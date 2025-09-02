Chân dung nữ cảnh sát Trung Quốc xinh đẹp bắn súng 10 phát trúng hồng tâm khiến triệu người ngưỡng mộ
GĐXH - Nữ cảnh sát Ứng Vĩ Mẫn, 26 tuổi, đã thể hiện kỹ năng bắn súng xuất sắc khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát đạn cùng phong thái bình tĩnh, tự tin.
Nữ cảnh sát Trung Quốc gây sốt với tài thiện xạ
Nữ cảnh sát Trung Quốc tên Ứng Vĩ Mẫn đã gây sốt trên mạng xã hội nước này không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn vì kỹ năng bắn súng xuất sắc, theo tờ South China Morning Post.
Ứng, 26 tuổi, hiện đang công tác tại đồn công an Vương Xuân thuộc Sở Công an TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc). Trong một video huấn luyện gần đây, cảnh sát Doanh đã cho thấy kỹ năng bắn súng xuất sắc của cô khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát đạn cùng phong thái bình tĩnh. Hình ảnh này đã khiến hàng triệu người dùng mạng Trung Quốc bị cuốn hút.
Trong video, Ứng điềm tĩnh thực hiện hàng loạt thao tác lắp ráp súng, rút súng, nạp đạn, ngắm bắn và khai hỏa.
Hình ảnh trên bia cho thấy các phát bắn của cảnh sát Ứng đều trúng vòng 10, với độ chụm rất cao. "Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi", một người dùng mạng bình luận. "Càng ngắm càng thấy đẹp, tôi xem đi xem lại vài chục lần không chán", một người khác bày tỏ.
Điều ít biết về nữ cảnh sát Trung Quốc Ứng Vĩ Mẫn
Ứng mơ ước trở thành cảnh sát từ khi còn nhỏ. Năm 2017, cô vào học tại Cao đẳng Cảnh sát Chiết Giang, chuyên ngành chỉ huy và chiến thuật cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2021, cô tình nguyện tham gia công tác tuyến đầu, trải qua khóa đào tạo nghiêm ngặt về điều tra, bắt giữ và xử lý vụ án.
Tháng 3/2023, Ứng đóng vai trò quan trọng trong việc phá vụ án phức tạp liên quan đến một công ty thương mại điện tử xuyên biên giới. Với tư cách là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, cô đến hiện trường, xông lên để khống chế nghi phạm tại chỗ và bảo quản cẩn thận các bằng chứng điện tử quan trọng.
1 năm sau, cô phá thành công hàng loạt vụ trộm cắp, bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm và thu hồi hàng chục nghìn nhân dân tệ. Để ghi nhận những nỗ lực của cô, công chúng đã tặng một biểu ngữ có dòng chữ: "Phản ứng nhanh như hổ, tìm kiếm chính xác và bắt giữ kẻ trộm một cách đáng tin cậy".
Tháng 10/2024, cô đưa các chiến thuật lừa đảo thực sự vào kịch bản và đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình ngắn tập để nâng cao nhận thức của công chúng về phòng chống gian lận.
Ứng cho hay cô chưa có bạn trai, dù gia đình nhiều lần thúc giục. Cô tập trung phát triển sự nghiệp, mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày ở nhà.
"Cảm ơn công chúng và người dùng mạng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Điều đó thúc đẩy tôi giữ vững đam mê, làm việc siêng năng và làm tốt hơn nữa công việc của mình", cô nói.
Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kểTiêu điểm - 20 giờ trước
Người phụ nữ sống lại một cách thần kỳ sau 17 phút bị ngừng tim đột ngột. Cô đã có chia sẻ về những gì mà mình nhìn thấy ở “thế giới bên kia”.
Đời thường ít biết của nữ phi công quân sự Trung Quốc được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', lập kỳ tích từ khi 21 tuổiTiêu điểm - 23 giờ trước
GĐXH - Nữ phi công quân đội Trung Quốc Từ Phong Xán không chỉ thu hút bởi ngoại hình đẹp như diễn viên mà còn vì bảng thành tích ấn tượng.
Đến năm 2050, một quốc gia trên thế giới sẽ biến mất, người dân đang "tháo chạy"Tiêu điểm - 1 ngày trước
Cuộc chiến của họ là một lời cảnh báo rõ ràng cho phần còn lại của thế giới.
Số phận gây sốc của nữ sinh học lực xuất sắc thi đại học viết kín 14 trang giấy nhưng bị chấm 0 điểm sau 19 nămTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ sinh người Trung Quốc cố tình vi phạm quy chế thi để đạt điểm 0. Sau 19 năm, cô cảm thấy hối hận vì đã nổi loạn, bày tỏ sự bất mãn sai cách.
Đưa robot xuống 4.000m dưới đáy biển, phát hiện hơn 3.000 "thứ rất đáng sợ"Tiêu điểm - 2 ngày trước
Đây là phát hiện gây chấn động giới hải dương học.
Số phận mỹ nhân robot Sophia từng tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người' hiện ra sao sau gần 10 năm?Tiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Ra đời cách đây gần 10 năm, Sophia nhiều lần khiến con người cảm thấy "khiếp sợ" bởi tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người'.
Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cmTiêu điểm - 4 ngày trước
Một con chuột to “gần bằng một con mèo” đã được tìm thấy tại một khu dân cư ở Anh.
Bắt được tín hiệu lạ từ "mắt xích còn thiếu của vũ trụ"Tiêu điểm - 5 ngày trước
Một tia sáng chói lòa đã đánh thức các đài quan sát tia X của người Trái Đất và làm lộ hành tung của một loại "quái vật vũ trụ" hiếm gặp.
Cà chua "kết đôi" một loài bí ẩn, sinh ra... khoai tâyTiêu điểm - 6 ngày trước
Một nghiên cứu mới cho thấy chi Petota mà các củ khoai tây thuộc về vốn tiến hóa từ cà chua dại và một loài thuộc chi Etuberosum.
Vệ tinh NASA phát hiện "đảo ma" kỳ lạ giữa biển CaspiTiêu điểm - 1 tuần trước
Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, "đảo ma" đã hiện ra rồi biến mất chỉ trong vòng 2 năm.
Số phận gây sốc của nữ sinh học lực xuất sắc thi đại học viết kín 14 trang giấy nhưng bị chấm 0 điểm sau 19 nămTiêu điểm
GĐXH - Nữ sinh người Trung Quốc cố tình vi phạm quy chế thi để đạt điểm 0. Sau 19 năm, cô cảm thấy hối hận vì đã nổi loạn, bày tỏ sự bất mãn sai cách.