Chân dung nữ diễn viên 'Mắt biếc' vừa được bạn trai bí ẩn cầu hôn

Cách đây vài giờ, Thảo Tâm - vai cô giáo Hồng "Mắt biếc" - gây bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc được bạn trai bế trên vai, khoe chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út.

Nữ diễn viên cho biết, màn cầu hôn diễn ra trong chuyến du lịch tại Hồ Tràm cùng hội bạn thân. Khi Thảo Tâm đang vui chơi trên bãi cát, bạn trai quỳ gối, trao nhẫn và nói lời yêu. Nữ diễn viên xúc động bật khóc trước khi gật đầu đồng ý. "Cứ nghĩ là đang dắt các chó đi biển với chị em thôi. Ai mà có dè, khúc xách hành lý về nhà tay hơi nặng", nàng thơ "Mắt biếc" hạnh phúc chia sẻ.

Thảo Tâm khoe hình ảnh sau màn cầu hôn của bạn trai.

Cô tôn trọng mong muốn của bạn trai nên chưa công khai danh tính "nửa kia".

Khoảnh khắc cầu hôn do Thảo Tâm chia sẻ hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận của bạn bè, khán giả. Các sao như Thúy Ngân, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Tú Hảo, Khánh Vy, Tam Triều Dâng dành cho cô lời chúc mừng.

Tuy nhiên, vốn kín tiếng về chuyện tình cảm nên hiện tại Thảo Tâm vẫn chưa chia sẻ thêm thông tin về "nửa kia". Cô nhận xét nửa kia tâm lý, ủng hộ cô theo đuổi công việc showbiz.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000 tại TP.HCM. Năm 2019, cô bước vào làng giải trí khi đóng vai Hồng - đồng nghiệp thầm thương Ngạn (Trần Nghĩa) từ thời tiểu học đến khi trưởng thành trong phim điện ảnh "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Sau thành công của dự án đầu tiên, Thảo Tâm tiếp tục tham gia: 578: Phát đạn của kẻ điên (Lương Đình Dũng), Fanti (Andy Nguyễn), Móng vuốt (Lê Thanh Sơn), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (Chung Chí Công).

Ngoài diễn xuất, Thảo Tâm còn hoạt động với vai trò MC song ngữ, sáng tạo nội dung. Cô sở hữu IELTS 8.5 và có hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram. Nữ diễn viên từng cho biết hình mẫu cô hướng tới là Natalie Portman bởi vừa thành công trong nghệ thuật vừa có thành tựu học vấn.

Sắc vóc đời thường của Thảo Tâm "Mắt biếc":