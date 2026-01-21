Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước
GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.
Những đối tượng nào được cấp thẻ căn cước?
Theo quy định của Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước bao gồm:
- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.
- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.
- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.
Những người cần đổi thẻ căn cước năm 2026
Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như sau:
- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
- Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023 có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.
Như vậy, theo quy định nêu trên, công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi trong năm 2026 sẽ phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước.
Trong năm 2026, những người sinh năm 2012, 2001, 1986, 1966 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60. Do đó, nhóm người này phải thực hiện đổi thẻ căn cước theo quy định.
Trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.
Lưu ý: Đủ tuổi ở đây là đủ ngày, đủ tháng, đủ năm.
Thẻ căn cước gồm những nội dung gì?
Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước bao gồm:
1. Thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa.
2. Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm:
- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc";
- Dòng chữ "CĂN CƯỚC";
- Ảnh khuôn mặt;
- Số định danh cá nhân;
- Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Giới tính;
- Nơi đăng ký khai sinh;
- Quốc tịch;
- Nơi cư trú;
- Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;
- Nơi cấp: Bộ Công an.
3. Thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của công dân, các thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18 Điều 9, khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 22 của Luật Căn cước 2023.
4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước; việc mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước; nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú và trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Hành vi nào bị nghiêm cấm khi làm thẻ căn cước?
Các hành vi bị nghiêm cấm khi làm thẻ căn cước được nêu rõ tại Điều 7 Luật Căn cước 2023. Bao gồm:
- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.
- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.
- Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
- Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin, tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.
- Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Luật này.
- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
- Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả.
- Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật.
- Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên ĐánĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.
Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?
Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026Đời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngàyĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.
Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.
Nửa cuối tháng 1 mở ra vận đỏ rực: Những con giáp được Thần Tài nâng đỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bước vào nửa cuối tháng 1/2026, vận trình của một số con giáp bắt đầu chuyển biến tích cực rõ rệt.
Dự báo những thay đổi của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, HợiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ 19 - 25/1/2026 của 12 con giáp. Con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi nào về tài lộc và tình cảm?.
Thêm 2 trường hợp nhận tin vui được cấp sổ đỏ năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 254/2025/QH15, từ năm 2026, thêm hai trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?
Dự báo những thay đổi của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, HợiĐời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ 19 - 25/1/2026 của 12 con giáp. Con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi nào về tài lộc và tình cảm?.