Hà Nội: Danh sách 545 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI 'tóm gọn'
GĐXH - Sau một thời gian chính thức đưa vào hoạt động, hệ thống Camera AI của Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Phòng CSGT cho biết đã gửi thông báo phạt nguội đến 545 trường hợp, bao gồm cả ô tô và xe máy.
Ngày 29/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức đưa Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội vào vận hành. Đây được xem là bước ngoặt trong công tác quản lý giao thông Thủ đô với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Qua thời gian ngắn thực hiện, hệ thống Camera AI đã tự động phát hiện và ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm các lỗi như: Vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm... Đáng chú ý, đối tượng bị xử lý không chỉ là ô tô mà còn bao gồm rất nhiều xe mô tô, xe gắn máy.
Tính đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thiện hồ sơ và gửi 545 thông báo vi phạm đến tận tay các chủ phương tiện để yêu cầu phối hợp xử lý.
Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.
Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.
Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình (đợt 1):
