi già không cần sự hoàn hảo, thứ duy nhất níu giữ hai con người ở lại bên nhau chính là sự thấu hiểu.

Vợ chồng anh trai tôi lập nghiệp và sống ở thành phố, kinh tế rất vững vàng. Còn tôi, sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi quyết định ở lại quê nhà cạnh mẹ, bố tôi mất gần 5 năm, để mẹ sống một mình chúng tôi không nỡ.

Ba năm trước, sau một trận tai biến nặng, mẹ tôi không còn khả năng tự sinh hoạt, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa đến vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Lúc đó, anh trai có bàn với tôi: "Vợ chồng anh bận trăm công nghìn việc trên này, không thể về chăm mẹ được. Chú ở quê tiện hơn, chịu khó đỡ đần thay anh. Mỗi tháng anh gửi về cho chú 5 triệu coi như tiền công và phụ thêm tiền bỉm sữa cho mẹ".

Nghĩ anh em ruột thịt trong nhà, mỗi người một hoàn cảnh, anh góp của thì mình góp sức, tôi vui vẻ đồng ý mà không chút đắn đo tính toán.

Ở lại quê chăm mẹ ốm liệt giường: Khi đồng tiền chu cấp đi kèm những lời phán xét

Suốt ba năm trời, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn và xoay quanh chiếc giường bệnh của mẹ. Để có thời gian chạy ra chạy vào lo cho mẹ ngày ba bữa cơm, giặt giũ tã lót, tôi phải nghỉ hẳn công việc cố định để chuyển sang làm việc tự do với thu nhập bấp bênh.

Những ai từng chăm mẹ ốm nằm liệt giường mới hiểu hết nỗi vất vả, từ việc lật người cho mẹ khỏi lở loét đến những đêm thức trắng nghe tiếng mẹ rên vì đau đớn.

Thế nhưng, điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là sự kiệt quệ về thể xác, mà là thái độ của anh trai. Cứ đến ngày mùng một đầu tháng, ngay sau khi chuyển khoản 5 triệu, anh lại gọi điện về với giọng điệu bề trên, hạch sách đủ điều.

Anh liên tục soi mói xem tại sao tháng này mẹ gầy đi, tại sao phòng của mẹ vẫn có mùi bỉm, rồi nhắc nhở vợ chồng tôi phải chăm sóc chu đáo vì anh đã "trả lương" sòng phẳng.

Đỉnh điểm là lần mẹ phải nhập viện cấp cứu vì viêm phổi giữa đêm. Tôi vừa chạy vạy tiền đóng viện phí vừa túc trực bên giường bệnh, anh trai gọi điện về không một câu hỏi thăm em vất vả ra sao, mà buông lời trách móc: "Anh gửi tiền về hằng tháng để chú chăm mẹ cho cẩn thận, thế mà chú để mẹ đổ bệnh phải đi viện thế này à?".

Đồng tiền chu cấp nếu thiếu đi sự tôn trọng và thấu hiểu sẽ vô tình trở thành gánh nặng, làm tổn thương sâu sắc tình anh em ruột thịt khi cùng gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già. Ảnh minh họa AI

Khoảng lặng nghẹn ngào từ sự tỉnh ngộ của tình thâm

Hiểu rằng sự chịu đựng của mình bấy lâu nay vô tình làm mất đi ranh giới tự trọng tối thiểu giữa anh em ruột, tôi quyết định không im lặng nữa. Ngay sau ngày mẹ xuất viện về nhà, tôi gọi điện bảo anh trai thu xếp công việc về quê họp gia đình gấp vào ngày cuối tuần.

Trưa chủ nhật, khi cả nhà anh trai vừa bước vào phòng khách với dáng vẻ đĩnh đạc của một người thành phố thành đạt, tôi lặng lẽ đặt lên bàn mười tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng kèm theo một chiếc va li quần áo nhỏ cũ của mẹ. Nhìn anh trai ngơ ngác, tôi nói bằng giọng bình thản nhưng dứt khoát:

"Ba năm qua, em nhận của anh tổng cộng hơn một trăm triệu tiền chu cấp chăm mẹ. Đây là 5 triệu của tháng này, em trả lại anh. Chiếc va li kia là toàn bộ quần áo, thuốc men của mẹ, em đã xếp sẵn. Từ ngày mai, em sẽ lên thành phố tìm việc làm để lo cho vợ con, nghĩa vụ chăm mẹ em xin giao lại hoàn toàn cho anh. Anh có thể tự tay chăm mẹ một tháng, hoặc dùng số tiền của anh để thuê người, lúc đó anh sẽ hiểu 5 triệu của anh có mua được một đêm thức trắng bế mẹ hay không".

Không gian căn phòng khách bỗng chốc lặng đi. Anh trai tôi mặt biến sắc, đứng thẫn thờ không nói được câu nào, còn chị dâu thì cúi gầm mặt xuống bàn. Họ chưa từng nghĩ một đứa em vốn hiền lành, cam chịu ở quê lại có ngày đưa ra quyết định dứt khoát đến như vậy.

Tôi biết, bước đi này sẽ khiến tình anh em ruột thịt xuất hiện một khoảng cách rất khó khỏa lấp. Nhưng tuổi trẻ hay tuổi già cũng vậy, tình thân chỉ bền vững khi có sự tôn trọng lẫn nhau. Sức lực tôi có thể bỏ ra không quản ngại, nhưng lòng tự trọng của mình tuyệt đối không thể để đồng tiền làm cho rẻ rúng.

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