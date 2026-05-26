Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chân dung nữ diễn viên 'Mắt biếc' vừa được bạn trai bí ẩn cầu hôn

Thứ ba, 16:29 26/05/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm thông báo được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch biển nhưng cô giữ kín danh tính nửa kia.

Cách đây vài giờ, Thảo Tâm - vai cô giáo Hồng "Mắt biếc" - gây bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc được bạn trai bế trên vai, khoe chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út.

Nữ diễn viên cho biết, màn cầu hôn diễn ra trong chuyến du lịch tại Hồ Tràm cùng hội bạn thân. Khi Thảo Tâm đang vui chơi trên bãi cát, bạn trai quỳ gối, trao nhẫn và nói lời yêu. Nữ diễn viên xúc động bật khóc trước khi gật đầu đồng ý. "Cứ nghĩ là đang dắt các chó đi biển với chị em thôi. Ai mà có dè, khúc xách hành lý về nhà tay hơi nặng", nàng thơ "Mắt biếc" hạnh phúc chia sẻ.

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 1.

Thảo Tâm khoe hình ảnh sau màn cầu hôn của bạn trai.

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 2.

Cô tôn trọng mong muốn của bạn trai nên chưa công khai danh tính "nửa kia".

Khoảnh khắc cầu hôn do Thảo Tâm chia sẻ hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận của bạn bè, khán giả. Các sao như Thúy Ngân, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Tú Hảo, Khánh Vy, Tam Triều Dâng dành cho cô lời chúc mừng. 

Tuy nhiên, vốn kín tiếng về chuyện tình cảm nên hiện tại Thảo Tâm vẫn chưa chia sẻ thêm thông tin về "nửa kia". Cô nhận xét nửa kia tâm lý, ủng hộ cô theo đuổi công việc showbiz. 

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000 tại TP.HCM. Năm 2019, cô bước vào làng giải trí khi đóng vai Hồng - đồng nghiệp thầm thương Ngạn (Trần Nghĩa) từ thời tiểu học đến khi trưởng thành trong phim điện ảnh "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Sau thành công của dự án đầu tiên, Thảo Tâm tiếp tục tham gia: 578: Phát đạn của kẻ điên (Lương Đình Dũng), Fanti (Andy Nguyễn), Móng vuốt (Lê Thanh Sơn), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (Chung Chí Công).

Ngoài diễn xuất, Thảo Tâm còn hoạt động với vai trò MC song ngữ, sáng tạo nội dung. Cô sở hữu IELTS 8.5 và có hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram. Nữ diễn viên từng cho biết hình mẫu cô hướng tới là Natalie Portman bởi vừa thành công trong nghệ thuật vừa có thành tựu học vấn.

Sắc vóc đời thường của Thảo Tâm "Mắt biếc":

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 3.

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 4.

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 5.

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 6.

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 7.

Thảo Tâm ' Mắt biếc ' được cầu hôn bí mật trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè - Ảnh 8.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trúc Anh (Mắt Biếc) thừa nhận bị trầm cảm, công khai những hình ảnh gây xót xa khi tăng cân

Trúc Anh (Mắt Biếc) thừa nhận bị trầm cảm, công khai những hình ảnh gây xót xa khi tăng cân

Người đẹp Bạc Liêu - nữ chuyên viên hoá trang 'Mắt biếc' thi Miss Grand Vietnam 2023

Người đẹp Bạc Liêu - nữ chuyên viên hoá trang 'Mắt biếc' thi Miss Grand Vietnam 2023

Cùng chuyên mục

Lê Khánh kể trải nghiệm làm thầy cúng trong ‘Ma Xó’

Lê Khánh kể trải nghiệm làm thầy cúng trong ‘Ma Xó’

Giải trí - 52 phút trước

GĐXH - Vào vai bà Tánh - một thầy cúng, diễn viên Lê Khánh đã trực tiếp đối diện với những câu thần chú cổ quái.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi bên người thân, bạn bè, đặc biệt 2 con của cô là Vương Khang và Vivian đều gây chú ý.

Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp

Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Cô gái mà Dương cứu giúp nay lại tình cờ gặp lại anh, rất có thể cô gái này sẽ xen vào hạnh phúc gia đình Dương.

'Sen đầu Hạ IX" - Hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên

'Sen đầu Hạ IX" - Hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, Triển lãm "Sen đầu Hạ IX" còn là hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên và vẻ đẹp của tâm hồn thông qua hình tượng hoa sen - biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.

Con gái 7 tuổi đáng yêu của Lê Phương

Con gái 7 tuổi đáng yêu của Lê Phương

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trong những ngày nghỉ không phải đi đóng phim, Lê Phương thường dành thời gian cho gia đình. Mới đây, cô khoe con gái xinh xắn với nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ bố mẹ.

Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể, đề nghị này bị bố phản đối.

Điều ít biết về mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân

Điều ít biết về mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Ngọc Hân ngoài đời có lối sống giản dị và kín tiếng. Ở tuổi xế chiều, mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của con gái, bà đều khiến khán giả chú ý bởi gương mặt phúc hậu, hiền lành.

Ngô Thanh Vân được Chanel chăm sóc đặc biệt

Ngô Thanh Vân được Chanel chăm sóc đặc biệt

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi hé lộ những hình ảnh được Chanel chăm sóc chu đáo ở Hàn Quốc.

Nguyễn Văn Chung bất ngờ thành tài phiệt quyền lực

Nguyễn Văn Chung bất ngờ thành tài phiệt quyền lực

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ tham gia dự án phim "Ốc mượn hồn", anh vào vai một tài phiệt quyền lực trên thương trường.

Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - NSX mới đây đã chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'. Đó chính là những gương mặt ở mùa trước: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.

Xem nhiều

Jennifer Phạm tặng món quà đặc biệt cho con trai 18 tuổi

Jennifer Phạm tặng món quà đặc biệt cho con trai 18 tuổi

Giải trí

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm khoe hình ảnh đưa con trai Bảo Nam sang Canada xem đua xe F1. Cô muốn cùng con tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời học trò, trước khi bước vào đại học.

3 con đẹp như tranh của Hồ Ngọc Hà

3 con đẹp như tranh của Hồ Ngọc Hà

Giải trí
Ngô Thanh Vân được Chanel chăm sóc đặc biệt

Ngô Thanh Vân được Chanel chăm sóc đặc biệt

Giải trí
Tin sao ngày 25/5: Danh ca Ngọc Sơn đính chính về tiệc thác loạn 34 năm trước, Á hậu Trúc Diễm gây sốt với bikini

Tin sao ngày 25/5: Danh ca Ngọc Sơn đính chính về tiệc thác loạn 34 năm trước, Á hậu Trúc Diễm gây sốt với bikini

Giải trí
Phi Thanh Vân trải lòng về góc khuất showbiz sau loạt scandal ma túy: 'Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài để phán xét'

Phi Thanh Vân trải lòng về góc khuất showbiz sau loạt scandal ma túy: 'Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài để phán xét'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top