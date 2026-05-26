Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp
GĐXH - Cô gái mà Dương cứu giúp nay lại tình cờ gặp lại anh, rất có thể cô gái này sẽ xen vào hạnh phúc gia đình Dương.
Trong trích đoạn hé lộ tập 5 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Dương (Tiến Lộc) không ngờ lại gặp lại cô gái mà anh mới cứu giúp gần đây. Trong cơn hoảng loạn, nhảy hồ tự tử bất thành, cô gái lại lao ra trước đầu xe Dương, may mắn anh xử lý kịp thời, tránh xảy ra điều đáng tiếc. Sau đó, Dương còn cho cô gái lạ này đi nhờ xe một đoạn đường.
Dương bất ngờ gặp lại cô gái này khi đi làm việc. Cô gái được giới thiệu tên là Thùy Trang - đại diện hợp tác xã dược liệu. Sau cuộc làm việc, Dương tò mò nên hỏi thêm từ đồng nghiệp thông tin về Trang: từng học nông lâm, ra trường về ngoại thành trồng dược liệu với bà con, giờ làm cán bộ phát triển thị trường của hợp tác xã.
Dương bất ngờ gặp lại Thùy Trang. Ảnh VTV
Trong khi đó, việc bị công ty đối tác trả lại hàng, Sinh (Quang Sự) nói thẳng với Diệu (Quỳnh Châu): "Làm ăn gian dối mà cũng tự tin à?". Sau đó, anh đưa ra lời khuyên, nếu Diệu mệt quá thì cứ dừng lại. Bây giờ Diệu thanh lý xưởng và công ty cũng thu về được một ít.
Sinh khuyên Diệu nên biết chấp nhận thất bại, lùi lại một bước, rút kinh nghiệm và suy nghĩ lại mọi chuyện, sau đó vẫn có thể bắt đầu lại. Tuy nhiên, Diệu lại tỏ ra tự ái trước lời khuyên chân thành này của đàn anh.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Tài hốt hoảng đi tìm mẹ. Bà con trong khu tập thể cũng nhốn nháo lo lắng vì bà Phụng đi lạc trong tình trạng không tỉnh táo, dễ gặp chuyện chẳng lành.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) thúc giục mọi người phải nhanh chân đi tìm vì bà Phụng bị mất trí nhớ, "nếu từ từ thành từ biệt". Ông Đăng nói sau này về già mà nhớ nhớ quên quên chỉ khổ con, khổ cháu.
Tập 5 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 26/5 trên VTV3.
