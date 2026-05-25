Phi Thanh Vân trải lòng về góc khuất showbiz sau loạt scandal ma túy: 'Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài để phán xét'

LTS: Với hàng loạt những cái tên nổi tiếng vướng vòng lao lý vì sử dụng chất cấm thời gian gần đây như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ/diễn viên Miu Lê, ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh... Gia đình và Xã hội đã phỏng vấn các nghệ sĩ trong giới để có cái nhìn sâu hơn, đa chiều hơn về hiện tượng nhức nhối này.

Sau chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu với bài viết 'Nghệ sĩ dùng chất cấm không phải vì áp lực mà là sự tha hoá', chúng tôi tiếp tục trò chuyện cùng diễn viên - người mẫu Phi Thanh Vân bởi trước đó, cô có bài viết chia sẻ trên trang cá nhân về Miu Lê, Long Nhật nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Phi Thanh Vân đã hé mở nhiều góc khuất trong đời sống showbiz, qua đó thể hiện sự trăn trở trước những áp lực và sự sa ngã mà người nổi tiếng đang vướng vào.

Hào quang không che lấp được nỗi cô độc

Một loạt những cái tên là người nổi tiếng bị bắt vì ma túy vừa qua đều là những người có tiền, có danh tiếng. Họ biết rõ sứ mệnh của mình là mang lại giá trị văn hoá, góp phần giáo dục thẩm mỹ cho công chúng nhưng theo chị vì sao họ vẫn tìm đến chất cấm? Phải chăng do họ thiếu bản lĩnh hay vì họ không bao giờ là thấy đủ?

- Tôi nghĩ trước khi phán xét, chúng ta nên nhìn họ như một người đang bị tổn thương hơn là một người nổi tiếng đang vấp ngã.

Nhiều người nghĩ có tiền, có hào quang là sẽ hạnh phúc. Nhưng thật ra, càng đứng dưới ánh đèn lâu, con người càng dễ cô độc. Nghệ sĩ sống trong áp lực phải luôn mạnh mẽ, luôn đẹp, luôn thành công, luôn mang năng lượng tích cực cho khán giả… trong khi bên trong họ cũng có những khoảng tối, những nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai.

Phi Thanh Vân hé lộ nhiều góc khuất nhưng đồng thời cũng thể hiện cái nhìn cảm thông với áp lực của người nổi tiếng.

Tôi không cổ xúy hay bao biện cho ma túy. Nhưng tôi nghĩ đằng sau một người sa ngã luôn là một tâm hồn đang rất mệt mỏi.

Có những người tìm đến chất kích thích không phải vì họ xấu, mà vì họ yếu lòng đúng lúc, gặp sai môi trường, sai mối quan hệ và không được chữa lành đúng cách.

Có người cho rằng: "Chúng ta không ở trong showbiz chúng ta không hiểu được áp lực của nghệ sĩ đâu". Chị nghĩ gì về quan điểm này?

- Tôi đồng ý rằng nghệ sĩ có áp lực riêng. Nhưng tôi cũng nghĩ mỗi ngành nghề đều có nỗi vất vả của họ.

Điều tôi mong là xã hội thay vì chỉ trích hay hả hê trước sự sụp đổ của ai đó, hãy nhìn vấn đề sâu hơn: vì sao ngày càng nhiều người trẻ rơi vào khủng hoảng tinh thần, cô đơn và mất phương hướng?

Có những người cười rất nhiều trước công chúng nhưng đêm về lại không ngủ được. Có những người được hàng triệu người yêu thương nhưng lại không cảm nhận được tình yêu dành cho chính mình.

Tôi nghĩ điều họ cần đôi khi không phải là sự tung hô, mà là một người thật sự lắng nghe.

Cái đáng sợ nhất là cảm giác trống rỗng bên trong

Từ góc độ một người quan sát trong giới nghệ thuật, chị nghĩ đâu là "cạm bẫy" lớn nhất khiến nhiều người, đặc biệt là những người trẻ hoặc người nổi tiếng, dễ sa ngã vào ma túy? "Cạm bẫy" lớn nhất của người trẻ và người nổi tiếng?

