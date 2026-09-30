Nhìn cánh cửa tủ lạnh của cặp vợ chồng già, tôi hiểu vì sao họ hạnh phúc

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GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.

Trong một gia đình, cách sống của cha mẹ, bậc trưởng bối và giáo dục cũng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Một gia đình tốt sẽ có động lực và tinh thần trách nhiệm, ngày tháng trôi qua ngày một thịnh vượng, phúc vận đủ đầy, theo Phụ nữ Việt Nam. Câu chuyện được một thạc sĩ Nông học tại Đại học Tây Úc chia sẻ trên Zhihu (Trung Quốc) dưới đây sẽ cho thấy vì sao một gia đình hạnh phúc có thể tạo nên những thay đổi đáng kể cho thế hệ sau.

Căn nhà nhỏ nhưng đầy sự quan tâm

Ngày ấy, tôi cùng vài người bạn sang Gold Coast du học và thuê một căn phòng trong ngôi nhà có nhiều phòng dành cho sinh viên. Chủ nhà là một cặp vợ chồng lớn tuổi, làm công việc kinh doanh nhỏ tại địa phương.

Lần đầu đến thuê, trời đã khá muộn. Ông chủ nhanh chóng hướng dẫn cách sử dụng bếp, chỉ đường xuống hồ bơi và khu vực phòng xông hơi dùng chung.

Ông nói sáng hôm sau hai vợ chồng phải đi làm sớm nên không thể ăn sáng cùng chúng tôi, rồi bảo cứ tự nhiên như ở nhà.

Tôi khi ấy chỉ nghĩ đây là một chỗ trọ thuận tiện, nhưng sáng hôm sau, cảm giác ấy thay đổi hoàn toàn. Trong bếp, tôi nhìn thấy một chai nước tương châu Á được đặt ở vị trí dễ thấy. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ. Có lẽ đoán tôi là người châu Á qua tên gọi, hai vợ chồng đã chuẩn bị thêm một số loại gia vị quen thuộc.

Một chi tiết rất nhỏ nhưng khiến tôi bất ngờ. Giữa nơi đất khách, một người xa lạ vẫn nhớ đến thói quen của mình.

Nhìn cánh cửa tủ lạnh của cặp vợ chồng già, tôi hiểu vì sao họ hạnh phúc - Ảnh 1.

Hoa được đặt ở nhiều nơi, từ bàn ăn, góc tủ đến bệ bếp. Những món đồ sưu tầm có thể không đắt tiền nhưng đều được lựa chọn kỹ càng và đặt ở vị trí phù hợp. Tôi bắt đầu hiểu rằng họ không chỉ đang sống trong một ngôi nhà. Họ đang cùng nhau tạo dựng tổ ấm. Ảnh minh họa

Những mảnh giấy tiết lộ cuộc hôn nhân hạnh phúc

Điều khiến tôi chú ý hơn là cánh cửa tủ lạnh, trên đó dán rất nhiều mảnh giấy do bà chủ viết cho chồng. Có tờ ghi hóa đơn mua đồ, có tờ nhắc ông việc này việc kia, thậm chí có cả lời dặn phải ăn hết cơm tối, không được để thừa.

Những câu chữ chẳng hề lãng mạn. Thậm chí nếu đọc riêng, chúng có vẻ rất bình thường nhưng nhìn tất cả những mảnh giấy ấy, tôi lại cảm nhận được sự gắn bó của hai vợ chồng.

Có lẽ hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân lâu năm không nằm ở những lời ngọt ngào, mà được thể hiện qua vô số hành động nhỏ lặp lại mỗi ngày.

Một lời nhắc ăn cơm, một câu hỏi thăm hay việc nhớ người kia thích ăn gì cũng có thể là cách thể hiện tình yêu.

Hạnh phúc hiện diện trong từng góc nhà

Trên tường là những bức ảnh của hai vợ chồng, có cả những khung ảnh được tự tay làm, trông đơn giản nhưng rất đáng yêu. Bên cạnh là ảnh chú chó của gia đình.

Mỗi góc nhà đều mang dấu ấn của hai người. Họ tự lựa chọn và sắp xếp đồ đạc. Nhà có nhiều vật dụng nhưng không hề lộn xộn. Ngay cả tấm thảm trên sàn cũng được thêu tên hai vợ chồng bằng phương pháp thủ công.

Hoa được đặt ở nhiều nơi, từ bàn ăn, góc tủ đến bệ bếp. Những món đồ sưu tầm có thể không đắt tiền nhưng đều được lựa chọn kỹ càng và đặt ở vị trí phù hợp.

