Người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ mọc ra từ bồn rửa mặt

Câu chuyện rùng rợn này xảy ra gần đây, khi một người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh thứ trông giống như "tóc đen" mọc dài đầy bồn rửa mặt trong phòng tắm tại nhà của mình sau khi trở về từ chuyến thăm bố mẹ kéo dài một tuần. Bức ảnh này đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy kinh hoàng, gợi nhớ đến cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị.

Ban đầu, chính người đăng bài cũng bị sốc. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh và nhìn kỹ hơn, anh nhận thấy những "sợi tóc" này rất cứng và có những cục tròn nhỏ màu đen ở đầu. Chúng trông không giống tóc bình thường. Anh quyết định đăng ảnh lên mạng để nhờ mọi người giúp đỡ, nhằm xác định chính xác vật thể lạ mọc ra từ cống thoát nước này là gì.

Các chuyên gia chỉ ra rằng việc nấm này mọc trong bồn rửa tay cho thấy có thể có điều gì đó bất thường trong hệ thống ống nước.

Không lâu sau, một chuyên gia nghiên cứu về nấm đã vào giải đáp thắc mắc. Người này xác nhận rằng "sợi tóc" này thực chất là nấm Phycomyces blakesleeanus, một loài nấm mốc phát triển trên phân động vật hoặc chất thải trong môi trường ẩm ướt.

Các chuyên gia chỉ ra rằng việc nấm này mọc trong bồn rửa tay cho thấy có thể có điều gì đó bất thường trong hệ thống ống nước hoặc hệ thống vệ sinh của ngôi nhà, khiến nước thải hoặc chất thải chảy ngược vào bồn rửa.

Phycomyces Blakesleyanus thuộc họ Mucorales, là một loại nấm sợi được tìm thấy trên khắp thế giới. Đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là xu hướng phát triển trên phân của hầu hết các loài động vật, bao gồm chó, mèo, chim và thậm chí cả con người.

Thông thường, chúng ta không tìm thấy loại nấm mốc này trong nhà vì hầu hết mọi người sẽ loại bỏ phân động vật hoặc chất thải ngay khi phát hiện. Tuy nhiên, nếu hệ thống thoát nước có vấn đề, chất thải đó có thể tích tụ và trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho nấm mốc phát triển. Trong tự nhiên, loại nấm mốc này thường được tìm thấy trên phân động vật ở những khu vực ẩm ướt. Ngoài ra, nó cũng có thể được tìm thấy trên xác thực vật hoặc một số loại thực phẩm hư hỏng.

Ô tô nổ lốp, lao vào trạm xe buýt khiến 10 người thương vong

Người đàn ông câu được con cá vàng trị giá 74 triệu đồng trên biển

Dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng Rhizophycis lại là một sinh vật kỳ diệu. Nó rất nhạy cảm với các kích thích khác nhau trong môi trường như trọng lực, gió, hóa chất và các vật thể gần đó. Nhưng đặc điểm đáng chú ý nhất của chúng là tính hướng sáng.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu Phycomycetes để tìm hiểu các protein liên quan đến khả năng cảm nhận ánh sáng ở tất cả các loại nấm. Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ, loại nấm này vô hại với người và vật nuôi. Một khi chất nền mà nó bám vào bị phân hủy, nấm sẽ tự biến mất. Nếu bạn muốn loại bỏ nó, nếu nó đang ở trong cống nhà bạn, hãy dùng thuốc tẩy để xử lý.

P.Linh (T/h)