Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 29/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng được sử dụng làm gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm.

Do bên trong gara chứa nhiều vật liệu dễ bắt cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh, tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm cả một khu vực rộng lớn.

Đám cháy xảy ra tại khu vực nhà xưởng kinh doanh garage ô tô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị tại địa bàn giáp ranh phối hợp tham gia chữa cháy và phân luồng giao thông qua khu vực.

Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, chỉ sau 10 phút có mặt, các lực lượng chức năng đã triển khai đội hình dập lửa và kiểm soát tình hình. Khoảng 1 giờ sau khi triển khai, lực lượng chức năng đã bước đầu khống chế hoàn toàn được vụ cháy, tiến hành khoanh vùng để không cho ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tổ chức phun giảm áp, đồng thời rà soát, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo không còn người mắc kẹt. Thông tin ban đầu xác nhận vụ hỏa hoạn không ghi nhận trường hợp thiệt mạng.

Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực xưởng độ ô tô, sau đó lan sang khoảng 3 dãy nhà xưởng liền kề. Tổng diện tích thiêu rụi khoảng 100 m2, tập trung chủ yếu tại phần xưởng sơn xe ô tô phía sau nhà xưởng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê mức độ thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ việc.