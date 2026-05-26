Nguyễn Văn Chung bất ngờ thành tài phiệt quyền lực
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ tham gia dự án phim "Ốc mượn hồn", anh vào vai một tài phiệt quyền lực trên thương trường.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, bắt đầu viết nhạc từ đầu thập niên 2000. Sau thời gian tìm tòi và có những sáng tác ban đầu không như ý, Nguyễn Văn Chung dần có những tác phẩm thành công. Nhiều bài hát của anh là nhạc phẩm "đóng đinh" trong sự nghiệp ca sĩ, như: Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng)...
Sau nhiều ca khúc nhạc trẻ được đông đảo khán giả yêu thích, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo nên dấu ấn mới với ca khúc "Nhật ký của mẹ" qua giọng hát của ca sĩ Hiền Thục. Đặc biệt, nhạc phẩm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng. Các ca khúc khác của Nguyễn Văn Chung như: “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... được đón nhận và trở thành những bài hát "phủ sóng" rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội.
Năm 2026 được xem là cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Mới đây, nam nhạc sĩ gây bất ngờ khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Ngoài ra, anh thử sức với vai trò diễn viên điện ảnh.
Trong bộ phim tâm lý kịch tính "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Chung vào vai ông Mạnh - một tài phiệt quyền lực trên thương trường nhưng hết mực yêu thương con gái là Diễm Quỳnh, do Anh Phạm đảm nhận. Nhân vật này sẵn sàng âm thầm chi khoản tiền lớn để giúp con gái chạm tới giấc mơ nghệ thuật, nhưng vẫn giữ bí mật để cô tin rằng mình thành công bằng chính năng lực bản thân.
Theo ekip sản xuất, quá trình thuyết phục Nguyễn Văn Chung tham gia dự án không hề dễ dàng. Vốn quen thuộc với vai trò nhạc sĩ, nam nghệ sĩ nhiều lần từ chối vì lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim. Tuy nhiên, chiều sâu tâm lý của nhân vật cùng chủ đề về tình cảm gia đình đã khiến anh thay đổi quyết định.
Không chỉ tạo hiệu ứng tò mò, sự xuất hiện của nam nhạc sĩ còn mở ra kỳ vọng về một hình ảnh nghệ sĩ đa năng - người không chỉ tạo hit bằng âm nhạc mà còn thử sức với những vai diễn giàu cảm xúc trên màn ảnh rộng.
Không chỉ tham gia diễn xuất, Nguyễn Văn Chung còn góp mặt ở vai trò sáng tác nhạc cho phim.
Theo Thời báo VTV, diễn viên Anh Phạm cho biết, cô bất ngờ trước khả năng nhập vai của "người cha màn ảnh" đặc biệt này. "Anh Chung luôn nhận mình là tân binh điện ảnh, nhưng thực tế anh có cảm xúc rất tốt và bắt nhịp nhanh với bạn diễn. Ngoài đời anh cực kỳ hài hước, luôn tạo không khí thoải mái cho cả đoàn phim", cô chia sẻ.
Bên cạnh tuyến tình cảm cha con được xem là điểm nhấn cảm xúc, "Ốc mượn hồn" còn khai thác những góc khuất showbiz, câu chuyện về danh vọng, vỏ bọc hào nhoáng và hành trình tìm lại bản ngã. Bộ phim quy tụ thêm nhiều gương mặt đáng chú ý như: Quốc Trường, Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Phi Long. "Ốc mượn hồn" dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/6.
Jennifer Phạm tặng món quà đặc biệt cho con trai 18 tuổi
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm khoe hình ảnh đưa con trai Bảo Nam sang Canada xem đua xe F1. Cô muốn cùng con tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời học trò, trước khi bước vào đại học.