Trong phòng khách còn có một mô hình người lính đã cũ, khuôn mặt mô hình bị thời gian làm mờ nhưng hai vợ chồng không vứt đi mà tận dụng làm nơi treo đồ. Những vật dụng ấy khiến căn nhà trở nên có sức sống.

Tôi bắt đầu hiểu rằng họ không chỉ đang sống trong một ngôi nhà. Họ đang cùng nhau tạo dựng tổ ấm.

Nhà giàu chưa chắc mang lại cảm giác ấm áp

Sau này, tôi từng có dịp bước vào nhiều gia đình giàu có. Có những căn nhà rộng lớn, nội thất sang trọng, đồ đạc đắt tiền nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Tôi từng làm công việc dọn dẹp cho một gia đình rất giàu, tủ quần áo của nữ chủ nhà còn lớn hơn phòng khách nơi tôi từng sống. Thế nhưng nhiều món đồ bên trong đã phủ một lớp bụi dày, dường như rất lâu không được sử dụng.

Phòng khách được trang trí đẹp mắt, có cả những thiết bị giải trí hiện đại lẫn những món đồ quý phái. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo nhưng thiếu dấu vết của một cuộc sống thực sự. Căn nhà ấy có thể khiến người ta trầm trồ khi mới bước vào, nhưng lại không tạo cảm giác muốn ở lại.

Khi ấy, tôi mới nhận ra tiền bạc có thể mua được một ngôi nhà đẹp, nhưng chưa chắc mua được cảm giác hạnh phúc.

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh căn nhà của hai vợ chồng lớn tuổi ấy vẫn ở trong tâm trí tôi. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ cuộc sống về già phải có một căn nhà thật đẹp, thật rộng và đầy đủ tiện nghi. Sau trải nghiệm đó, tôi bắt đầu nghĩ khác.

Một căn nhà hạnh phúc có thể chẳng cần quá lớn. Điều quan trọng là trong đó có những con người thật sự quan tâm đến nhau.

"Hương vị" của hạnh phúc có lẽ rất đơn giản. Đó là cảm giác bước vào một căn nhà và thấy lòng mình nhẹ nhõm. Là nhìn một mảnh giấy nhỏ trên tủ lạnh rồi bất giác mỉm cười. Là biết rằng từng món đồ trong nhà đều chứa một câu chuyện và dấu vết của những người đã cùng nhau tạo dựng cuộc sống.

Cuối cùng, điều khiến một mái ấm trở nên đáng giá không phải là nó sang trọng đến đâu, mà là mỗi người có cảm thấy muốn trở về hay không.

Bởi hạnh phúc đôi khi không nằm ở những thứ lớn lao. Nó hiện diện trong chính những điều bình thường nhất của cuộc sống.

Nhìn cánh cửa tủ lạnh của cặp vợ chồng già, tôi hiểu vì sao họ hạnh phúc - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc không cần lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng luôn có sự tôn trọng, sẻ chia và giao tiếp tích cực. Ảnh minh họa

Gia đình hạnh phúc thường sở hữu những điều đơn giản

Theo các chuyên gia tâm lý, cách giao tiếp giữa các thành viên là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của một gia đình hạnh phúc. Báo Psychology Today cho biết, những gia đình có thói quen trò chuyện tôn trọng, lắng nghe và hạn chế chỉ trích thường duy trì được sự gắn kết bền vững lâu dài, theo Lao Động.

Không khí trong bữa cơm gia đình cũng phản ánh rõ mức độ hạnh phúc. The New York Times từng dẫn nghiên cứu cho thấy, các gia đình thường xuyên ăn cùng nhau, trò chuyện cởi mở sẽ giúp giảm căng thẳng, tăng sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái.

Bên cạnh đó, sự chia sẻ trách nhiệm là yếu tố quan trọng. Theo Harvard Health Publishing, khi việc nhà và chăm sóc con cái được san sẻ công bằng, các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy được tôn trọng, từ đó giảm mâu thuẫn và áp lực tâm lý.

Gia đình hạnh phúc không cần lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng luôn có sự tôn trọng, sẻ chia và giao tiếp tích cực. Chỉ cần quan sát cách các thành viên nói chuyện và sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày, đã có thể nhận ra gia đình đó có thực sự bình yên hay không.

Nhìn cánh cửa tủ lạnh của cặp vợ chồng già, tôi hiểu vì sao họ hạnh phúc - Ảnh 3.4 điều vợ chồng hiểu càng sớm, hôn nhân càng dễ hạnh phúc

GĐXH - Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng nếu vợ chồng hiểu và cùng vun đắp những điều quan trọng dưới đây, cuộc sống gia đình sẽ dễ tìm thấy sự bình yên.

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