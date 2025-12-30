Lừa đảo hơn 166 tỷ đồng, nữ giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột. Từ năm 2020 đến năm 2024, Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, được rút linh hoạt theo nhu cầu.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Đoàn Uyên Thao (nữ áo khoác đen). Ảnh: CACC

Khi nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến để các nạn nhân tin tưởng gửi tiền vào công ty đầu tư kinh doanh, sinh lãi. Sau khi nhận tiền, bà Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút tiền. Tức là "lấy của người trước trả cho người sau", tạo cảm giác hoạt động gửi tiền có lãi, thanh toán sòng phẳng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân, xác định bị Công ty Hoàng Quyến tố cáo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi nêu trên.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an cho biết, trong năm 2024, mặc dù Công ty Hoàng Quyến đã mất khả năng tài chính, không còn khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản nhưng Đoàn Uyên Thao vẫn tạo vỏ bọc về năng lực kinh tế, đưa ra thông tin gian dối về việc chi trả lãi suất từ 0,7% đến 1%/tháng, khiến 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này tiếp tục được dùng để trả nợ cho các khoản gửi trước đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý Đoàn Uyên Thao theo quy định của pháp luật, đồng thời kêu gọi các cá nhân liên quan sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.