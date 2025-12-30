Lào Cai: Dùng dao đe dọa cướp điện thoại, nam sinh lớp 12 bị khởi tố
GĐXH - Nam sinh lớp 12 ở xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai bị khởi tố vì dùng dao đe dọa cướp điện thoại của một học sinh khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T.A (SN 2008, trú tại xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai) là học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Văn Bàn về tội cướp tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.
Do bị can chưa đủ 18 tuổi, Cơ quan Cảnh sát điều tra không áp dụng biện pháp tạm giam mà bàn giao bị can cho UBND xã Khánh Yên quản lý theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vào sáng ngày 29/12/2025.
Trước đó, ngày 25/12/2025, N.T.T.A đã dùng dao đe dọa H.A.T (SN 2009, trú tại xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) học sinh lớp 10 một trường Trung học phổ thông trên địa bàn, chiếm đoạt 1 điện thoại iPhone 11 với mục đích bán lấy tiền chơi bida.
Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với các bên liên quan; xác định hành vi của N.T.T.A đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản.
Qua vụ việc, Công an xã Văn Bàn đề nghị các cơ sở giáo dục và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, con em mình, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.
