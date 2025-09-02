Chân dung nữ cảnh sát Trung Quốc xinh đẹp bắn súng 10 phát trúng hồng tâm khiến triệu người ngưỡng mộ

Nữ cảnh sát Trung Quốc gây sốt với tài thiện xạ

Tay súng thiện xạ Ứng Vĩ Mẫn chuẩn bị ngắm bắn trong buổi huấn luyện sử dụng súng. (Ảnh: QQ)

Nữ cảnh sát Trung Quốc tên Ứng Vĩ Mẫn đã gây sốt trên mạng xã hội nước này không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn vì kỹ năng bắn súng xuất sắc, theo tờ South China Morning Post.

Ứng, 26 tuổi, hiện đang công tác tại đồn công an Vương Xuân thuộc Sở Công an TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc). Trong một video huấn luyện gần đây, cảnh sát Doanh đã cho thấy kỹ năng bắn súng xuất sắc của cô khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát đạn cùng phong thái bình tĩnh. Hình ảnh này đã khiến hàng triệu người dùng mạng Trung Quốc bị cuốn hút.

Trong video, Ứng điềm tĩnh thực hiện hàng loạt thao tác lắp ráp súng, rút súng, nạp đạn, ngắm bắn và khai hỏa.

Nữ cảnh sát Trung Quốc Doanh Vệ Mẫn. Ảnh: SCMP

Hình ảnh trên bia cho thấy các phát bắn của cảnh sát Ứng đều trúng vòng 10, với độ chụm rất cao. "Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi", một người dùng mạng bình luận. "Càng ngắm càng thấy đẹp, tôi xem đi xem lại vài chục lần không chán", một người khác bày tỏ.

Điều ít biết về nữ cảnh sát Trung Quốc Ứng Vĩ Mẫn

Mặc dù nổi tiếng trên mạng, Ứng vẫn khiêm tốn và tận tâm phục vụ công chúng. (Ảnh: QQ)

Ứng mơ ước trở thành cảnh sát từ khi còn nhỏ. Năm 2017, cô vào học tại Cao đẳng Cảnh sát Chiết Giang, chuyên ngành chỉ huy và chiến thuật cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2021, cô tình nguyện tham gia công tác tuyến đầu, trải qua khóa đào tạo nghiêm ngặt về điều tra, bắt giữ và xử lý vụ án.

Tháng 3/2023, Ứng đóng vai trò quan trọng trong việc phá vụ án phức tạp liên quan đến một công ty thương mại điện tử xuyên biên giới. Với tư cách là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, cô đến hiện trường, xông lên để khống chế nghi phạm tại chỗ và bảo quản cẩn thận các bằng chứng điện tử quan trọng.

Ứng khi đang tuần tra cùng đồng đội. (Ảnh: QQ)

1 năm sau, cô phá thành công hàng loạt vụ trộm cắp, bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm và thu hồi hàng chục nghìn nhân dân tệ. Để ghi nhận những nỗ lực của cô, công chúng đã tặng một biểu ngữ có dòng chữ: "Phản ứng nhanh như hổ, tìm kiếm chính xác và bắt giữ kẻ trộm một cách đáng tin cậy".

Tháng 10/2024, cô đưa các chiến thuật lừa đảo thực sự vào kịch bản và đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình ngắn tập để nâng cao nhận thức của công chúng về phòng chống gian lận.

Ứng cho hay cô chưa có bạn trai, dù gia đình nhiều lần thúc giục. Cô tập trung phát triển sự nghiệp, mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày ở nhà.

"Cảm ơn công chúng và người dùng mạng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Điều đó thúc đẩy tôi giữ vững đam mê, làm việc siêng năng và làm tốt hơn nữa công việc của mình", cô nói.