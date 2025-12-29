Góc nhìn luật sư về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Phóng viên đã trao đổi với TS.LS Đặng Văn Cường để làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc này.
Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương vừa qua đã gây bàng hoàng, xót xa trong dư luận. Không chỉ là nỗi đau mất mát của các gia đình nạn nhân, vụ việc còn đặt ra hàng loạt câu hỏi pháp lý về nguyên nhân, trách nhiệm và những hệ lụy pháp luật có thể phát sinh.
Để làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhằm phân tích các góc độ pháp lý, trách nhiệm của các bên liên quan cũng như những vấn đề cần được xem xét trong quá trình điều tra, xử lý.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo thông tin bước đầu sự việc thì chiếc xe ô tô mất lái khi xuống dốc dẫn đến vụ tai nạn xảy ra khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương tích nghiêm trọng, trong đó tài xế cũng đã tử vong. Nhiều người thương thích nghiêm trọng đang được điều trị tích cực, hậu quả là rất thảm khốc.
Việc làm rõ nguyên nhân sự việc không chỉ làm rõ vấn đề trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện, mà còn làm rõ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải và để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
"Vụ tai nạn này có thể do lỗi của tài xế, cũng có thể do yếu tố kĩ thuật. trường hợp vụ tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng do lỗi của người điều khiển phương tiện mà người điều khiển phương tiện còn sống thì sẽ xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người điều khiển phương tiện có lỗi nhưng đã tử vong thì sẽ không xử lý hình sự đối với người này, tuy nhiên sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân khác có liên quan (nếu có).
Trong trường hợp hậu quả vụ tai nạn xảy ra là nghiêm trọng, tài xế đã tử vong nhưng có dấu hiệu của tội giao, điều động phương tiện giao thông không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì người điều động lái xe, người giao xe không đủ điều kiện tham gia giao thông sẽ bị xử lý hình sự" - TS.LS Đặng Văn Cường nêu quan điểm.
Cũng theo TS.LS Đặng Văn Cường, theo quy định của pháp luật thì xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, xe ô tô sử dụng vào mục đích kinh doanh thì pháp luật quy định quản lý chặt chẽ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện phải có đăng kiểm, đủ điều kiện lưu hành. Trong trường hợp giao phương tiện hoặc điều động người điều khiển không đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan tổ chức điều động người, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện dẫn đến tai nạn xảy ra thì người giao, người điều động, đơn vị quản lý xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,
Đối với thiệt hại về dân sự thì đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Thiệt hại bao gồm: chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất bị giảm sút, chi phí phục hồi chức năng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần. Đối với nạn nhân đã tử vong thì còn bồi thường chi phí mai táng theo phong tục địa phương và mức bồi thường thiệt hại về tinh thần sẽ nghiêm trọng hơn.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 7h40 ngày 27/12/2025, tại Km35 Quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 09 người tử vong, 09 người bị thương. Xe ô tô hư hỏng nặng.
Danh sách 9 người tử vong gồm: Trần Liên H (SN 1981, Đống Đa, Nguyễn Văn T (SN 1989, Từ Liêm), Nguyễn Phương T (SN 1979, Mễ Trì), Nguyễn Thị Bích N (SN 1979, Hoàn Kiếm), Lê Thị Thanh T (1972, Đống Đa), Phạm Thị Thanh M (Thái Nguyên), Đỗ Đăng T - lái xe (trú tại TP Hà Nội); Huỳnh Thị Đào (TP. HCM); Phan Trung A (phường Bắc Giang, Bắc Ninh). Hiện tại, 9 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.
Video hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở Lào Cai:
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên QuangPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thậtPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốcPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạtPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'Pháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán ChiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Vận chuyển gần 200kg pháo nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ việc tài khoản mạng xã hội rao nhận sửa súng hơi, Công an TP Huế phát hiện hai thanh niên tàng trữ súng và hàng trăm viên đạn chì.
Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Thị Bé bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và giết người. Dù lẩn trốn sang Lào, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, đối tượng này vẫn bị bắt giữ sau hơn 20 năm.
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'Pháp luật
GĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.