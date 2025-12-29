Góc nhìn luật sư về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương vừa qua đã gây bàng hoàng, xót xa trong dư luận. Không chỉ là nỗi đau mất mát của các gia đình nạn nhân, vụ việc còn đặt ra hàng loạt câu hỏi pháp lý về nguyên nhân, trách nhiệm và những hệ lụy pháp luật có thể phát sinh.

Để làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhằm phân tích các góc độ pháp lý, trách nhiệm của các bên liên quan cũng như những vấn đề cần được xem xét trong quá trình điều tra, xử lý.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo thông tin bước đầu sự việc thì chiếc xe ô tô mất lái khi xuống dốc dẫn đến vụ tai nạn xảy ra khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương tích nghiêm trọng, trong đó tài xế cũng đã tử vong. Nhiều người thương thích nghiêm trọng đang được điều trị tích cực, hậu quả là rất thảm khốc.

TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Việc làm rõ nguyên nhân sự việc không chỉ làm rõ vấn đề trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện, mà còn làm rõ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải và để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

"Vụ tai nạn này có thể do lỗi của tài xế, cũng có thể do yếu tố kĩ thuật. trường hợp vụ tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng do lỗi của người điều khiển phương tiện mà người điều khiển phương tiện còn sống thì sẽ xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người điều khiển phương tiện có lỗi nhưng đã tử vong thì sẽ không xử lý hình sự đối với người này, tuy nhiên sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân khác có liên quan (nếu có).

Trong trường hợp hậu quả vụ tai nạn xảy ra là nghiêm trọng, tài xế đã tử vong nhưng có dấu hiệu của tội giao, điều động phương tiện giao thông không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì người điều động lái xe, người giao xe không đủ điều kiện tham gia giao thông sẽ bị xử lý hình sự" - TS.LS Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở xã Phình Hồ.

Cũng theo TS.LS Đặng Văn Cường, theo quy định của pháp luật thì xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, xe ô tô sử dụng vào mục đích kinh doanh thì pháp luật quy định quản lý chặt chẽ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện phải có đăng kiểm, đủ điều kiện lưu hành. Trong trường hợp giao phương tiện hoặc điều động người điều khiển không đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan tổ chức điều động người, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện dẫn đến tai nạn xảy ra thì người giao, người điều động, đơn vị quản lý xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,

Đối với thiệt hại về dân sự thì đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Thiệt hại bao gồm: chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất bị giảm sút, chi phí phục hồi chức năng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần. Đối với nạn nhân đã tử vong thì còn bồi thường chi phí mai táng theo phong tục địa phương và mức bồi thường thiệt hại về tinh thần sẽ nghiêm trọng hơn.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 7h40 ngày 27/12/2025, tại Km35 Quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 09 người tử vong, 09 người bị thương. Xe ô tô hư hỏng nặng.

Danh sách 9 người tử vong gồm: Trần Liên H (SN 1981, Đống Đa, Nguyễn Văn T (SN 1989, Từ Liêm), Nguyễn Phương T (SN 1979, Mễ Trì), Nguyễn Thị Bích N (SN 1979, Hoàn Kiếm), Lê Thị Thanh T (1972, Đống Đa), Phạm Thị Thanh M (Thái Nguyên), Đỗ Đăng T - lái xe (trú tại TP Hà Nội); Huỳnh Thị Đào (TP. HCM); Phan Trung A (phường Bắc Giang, Bắc Ninh). Hiện tại, 9 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.

Video hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở Lào Cai:

