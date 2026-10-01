Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Vợ chồng tôi chuyển về sinh sống tại khu phố nhỏ này được gần 3 năm. Sát vách nhà tôi là gia đình anh chị hàng xóm tầm tuổi chúng tôi, có một cô con gái nhỏ đang học lớp 2. Vì đều là những người từ quê lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống ban đầu có nhiều điểm tương đồng nên hai gia đình nhanh chóng trở nên thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau.

Cách đây một năm, công ty của vợ chồng hàng xóm bước vào giai đoạn mở rộng thị trường, cả hai vợ chồng phải liên tục tăng ca, đi làm từ sáng sớm đến 7- 8 giờ tối, thậm chí có hôm 9 giờ đêm mới về tới nhà. Nhìn đứa con gái nhỏ của anh chị mỗi chiều tan học lại lủi thủi theo người đón thuê về, có hôm thấy cháu ăn mì tôm sống cho đỡ đói, lòng tôi trào lên sự xót xa. Sẵn có con gái mình cũng đang học cùng trường, tôi chủ động sang bàn với chị: "Anh chị đi làm xa vất vả quá, thôi thì mỗi chiều tan học, em đón luôn cháu sang nhà. Cứ để cháu ăn cơm tối, tắm rửa rồi học bài cùng con bé nhà em hằng ngày. Đến tối anh chị về thì đón cháu sau, đỡ phải thuê người giúp việc tốn kém".

Suốt một năm trời sau đó, căn bếp nhỏ của tôi luôn đỏ lửa để chuẩn bị phần ăn cho ba đứa trẻ. Tôi chăm bẵm con họ chu đáo không khác gì con ruột, lo từng bát canh, miếng hoa quả tráng miệng cho đến việc kiên nhẫn ngồi kèm hai đứa nhỏ học hành hằng đêm. Nhiều hôm cháu bị sụt sịt cảm cúm, tôi lại lật đật nấu nước tía tô, giã gừng xông họng cho cháu trước khi bố mẹ cháu kịp về đón.

Vợ chồng tôi làm điều đó hoàn toàn xuất phát từ tình thương của người làm cha làm mẹ, tuyệt đối không mảy may nghĩ đến chuyện tiền bạc hay đòi hỏi ơn nghĩa. Thế nhưng, thói đời tréo ngoe, sự giúp đỡ tự nguyện nếu diễn ra quá lâu mà không có một ranh giới rõ ràng sẽ rất dễ bị đối phương coi là một nghĩa vụ hiển nhiên.

Dần dần, anh chị hàng xóm không còn đón con đúng giờ như trước. Nhiều hôm đã gần 10 giờ đêm, quán xá đã lên đèn từ lâu, vợ chồng họ vẫn lẳng lặng đi cà phê hoặc tụ tập bạn bè rồi nhắn tin bảo tôi: "Mẹ cháu đang bận chút việc, cô cứ cho cháu ngủ lại luôn nhé".

Bữa tiệc rình rang và câu nói bẽ bàng ngoài ngõ

Đỉnh điểm của sự ngỡ ngàng và chua chát ập đến vào cuối tuần trước. Sau một thời gian làm lụng tích lũy, anh chị hàng xóm ăn nên làm ra, sắm được một chiếc ô tô bảy chỗ đời mới và quyết định tổ chức một bữa tiệc rình rang tại nhà.

Tôi ngỡ ngàng nhìn hàng xóm mở tiệc nâng ly ăn mừng chiếc xe ô tô mới mua, ngậm ngùi nhớ lại cả một năm chắt chiu chăm con hộ họ mà không nhận nổi lời mời. Ảnh minh họa AI

Từ sáng sớm, không gian con ngõ nhỏ đã ồn ào tiếng người, xe cộ. Anh chị chuẩn bị mấy mâm cỗ đặt từ nhà hàng mang về, mời cả tổ trưởng dân phố, các hộ gia đình và đồng nghiệp cơ quan. Vợ chồng tôi ở nhà sát vách, nghe tiếng cười nói huyên náo bên kia bức tường, lòng tự nhủ chắc tí nữa anh chị dọn mâm xong sẽ mời nhà mình sang chung vui.

Thế nhưng, mãi cho đến khi bữa tiệc bắt đầu được nửa chừng, tiếng nâng ly chúc tụng vang lên rầm rộ, vẫn không có một lời mời nào hướng về phía nhà tôi.

Buổi chiều, khi tôi ra cổng dọn rác, vô tình chạm mặt chị hàng xóm đang đon đả tiễn khách ra về. Nhìn thấy tôi, chị có chút ngập ngừng lúng túng, rồi cười xòa buông một câu tỉnh bơ: "À cô chú thông cảm nhé, hôm nay nhà chị bận quá nên không kịp sang mời cô chú. Với lại chị nghĩ chỗ thân tình hằng ngày ăn uống cùng nhau suốt rồi cần gì khách sáo, mời cô chú sang ngồi ăn lại mất công hai vợ chồng phải đi phong bì nặng nề, tính chị sòng phẳng nên nghĩ thế cho thoáng".

Lời phân trần của người hàng xóm sát vách khiến tôi đứng sượng sùng giữa ngõ. Hóa ra, suốt một năm trời tôi chăm con cho họ, đối với họ chỉ là một thứ "thân tình" rẻ rúng, không đáng được tôn trọng bằng một lời mời tử tế công khai trước mặt mọi người.

Câu nói nhân danh "sự sòng phẳng, sợ tốn tiền phong bì" thực chất chỉ là chiếc mặt nạ che đậy sự ích kỷ, xem nhẹ người khác. Họ sẵn sàng chi tiền triệu đãi người ngoài để đẹp mặt, nhưng lại tiếc một vị trí

Lòng tốt cũng cần có ranh giới

Quyết định dứt khoát luôn đến sau những sự tỉnh ngộ bẽ bàng như thế. Tôi mỉm cười lịch sự quay người bước vào nhà, khép chặt cánh cổng sắt lại. Tôi hiểu rằng, lỗi không hoàn toàn thuộc về sự thực dụng của hàng xóm, mà một phần do bản thân tôi đã thiếu ranh giới, tự rẻ rúng công sức và lòng tốt của chính mình.

Tối hôm đó, khi chị hàng xóm sang gõ cửa đón con như thường lệ, tôi lẳng lặng dắt tay cháu nhỏ ra cửa, đưa cho cháu chiếc ba lô quần áo rồi nhẹ nhàng bảo: "Chị ạ, từ tuần sau con bé nhà em bắt đầu vào lịch học thêm buổi tối ở trường, em không có thời gian ở nhà kèm cặp cho cháu nữa. Anh chị chủ động thu xếp tìm trường bán trú hoặc người đưa đón cháu nhé".

Nhìn gương mặt ngỡ ngàng, hụt hẫng của chị hàng xóm, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm với quyết định này.

Bước qua những va chạm của cuộc sống, tôi thấm thía bài học sâu sắc về quan hệ láng giềng. Thương người, giúp người là đức tính tốt, nhưng lòng tốt bắt buộc phải đi kèm với ranh giới rõ ràng. Tuyệt đối đừng bao giờ bao cấp trọn gói trách nhiệm của người khác một cách miễn phí. Biết từ chối đúng lúc, giữ một khoảng cách cần thiết chính là cách duy nhất để bảo vệ lòng tự trọng tối thiểu của bản thân và giữ cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình có được sự bình an, tự tại.

Tâm Nguyễn

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.