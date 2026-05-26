Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

Trong trích đoạn giới thiệu tập 35 phim "Ngược đường ngược nắng", ông Trực rình ở đầu ngõ để tóm bằng được ông Phúc đòi bí kíp gia truyền làm hương. Ông Phúc lúc đầu không nhớ chuyện này nhưng sau cũng vui vẻ đồng ý. Hai ông bố cùng ra quán trà đá của dì Tính để nói về bí kíp làm hương.

Ông Trực cũng bất ngờ khi ông Phúc lại sẵn sàng truyền nghề cho mình ở chỗ đông người như vậy.

Ông Trực bất ngờ khi được ông thông gia tương lai truyền lại nghề làm hương. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hoàng đã đón con trai về nuôi nhưng gặp khó khăn trong việc chăm sóc hàng ngày. Hoàng muốn gội đầu cho con trai nhưng cậu bé khóc lóc, từ chối, thậm chí không chịu mặc áo ấm và bỏ chạy. Nguyên nhân bé Bin đưa ra là do bố gội đầu làm đau và để nước rơi vào mắt.

Ngay lúc đó, Vân xuất hiện, khéo léo dỗ Bin mặc áo. Vân cũng nhẹ nhàng thuyết phục để cô tự tay gội đầu cho Bin, hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng, không để nước vào mắt để cậu bé yên tâm.

Vân khéo léo chăm sóc bé Bin trong khi Hoàng lại tỏ ra vụng về. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể. Lý do anh đưa ra là vì Vân sắp lấy chồng, nếu Mai cũng về nhà chồng thì ông Phúc sẽ lủi thủi một mình rất tội nghiệp.

Tuy nhiên, đề nghị này của Trung bị bố phản đối vì cho rằng Trung là cháu đích tôn của dòng họ, nhà cũng có bà và bố mẹ cần phụng dưỡng nên việc đi ở rể của Trung cần tính toán lại.

Trung xin phép bố sau này được sang nhà Mai ở rể. Ảnh VTV

Trung từ tốn giải thích với bố: "Con hiểu ý của bố. Nhưng con thấy bất kỳ ông bố bà mẹ nào thì kể cả là con trai hay con gái, cũng đều là đích tôn trong lòng họ. Con yêu Mai, con cũng yêu thương, muốn chăm sóc cho bố của Mai, cũng giống như con muốn chăm sóc cho bà, cho bố, cho mẹ thôi. Hai nhà mình cũng gần nhau, con chạy đi chạy lại được mà. Con cũng lớn rồi, nên con thấy mình cũng cần phải yêu thương, chăm sóc, bảo vệ người thân xung quanh mình".



Tập 35 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h00 ngày 26/5 trên VTV1.

