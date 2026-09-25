Từ 40 tuổi tôi bắt đầu chuẩn bị 3 thứ để tuổi già không phụ thuộc

Từ tuổi 40, tôi bắt đầu chia tiền cho 3 hướng: tích lũy hưu trí, đầu tư vào chính mình và tạo thêm nguồn thu từ tài sản. Sau hơn 10 năm, điều tôi nhận được không chỉ là tiền mà còn là cảm giác chủ động hơn trước tuổi già.

Chuẩn bị tài chính cho tuổi già từ tuổi 40

Trong giai đoạn 30-40 tuổi, phần lớn thu nhập thường dành cho gia đình, con cái, nhà cửa và những khoản chi tiêu trước mắt. Vì thế, chuyện chuẩn bị tài chính cho vài chục năm sau rất dễ bị trì hoãn.

Tôi từng nghĩ chỉ cần có một khoản tiết kiệm và ít vàng là đủ. Nhưng càng tìm hiểu về tài chính cá nhân, tôi càng nhận ra tuổi già có những khoản chi rất khó đoán, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.

Nếu chỉ trông chờ vào lương hưu hoặc sự hỗ trợ của con cái, khả năng chủ động tài chính có thể bị hạn chế. Vì vậy, thay vì chờ đến gần tuổi nghỉ hưu mới chuẩn bị, tôi chọn xây dựng từng nguồn lực nhỏ ngay từ tuổi 40.

Tôi không đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn. Điều tôi hướng tới là từng bước xây dựng khả năng tự chủ tài chính. Ảnh minh họa

1. Tích lũy hưu trí để tạo nền tài chính dài hạn

Đây là phần tôi ưu tiên trước tiên. Mỗi tháng, tôi dành một khoản cố định trong thu nhập cho mục tiêu hưu trí, khoảng 10% thu nhập hoặc mức phù hợp với khả năng tài chính.

Điều quan trọng nhất không phải số tiền ban đầu lớn hay nhỏ mà là duy trì đều đặn trong thời gian dài. Tôi thiết lập khoản trích tự động để hạn chế việc tiêu hết tiền rồi mới nghĩ đến tiết kiệm.

Với các sản phẩm quỹ hưu trí hoặc đầu tư dài hạn, cần đọc kỹ điều khoản, mức phí, khả năng rút tiền, cơ chế đầu tư và quyền lợi thực tế trước khi tham gia. Không nên mặc định rằng mọi quỹ đều sinh lời ổn định hoặc phù hợp với tất cả mọi người.

Tôi coi khoản này như một phần chi phí bắt buộc của bản thân, giống như một khoản "lương" dành cho chính mình trong tương lai.

2. Đầu tư vào kỹ năng để tăng thu nhập

Sau tuổi 40, tôi nhận ra một tài sản quan trọng thường bị bỏ quên: khả năng kiếm tiền của chính mình.

Tôi dành một phần thu nhập cho việc học thêm chuyên môn, kỹ năng phục vụ công việc và chăm sóc sức khỏe. Thay vì chạy theo những khóa học đắt tiền, tôi ưu tiên những kiến thức có khả năng ứng dụng trực tiếp vào công việc.

Khi năng lực được cải thiện, thu nhập có thể tăng lên. Khi thu nhập tăng, khoản dành cho mục tiêu hưu trí cũng có thể được điều chỉnh theo.

Điểm đáng giá của cách này là tiền được đầu tư vào một tài sản có thể tiếp tục tạo ra thu nhập trong nhiều năm, thay vì chỉ nằm yên trong tài khoản.

Tuy nhiên, không phải khóa học nào cũng mang lại hiệu quả. Trước khi chi tiền, tôi thường tự hỏi kiến thức đó có thực sự cần thiết cho công việc hay không và liệu mình có thể áp dụng nó trong thực tế.

3. Xây dựng một nguồn thu bổ sung từ tài sản nhỏ

Khi đã có khoản dự phòng và duy trì được tích lũy dài hạn, tôi mới nghĩ đến việc tạo thêm dòng tiền từ tài sản.

Không nhất thiết phải mua một bất động sản lớn. Nếu điều kiện cho phép, đó có thể là một phòng trống trong nhà, một ki-ốt nhỏ hoặc một khoản đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và mức chịu rủi ro của mỗi người.

Mục tiêu của tôi không phải là sở hữu thật nhiều tài sản mà là tạo thêm một nguồn thu bên cạnh tiền lương hoặc lương hưu.

Dù vậy, tài sản cho thuê không phải nguồn tiền "tự động". Người sở hữu vẫn có thể phải xử lý việc tìm người thuê, bảo trì, sửa chữa, thời gian trống và các chi phí phát sinh. Vì thế, tôi luôn tránh dồn toàn bộ vốn vào một tài sản duy nhất.

3 nguồn lực cùng hướng tới một mục tiêu

Sau nhiều năm, tôi nhận ra ba lựa chọn này bổ trợ cho nhau.

Khoản tích lũy hưu trí tạo nền tảng dài hạn. Đầu tư vào kỹ năng giúp duy trì và cải thiện khả năng tạo thu nhập khi còn đi làm. Tài sản tạo dòng tiền bổ sung giúp giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Bên cạnh đó, tôi luôn duy trì một khoản tiền dự phòng tương đương vài tháng chi tiêu để xử lý những tình huống bất ngờ. Nhờ vậy, tôi không phải bán khoản đầu tư dài hạn mỗi khi gia đình phát sinh việc cần tiền.

Tuổi 40 nên bắt đầu từ đâu?

Tôi không đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn. Điều tôi hướng tới là từng bước xây dựng khả năng tự chủ tài chính.

Có thể bắt đầu bằng việc dành một tỷ lệ thu nhập cố định cho tuổi hưu, sau đó dành một phần hợp lý cho việc nâng cao kỹ năng và sức khỏe. Khi nền tài chính đã vững hơn, có thể tìm hiểu thêm những tài sản tạo dòng tiền phù hợp với khả năng.

Mỗi năm, tôi lại xem xét thu nhập, chi tiêu, khoản tiết kiệm, tài sản và các mục tiêu dài hạn để điều chỉnh kế hoạch.

Chuẩn bị cho tuổi già không có nghĩa là phải tích lũy một khối tài sản khổng lồ. Điều quan trọng hơn là bắt đầu đủ sớm và duy trì đủ lâu.

Với tôi, ý nghĩa lớn nhất của việc chuẩn bị từ tuổi 40 là khi bước vào tuổi hưu, mình vẫn có thể tự quyết định cách sống, chủ động trước những khoản chi cần thiết và không xem sự hỗ trợ của con cái là nguồn tài chính bắt buộc.

Tường Vy