- Tôi nghĩ cạm bẫy lớn nhất là cảm giác trống rỗng bên trong nhưng lại cố tỏ ra mình ổn.

Người trẻ bây giờ chịu rất nhiều áp lực: phải thành công sớm, phải nổi bật, phải giàu, phải đẹp, phải được công nhận. Khi tâm hồn chưa đủ vững mà bước vào môi trường nhiều cám dỗ, họ rất dễ tìm thứ gì đó để khỏa lấp cảm xúc.

"Cạm bẫy lớn nhất là cảm giác trống rỗng bên trong nhưng lại cố tỏ ra mình ổn", Phi Thanh Vân nói". Ảnh NSCC

Ban đầu chỉ là muốn thử cho biết, muốn hòa nhập, muốn quên đi stress… nhưng rồi mọi thứ dần vượt khỏi kiểm soát.

Tôi nghĩ ai cũng cần học cách chăm sóc sức khỏe tinh thần giống như chăm sóc cơ thể.

Nếu có một người đang ở "bờ vực" hoặc có ý định thử ma túy vì tò mò, vì áp lực tìm đến chị, chị sẽ làm gì?

- Tôi sẽ không mắng họ. Tôi chỉ muốn hỏi: em đang đau điều gì mà phải tìm đến thứ đó?

Đôi khi con người không cần lời dạy dỗ quá nhiều. Họ chỉ cần được ôm, được lắng nghe và được hiểu rằng: mình vẫn còn giá trị ngay cả khi yếu đuối.

Nếu em đang áp lực, hãy tìm người để nói chuyện. Hãy nghỉ ngơi. Hãy khóc nếu cần. Hãy chữa lành bằng âm nhạc, thiền, thể thao, đọc sách, gia đình, tình yêu thương…

Đừng dùng một chất độc để xử lý một vết thương trong tâm hồn.

Bản thân chị từng sống trong showbiz nhiều năm, chị từng chứng kiến những câu chuyện buồn nào về nghệ sĩ dùng chất cấm?

- Điều khiến tôi đau nhất không phải là scandal, mà là nhìn thấy một người từng rất đẹp về tâm hồn dần đánh mất chính họ.

Có những người khi mới vào nghề rất trong sáng, rất tử tế, đầy khát vọng. Nhưng sau quá nhiều áp lực, cô đơn và những cuộc vui sai hướng, họ thay đổi hoàn toàn.

Tôi từng thấy có người bật khóc và nói: 'Giá như ngày đó có ai kéo mình lại…'.

Câu nói đó làm tôi ám ảnh rất lâu.

Nên bây giờ thay vì phán xét, tôi thường chọn cách nhắc nhở nhẹ nhàng hơn. Vì đôi khi một lời tử tế cũng có thể cứu một con người.

Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh từng là cái tên được nhiều người yêu thích.

Tôi cũng từng khủng hoảng, tổn thương, cô đơn

Có không ít người chơi đồ là do bị rủ rê. Người trẻ mới vào nghề đang chông chênh, thiếu bản lĩnh, thích khám phá bản thân rất dễ trở thành đối tượng. Xin hỏi thật, bản thân chị lúc còn trẻ có từng bị rủ rê khi nào không?

- Có chứ. Trong môi trường showbiz, những lời mời gọi, những cuộc vui là điều không hiếm.

Nhưng tôi luôn nghĩ: con người có thể mất tiền rồi kiếm lại được, mất danh tiếng rồi cố gắng lại được… nhưng nếu đánh mất chính mình thì rất khó quay về.

Tôi cũng từng trải qua những giai đoạn khủng hoảng, tổn thương, cô đơn. Nhưng thay vì phá hủy bản thân, tôi chọn học cách chữa lành.

Tôi nghĩ bản lĩnh không phải là mình chưa từng yếu đuối. Bản lĩnh là khi mình yếu đuối nhưng vẫn biết dừng lại trước vực sâu.

