Người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ mọc ra từ bồn rửa mặt
Người đàn ông vô cùng sốc khi thấy thứ trông giống như tóc đen mọc dài đầy bồn rửa mặt trong phòng tắm.
Câu chuyện rùng rợn này xảy ra gần đây, khi một người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh thứ trông giống như "tóc đen" mọc dài đầy bồn rửa mặt trong phòng tắm tại nhà của mình sau khi trở về từ chuyến thăm bố mẹ kéo dài một tuần. Bức ảnh này đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy kinh hoàng, gợi nhớ đến cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị.
Ban đầu, chính người đăng bài cũng bị sốc. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh và nhìn kỹ hơn, anh nhận thấy những "sợi tóc" này rất cứng và có những cục tròn nhỏ màu đen ở đầu. Chúng trông không giống tóc bình thường. Anh quyết định đăng ảnh lên mạng để nhờ mọi người giúp đỡ, nhằm xác định chính xác vật thể lạ mọc ra từ cống thoát nước này là gì.
Không lâu sau, một chuyên gia nghiên cứu về nấm đã vào giải đáp thắc mắc. Người này xác nhận rằng "sợi tóc" này thực chất là nấm Phycomyces blakesleeanus, một loài nấm mốc phát triển trên phân động vật hoặc chất thải trong môi trường ẩm ướt.
Các chuyên gia chỉ ra rằng việc nấm này mọc trong bồn rửa tay cho thấy có thể có điều gì đó bất thường trong hệ thống ống nước hoặc hệ thống vệ sinh của ngôi nhà, khiến nước thải hoặc chất thải chảy ngược vào bồn rửa.
Phycomyces Blakesleyanus thuộc họ Mucorales, là một loại nấm sợi được tìm thấy trên khắp thế giới. Đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là xu hướng phát triển trên phân của hầu hết các loài động vật, bao gồm chó, mèo, chim và thậm chí cả con người.
Thông thường, chúng ta không tìm thấy loại nấm mốc này trong nhà vì hầu hết mọi người sẽ loại bỏ phân động vật hoặc chất thải ngay khi phát hiện. Tuy nhiên, nếu hệ thống thoát nước có vấn đề, chất thải đó có thể tích tụ và trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho nấm mốc phát triển. Trong tự nhiên, loại nấm mốc này thường được tìm thấy trên phân động vật ở những khu vực ẩm ướt. Ngoài ra, nó cũng có thể được tìm thấy trên xác thực vật hoặc một số loại thực phẩm hư hỏng.
Dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng Rhizophycis lại là một sinh vật kỳ diệu. Nó rất nhạy cảm với các kích thích khác nhau trong môi trường như trọng lực, gió, hóa chất và các vật thể gần đó. Nhưng đặc điểm đáng chú ý nhất của chúng là tính hướng sáng.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu Phycomycetes để tìm hiểu các protein liên quan đến khả năng cảm nhận ánh sáng ở tất cả các loại nấm. Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ, loại nấm này vô hại với người và vật nuôi. Một khi chất nền mà nó bám vào bị phân hủy, nấm sẽ tự biến mất. Nếu bạn muốn loại bỏ nó, nếu nó đang ở trong cống nhà bạn, hãy dùng thuốc tẩy để xử lý.
P.Linh (T/h)
Phi công có được ngủ trên chuyến bay không: Câu trả lời của chuyên gia khiến triệu người bất ngờTiêu điểm - 15 giờ trước
GĐXH - Trên nhiều chuyến bay đường dài, phi công thực sự được phép ngủ, thậm chí đây là một phần của quy trình an toàn.
Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinhTiêu điểm - 1 ngày trước
Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.
Trái đất vẫn còn cơ hộiTiêu điểm - 1 ngày trước
Chúng ta vẫn có thể "bù đắp thời gian đã mất" nếu hành động ngay bây giờ.
Thông tin mới nhất về máy bay MH370 mất tích: Những hy vọng khi chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được nối lạiTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn 11 năm trước lại được tiếp tục từ ngày 30/12, với thời gian thực hiện 55 ngày không liên tục.
NASA thông báo tin sốcTiêu điểm - 3 ngày trước
Thông tin mới này được làm sáng tỏ một cách bất ngờ.
Phát hiện kho báu hơn 4.000 tấn dưới đáy biển, chuyên gia rót hơn 1.100 tỷ đồng, dùng cỗ máy thép nặng 540 tấn để trục vớt suốt 9 tháng mới lấy đượcTiêu điểm - 4 ngày trước
Một phát hiện tình cờ đã giúp nhóm khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy kho báu quý giá hàng nghìn năm tuổi.
Con trâu màu đen giá 70 tỷ, anh nông dân vẫn "chưa ưng bán"Tiêu điểm - 5 ngày trước
Anh nông dân coi con trâu này như "báu vật" trong nhà. Chú trâu này đã được anh nuôi gần 10 năm, trọng lượng lên đến 1,5 tấn.
Số người thiệt mạng vì vụ cháy chung cư ở Hong Kong tăng lên 146Tiêu điểm - 5 ngày trước
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 146.
Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất đã “đột biến”Tiêu điểm - 6 ngày trước
Một nghiên cứu mới đã lý giải phần nào sự khác thường của vật thể bí ẩn 3I/ATLAS.
Cuộc sống hiện tại sau khi ra tù của tiểu thư 'Anna lừa đảo' gây bất ngờTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Tiểu thư "Anna lừa đảo" đã biến vòng theo dõi điện tử ở mắt cá chân thành phụ kiện thời trang và làm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đốiTiêu điểm
GĐXH - Từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối, được kỳ vọng nhiều, nhưng người đàn ông này lại chọn công việc chẳng ai ngờ tới.