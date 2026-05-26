Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tư

Rapper Tyga nổi tiếng thế giới là người Mỹ gốc Việt

Sơn Tùng M-TP mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi công bố nghệ sỹ quốc tế góp mặt trong sản phẩm âm nhạc mới "Come my way" là rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ngay sau khi poster dự án được đăng tải, cái tên Tyga trở thành chủ đề được bàn luận trên TikTok, Facebook và nhiều diễn đàn âm nhạc. Nhiều khán giả tò mò về màn kết hợp giữa phong cách pop-rap đặc trưng của Sơn Tùng M-TP với chất hip-hop quốc tế của Tyga.

Việc Sơn Tùng M-TP mời Tyga tham gia "Come My Way" được xem là bước đi đáng chú ý của nam ca sỹ trong hành trình mở rộng dấu ấn Vpop ra thị trường quốc tế. Nhiều khán giả kỳ vọng màn kết hợp giữa một rapper nổi tiếng toàn cầu với ngôi sao hàng đầu Vpop sẽ tạo nên cú hích lớn cho sản phẩm sắp ra mắt.

Rapper Tyga tên thật là Micheal Ray Nguyen - Stevenson, sinh năm 1989 tại Compton, California (Mỹ). Anh được biết đến là rapper, nhạc sỹ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của làng hip-hop thế giới. Nam rapper mang trong mình hai dòng máu Jamaica và Việt Nam (mẹ là người Việt Nam). Đây cũng là lý do Tyga nhận được sự quan tâm của cộng đồng khán giả Việt suốt nhiều năm qua.

Nam rapper luôn thể hiện sự trân trọng đối với nguồn cội của mình. Để ghi nhớ về quê ngoại, Tyga đã xăm chữ "Việt Nam" lớn ở phía sau cánh tay phải.

Rapper Tyga sở hữu ca khúc tỷ view, từng được đề cử giải Grammy

Tyga bắt đầu nổi tiếng từ cuối những năm 2000 và từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn như Young Money Entertainment, Cash Money Records hay Republic Records. Sở hữu phong cách âm nhạc pha trộn giữa hip-hop truyền thống, trap và pop-rap, Tyga được xem là một trong những rapper “dễ nghe” nhất của thị trường quốc tế với loạt ca khúc phù hợp radio và club.

Trong sự nghiệp, anh có nhiều bản hit đình đám như "Taste" đạt hơn 1,7 tỷ lượt xem, "Hookah" hơn 576 triệu lượt xem hay "Ayy Macarena" thu hút hơn 211 triệu lượt xem trên YouTube.

Năm 2011, Tyga nhận đề cử Grammy cho hạng mục Best Rap/Sung Collaboration với ca khúc "Deuces" cùng Chris Brown và Kevin McCall. Anh cũng được vinh danh tại BET Awards, MTV Video Music Awards và World Music Awards.

Kênh YouTube của Tyga hiện có khoảng 12 triệu người theo dõi cùng tổng cộng hơn 7 tỷ lượt xem.

Đời tư nhiều ồn ào chuyện tình ái với các hotgirl của rapper Tyga

Tyga từng làm việc với nhiều ngôi sao lớn như Lil Wayne, Nicki Minaj, Kanye West, Justin Bieber. Sức hút của anh giúp tài khoản Instagram đạt 42,6 triệu người theo dõi, trong đó có cả các siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo và Neymar. Ngoài ca hát, anh còn thành lập hãng đĩa Last Kings và thiết kế thời trang.

Camaryn Swanson từng là bạn gái của Tyga vào năm 2021. Camaryn sở hữu nhan sắc gợi cảm và là hot girl đình đám trên Instagram với gần 1 triệu lượt theo dõi.

Theo Tiền phong, song hành với sự nghiệp, Tyga liên tục trở thành tâm điểm truyền thông vì đời tư nhiều ồn ào. Mối tình gây bàn tán nhất của anh là với Kylie Jenner . Cả hai quen nhau từ cuối năm 2011 khi Kylie mới 16 tuổi . Thời điểm đó, Tyga đang đính hôn và có một con chung với người mẫu Blac Chyna . Tháng 8/2014, nam rapper tổ chức sinh nhật cho Kylie rồi hủy hôn với Blac Chyna ngay sau đó.

Sau khi chia tay, Blac Chyna liên tục tố cáo Tyga vô tâm, không chu cấp nuôi con và quỵt tiền bảo mẫu. Danh sách người tình của anh còn có nhiều người đẹp showbiz như: Barbara Palvin, Arianny Celeste, Demi Rose, Blac Chyna, Camaryn Swanson... nhưng đều kết thúc trong ồn ào. Bên cạnh đó, rapper sinh năm 1989 này cũng đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý.

