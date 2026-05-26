Lê Khánh kể trải nghiệm làm thầy cúng trong ‘Ma Xó’

Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai GĐXH - Lê Khánh đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của bộ phim kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó" mà nhà sản xuất vừa tung ra.

Dự án điện ảnh kinh dị tâm lý Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ tiếp tục gây bất ngờ khi công bố sự góp mặt của Lê Khánh trong một vai diễn hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh hài hước quen thuộc.

Vào vai bà Tánh - một thầy cúng, Lê Khánh hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn đầy sức nặng về tâm lý, nơi ranh giới giữa tình thương và tội lỗi bị xóa nhòa.

Vốn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn hóm hỉnh, sự xuất hiện của Lê Khánh trong Ma Xó là một cú chuyển mình đầy kịch tính. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bà Tánh là một trải nghiệm "lần đầu chạm ngõ" với chủ đề tâm linh truyền thống, một nhân vật có chiều sâu bi kịch mà cô chưa từng thể hiện trước đây.

Diễn viên Lê Khánh trong một phân đoạn của phim "Ma Xó".

"Khán giả thường nhớ đến Khánh qua các vai hài, nhưng với bà Tánh, đó là một thế giới hoàn toàn khác. Khánh đã tìm hiểu rất kỹ tâm lý nhân vật để từng bước chuyển biến từ sự cam chịu sang những hành động cực đoan một cách hợp lý nhất. Đây không chỉ là đóng phim, mà là sự nghiêm túc trong việc tìm hiểu những nét văn hóa thờ cúng và tâm linh để nhân vật có được cái hồn chân thực nhất", Lê Khánh chia sẻ.

Đảm nhận vai bà Tánh với một nghề nghiệp đặc biệt chưa từng trải nghiệm, Lê Khánh đã phải dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về các nghi thức tâm linh. Nữ diễn viên đặc biệt thận trọng với những câu thần chú trong kịch bản.

Lê Khánh tiết lộ sự phức tạp trong tâm lý nhân vật: "Bà Tánh thương Thảo thật lòng, sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ là có thật. Và nhân vật này cũng phải đứng trước những lựa chọn khắc nghiệt của cuộc sống.

Rời xa những vai diễn nhẹ nhàng, Lê Khánh đã trải qua những ngày quay đêm liên tục với cường độ cao. Cô nhớ lại những kỷ niệm "dở khóc dở cười" khi phải thức trắng đêm khiến đôi mắt sưng húp, đỏ ửng - một trải nghiệm thực tế giúp cô nhập vai bà Tánh một cách chân thực nhất mà không cần quá nhiều kỹ xảo.

Một trong những kỷ niệm ám ảnh nhất của Lê Khánh và ê-kíp diễn ra tại bối cảnh nhà của nhân vật Thảo (Tín Nguyễn đóng). Đây là một ngôi nhà có bàn thờ thật của gia chủ và đoàn phim được yêu cầu tuyệt đối không di dời hay chạm vào các vật phẩm thờ cúng.

Lê Khánh từng rùng mình với những bùa chú trên phim.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Lê Khánh và thế hệ diễn viên trẻ như Tín Nguyễn đã tạo nên một nguồn năng lượng mới mẻ.

Ma Xó không chỉ khai thác yếu tố kinh dị, mà tập trung vào những lệch lạc tâm lý hình thành từ mất mát và ám ảnh cá nhân. Thông qua nhân vật bà Tánh, bộ phim đặt ra câu hỏi về giới hạn của con người khi bị dồn nén trong cô độc và khát khao được níu giữ những gì đã mất.

Ma Xó hiện dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 5/6/2026. Phim còn sự góp mặt của dàn diễn viên như: Tín Nguyễn, Avi Lu, NSƯT Hạnh Thúy...

Lê Khánh sinh ngày 24/12/1981 tại Bến Tre và được nhiều khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu cảm xúc. Nữ diễn viên thành công trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh với nhiều bộ phim được yêu thích như: Mùi ngò gai, Hướng nghiệp, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Cô dâu đại chiến… Trong sự nghiệp, cô đã giành nhiều giải thưởng uy tín, nổi bật là các giải Mai Vàng dành cho "Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất" và giải HTV Awards cho "Diễn viên phụ xuất sắc".