Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe

Thứ sáu, 22:01 26/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học, sổ đỏ, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.

Theo Báo Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá, bắt gọn ổ nhóm làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép lái xe các loại.

Đầu tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin về tội phạm, Phòng CSHS, Công an Quảng Trị phát hiện có manh mối về đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức với phương thức tinh vi, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý hành chính và tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội.

Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ khi đang chuẩn bị chuyển bán hàng ngàn giấy tờ giả cho người mua qua mạng xã hội. Ảnh: N.H

Lãnh đạo Phòng CSHS báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và quyết định xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt xoá đường dây phạm tội này. Lực lượng đánh án của Phòng CSHS phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an); Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Quảng Trị) quyết định phá án.

Lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Văn Công (SN 1996) trú tại xóm Mộ Đức, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây làm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả).

Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả.

Đồng thời bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng (SN 2000), trú ở đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội và Đặng Duy Tuấn (SN 1996), ở đường Định Công, phường Định Công, TP. Hà Nội (các đối tượng chuyên chỉnh sửa tài liệu giả); Trần Văn Đạt (SN 1998), trú thôn An Đà, xã Hương Sơn, TP. Hà Nội (đối tượng nhận nhiệm vụ làm quảng cáo, tìm kiếm thị trường tiêu thụ); Nguyễn Văn Tình (SN 1997), trú xóm Hải Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (chuyên in ấn, ký giả, phát hành bằng, chứng chỉ giả và gửi đến người mua); Trần Xuân Tuấn (SN 1990), phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội (chuyên chỉnh sửa tài liệu giả và đặt hàng)…

Tại những địa điểm các đối tượng đang ở, công an thu giữ 11 điện thoại di động; thiết bị in màu, máy ép plastic; 7 màn hình máy tính; 6 CPU; nhiều ổ cứng ngoài, bộ kết nối internet; hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán để in, dán làm các chứng chỉ, văn bằng giả; hàng chục bộ hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đã in ra sẵn để chuẩn bị gửi cho người mua và hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc làm giả, in ấn văn bằng, chứng chỉ...

Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe - Ảnh 3.

Hàng nghìn hồ sơ liên quan đến giấy phép lái xe giả các đối tượng đang cất trữ để in giả bán cho người mua. Ảnh: N.H

Trên CAND, Thượng tá Dương Kim Tư (Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị - người trực tiếp cùng các tổ công tác tham gia phá án) khẳng định, chuyên án được tổ chức chặt chẽ, lực lượng phối hợp đồng bộ, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ. Với tinh thần quyết liệt, xử lý tình huống nhanh, dứt khoát, Ban chuyên án đã nhanh chóng, đồng loạt bí mật, khống chế các đối tượng, không để các đối tượng liên lạc, trao đổi tiêu huỷ chứng cứ.

Trung tá Trà Đình Nam - Phó Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, anh em cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án mừng nhất là triệt phá được toàn bộ đường dây, thu giữ số lượng lớn tang vật, bắt gọn được tất cả các đối tượng trong đường dây. 

Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức làm giả các tài liệu theo đơn đặt hàng của người có nhu cầu trên mạng xã hội, qua đó các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe các loại, bằng tốt nghiệp THPT, đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?

GĐXH - Sau khi thuê địa điểm tại TP. Hà Nội, các đối tượng đặt dây chuyền, máy móc sản xuất giấy tờ giả, tiền giả. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng CCCD giả mở tài khoản trên mạng để thực hiện hành vi mua bán...

Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hộiTinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội

Các đối tượng đã tạo những nick Facebook giả để tìm người mua văn bằng, chứng chỉ giả; sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online của ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

L.Vũ (th)