"Tôi cũng từng trải qua những giai đoạn khủng hoảng, tổn thương, cô đơn. Nhưng thay vì phá hủy bản thân, tôi chọn học cách chữa lành", Phi Thanh Vân nói. Ảnh NSCC

Ăn chay, thiền định và sống chậm để mạnh hơn

Chị cho biết giờ đây chị dành nhiều thời gian cho việc thiền định mỗi ngày. Những phương pháp này đã giúp chị thế nào trước những áp lực của cuộc sống showbiz?

- Thiền giúp tôi hiểu rằng bình an không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở cách mình đối diện với chính mình.

Ngày xưa tôi cũng từng nóng nảy, phản ứng cảm xúc mạnh, muốn chứng minh bản thân rất nhiều. Nhưng càng đi qua biến cố, tôi càng hiểu con người cuối cùng vẫn cần sự bình yên trong tâm hồn.

Ăn chay, thiền định hay sống chậm không khiến tôi yếu đi. Ngược lại, nó giúp tôi mạnh hơn, tỉnh táo hơn và biết yêu thương bản thân đúng cách.

Tôi nghĩ khi một người được chữa lành đủ sâu, họ sẽ không còn muốn tự làm đau mình nữa.

"Khi bên trong con người quá trống, quá cô đơn mà không có tri thức, không có sự tỉnh thức nâng đỡ, họ rất dễ tìm đến những thứ khiến bản thân tạm quên đau - dù biết nó đang hủy hoại mình".

Tất cả những điều tôi chia sẻ hôm nay không phải là lý thuyết suông. Đó là những điều được đúc kết từ chính cuộc đời của tôi - từ lúc nổi tiếng sau bộ phim Cô gái xấu xí, trải qua rất nhiều hào quang, tổn thương, va vấp và cả những giai đoạn gần như chạm đáy cảm xúc.

Càng sống lâu trong showbiz, tôi càng nhận ra: có những nỗi đau không hiện trên gương mặt. Có những người cười rất tươi trước đám đông nhưng bên trong lại đang kiệt sức.

Nên thay vì chỉ nhìn một người ở lúc họ gục ngã để phán xét, tôi thường tự hỏi: họ đã phải chịu đựng điều gì suốt một thời gian dài?

Tôi đọc rất nhiều sách về tâm lý học, chữa lành, phát triển nội tâm và hành vi con người. Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ kỷ luật sống gần như mỗi ngày: sáng thiền 30 phút, trưa thiền khoảng 1 tiếng, tối trước khi ngủ lại thiền thêm 30 phút. Tổng cộng ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để quay về với chính mình.

Còn thời gian rảnh, tôi gần như chỉ đọc sách và học. Tôi không có thói quen lướt web vô định hay tìm những cuộc vui để giết thời gian. Với tôi, học là cách để giữ tâm mình không trống rỗng.

Bởi tôi hiểu rất rõ: khi bên trong con người quá trống, quá cô đơn mà không có tri thức, không có sự tỉnh thức nâng đỡ, họ rất dễ tìm đến những thứ khiến bản thân tạm quên đau - dù biết nó đang hủy hoại mình.

Nên tôi không dám nói mình hoàn hảo. Tôi chỉ là một người phụ nữ đã đi qua đủ nhiều biến cố để hiểu rằng: điều quan trọng nhất của một đời người không phải nổi tiếng bao nhiêu, mà là giữ được sự tỉnh táo, lòng nhân hậu và sự bình an trong tâm hồn.

Cùng với thiền định, ăn chay, tham gia các khoá học, Phi Thanh Vân còn tích cực các hoạt động thiện nguyện. Ảnh NSCC

Tôi hiểu những chia sẻ của chị đang đặt mình vào góc nhìn của người trong cuộc, mang tính đồng cảm, chia sẻ. Nhưng điều này cũng dễ bị cho là duy tình, cảm thông không đúng chỗ, trong khi những hành vi liên quan đến ma túy cần sự nghiêm khắc để răn ...

