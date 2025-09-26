Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe
GĐXH - Công an Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học, sổ đỏ, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.
Theo Báo Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá, bắt gọn ổ nhóm làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép lái xe các loại.
Đầu tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin về tội phạm, Phòng CSHS, Công an Quảng Trị phát hiện có manh mối về đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức với phương thức tinh vi, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý hành chính và tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội.
Lãnh đạo Phòng CSHS báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và quyết định xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt xoá đường dây phạm tội này. Lực lượng đánh án của Phòng CSHS phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an); Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Quảng Trị) quyết định phá án.
Lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Văn Công (SN 1996) trú tại xóm Mộ Đức, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây làm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả).
Đồng thời bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng (SN 2000), trú ở đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội và Đặng Duy Tuấn (SN 1996), ở đường Định Công, phường Định Công, TP. Hà Nội (các đối tượng chuyên chỉnh sửa tài liệu giả); Trần Văn Đạt (SN 1998), trú thôn An Đà, xã Hương Sơn, TP. Hà Nội (đối tượng nhận nhiệm vụ làm quảng cáo, tìm kiếm thị trường tiêu thụ); Nguyễn Văn Tình (SN 1997), trú xóm Hải Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (chuyên in ấn, ký giả, phát hành bằng, chứng chỉ giả và gửi đến người mua); Trần Xuân Tuấn (SN 1990), phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội (chuyên chỉnh sửa tài liệu giả và đặt hàng)…
Tại những địa điểm các đối tượng đang ở, công an thu giữ 11 điện thoại di động; thiết bị in màu, máy ép plastic; 7 màn hình máy tính; 6 CPU; nhiều ổ cứng ngoài, bộ kết nối internet; hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán để in, dán làm các chứng chỉ, văn bằng giả; hàng chục bộ hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đã in ra sẵn để chuẩn bị gửi cho người mua và hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc làm giả, in ấn văn bằng, chứng chỉ...
Trên CAND, Thượng tá Dương Kim Tư (Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị - người trực tiếp cùng các tổ công tác tham gia phá án) khẳng định, chuyên án được tổ chức chặt chẽ, lực lượng phối hợp đồng bộ, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ. Với tinh thần quyết liệt, xử lý tình huống nhanh, dứt khoát, Ban chuyên án đã nhanh chóng, đồng loạt bí mật, khống chế các đối tượng, không để các đối tượng liên lạc, trao đổi tiêu huỷ chứng cứ.
Trung tá Trà Đình Nam - Phó Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, anh em cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án mừng nhất là triệt phá được toàn bộ đường dây, thu giữ số lượng lớn tang vật, bắt gọn được tất cả các đối tượng trong đường dây.
Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức làm giả các tài liệu theo đơn đặt hàng của người có nhu cầu trên mạng xã hội, qua đó các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe các loại, bằng tốt nghiệp THPT, đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…
Đinh Văn Long bị khởi tố tội giết người do hành vi cố tình cán chết nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.
GĐXH - Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Hào Quang (SN 2001) đã đánh bạn gái dã man tại quán bi-a ở phường Xuân Phương (TP Hà Nội). Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt nam thanh niên 29 tuổi 7,5 triệu đồng vì đã chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ công an.
GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.
GĐXH - Từ ngày 16 - 25/9, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo gây mất an toàn giao thông.
Cơ quan chức năng tại TP.HCM khẳng định, nghệ sĩ tham gia quảng bá liên quan cờ bạc có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
GĐXH - Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình vừa bắt đối tượng cướp tài sản của các em học sinh do thiếu tiền tiêu xài.
GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh do người đàn ông ở Bắc Ninh cầm đầu, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.
Bà H.T.N đến ngân hàng chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản khác để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.