- Tôi hoàn toàn đồng ý rằng ma túy là vấn đề rất nghiêm trọng và cần sự nghiêm khắc. Không ai cổ súy hay bao che cho hành vi sai trái. Pháp luật phải đủ mạnh để bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ nhưng đồng thời vẫn áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục và răn đe. Điều đó cho thấy pháp luật Việt Nam không chỉ nghiêm minh mà còn hướng con người đến cơ hội sửa sai.

Ở góc nhìn của gia đình, thử đặt mình vào vị trí của cha mẹ hay người thân của một người trẻ khi thấy con em mình vấp ngã trước dư luận xã hội, đó chắc chắn là nỗi đau rất lớn. Không có gia đình nào mong con mình sai. Nhưng khi biến cố xảy ra, điều họ cần không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là hy vọng rằng người thân của mình còn cơ hội đứng dậy làm lại cuộc đời.

Ở góc nhìn của xã hội, tôi nghĩ chúng ta cần cả hai điều: sự nghiêm khắc và lòng bao dung. Nghiêm khắc để cảnh tỉnh giới trẻ về hậu quả của những lựa chọn sai lầm. Nhưng bao dung để một người biết sai còn có cơ hội sửa đổi. Nếu xã hội chỉ còn lại sự phán xét và dồn ép, đôi khi chúng ta sẽ vô tình đẩy một con người đi xa hơn vào bóng tối.

Còn ở góc nhìn của chính người trong cuộc, tôi tin rằng không ai muốn bản thân trở thành tâm điểm của những điều tiêu cực. Có những sai lầm phải trả giá bằng danh dự, sự nghiệp, niềm tin của khán giả và cả những đêm rất dài đối diện với chính mình. Đó cũng là một hình phạt tinh thần không hề nhẹ.

Điều quan trọng nhất không phải là một người chưa từng sai, mà là sau sai lầm đó họ có đủ dũng cảm để thay đổi hay không.

Tôi luôn tin rằng: Một xã hội văn minh là một xã hội vừa giữ được kỷ cương pháp luật, vừa giữ được lòng nhân ái.

Và cuối cùng, tôi rất tâm đắc với tinh thần của luật nhân quả và lời dạy của Tôn Tử: "Một người mạnh không phải là người không bao giờ ngã, mà là người biết đứng dậy đúng cách sau khi vấp ngã".

Cuộc đời này, mọi hành động đều có cái giá của nó. Gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Nhưng nếu con người biết thức tỉnh, biết sửa mình và sống tốt hơn, thì đó cũng là lúc nhân quả bắt đầu mở ra cho họ một con đường khác tích cực hơn.

Cảm ơn Phi Thanh Vân về cuộc trò chuyện!

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô từng là gương mặt người mẫu nổi bật, giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam và giải Tư Siêu mẫu toàn quốc. Không dừng lại ở vai trò người mẫu, với vóc dáng cao ráo, làn da nâu khác biệt ở thời điểm đó, cô được các đạo diễn yêu thích và mời vào các phim điện ảnh, truyền hình. Phi Thanh Vân còn nổi tiếng bởi sự thẳng tính, không ngần ngại công khai chuyện dao kéo và lên tiếng trước các vấn đề nhức nhối của đời sống showbiz. Sau nhiều năm thăng trầm trong giới giải trí, Phi Thanh Vân của hiện tại đã có sự thay đổi lớn về tư duy và phong cách sống. Cô chuyển hướng sang kinh doanh, tập trung vào việc phát triển nội tâm, đời sống tinh thần và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

'Nghệ sĩ dùng chất cấm không phải vì áp lực mà là sự tha hoá' GĐXH - Chứng kiến hàng loạt người nổi tiếng bị bắt vì liên quan ma túy thời gian gần đây, nhạc sĩ Tô Hiếu không khỏi xót xa khi câu định kiến "xướng ca vô loài" vốn đã đau lòng, nay lại bị bồi thêm câu "nghệ sĩ – ma túy".