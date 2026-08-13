'Chị Kính Hồng' Thanh Hằng trầm trồ khả năng dẫn chương trình của thí sinh MC nhí
GĐXH - “Điều tôi ấn tượng là các thí sinh nhí không máy nhắc chữ, không đọc kịch bản vẫn dẫn vẫn trôi, biết kiểm soát vừa vặn, giữ được sự dễ thương đúng với độ tuổi”, MC Thanh Hằng chia sẻ về thí sinh MC nhí 2026.
Mới đây, Vòng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình” – Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam, quy tụ hơn 300 thí sinh đã vượt qua các vòng thi trước.
Nếu ở vòng đầu, thí sinh chủ yếu thể hiện chất giọng, khả năng giao tiếp và sự tự tin, thì tại Tứ kết, yêu cầu được nâng cao gần hơn với một sản phẩm dẫn chương trình truyền hình. Các em nhỏ không cần chỉ rõ, nói hay mà vẫn phải biết xây dựng nội dung, sử dụng ngôn ngữ hình thể, làm chủ không gian, kết nối với khán giả và tạo dấu ấn cá nhân trước ống kính.
Đây cũng là lý do tại Vòng Tứ kết xuất hiện nhiều phần thi được ban giám khảo là các MC/BTV nổi tiếng như: MC Thanh Mai, Vân Hugo, Châu Khang, Thanh Hằng "chị kính hồng", Ngô Công Lưu, Đồng Thu, Mỹ Linh,...
MC Thanh Mai - Trưởng BTC, trưởng BGK cho biết ấn tượng bởi những dấn ấn cá nhân mà mỗi thí sinh mang đến. "Với ‘Ngôi sao MC nhí truyền hình’, điều các con nhận được là cơ hội bước vào một không gian gần với trường quay thực tế; học cách đứng trước ống kính, làm chủ ánh mắt, biểu cảm, giọng nói, hình thể; biết xử lý áp lực khi thời gian có giới hạn và quan trọng hơn cả là học cách biến kiến thức, sở trường, câu chuyện của chính mình thành một sản phẩm dẫn có dấu ấn cá nhân.
Có bạn kể một câu chuyện văn hoá. Có bạn đưa vào phần thi khả năng sáng tạo, khéo léo hay vốn hiểu biết của mình… Để các con hiểu rằng: một MC giỏi không chỉ cần nói hay, mà cần có kiến thức, tư duy, bản lĩnh và một thế giới riêng để kể”.
Một góc nhìn khác được MC Thanh Hằng “Chị Kính Hồng” – đưa ra khi quan sát các thí sinh tại Vòng Tứ kết. Điều đặc biệt chị chú ý là khả năng ghi nhớ và thực hiện các phần dẫn khá trôi chảy của các em mà không phải phụ thuộc vào máy nhắc chữ hay cầm kịch bản.
"Điều tôi ấn tượng là các con không nhìn máy nhắc chữ, không đọc kịch bản mà phần dẫn vẫn trôi, biết kiểm soát vừa vặn, giữ được sự dễ thương đúng với độ tuổi, từ biểu cảm gương mặt, thần thái đến kỹ năng", MC Thanh Hằng chia sẻ.
Nữ MC quê Bắc Ninh cũng ấn tượng với các thí sinh từ trang phục, đạo cụ đến cách xây dựng phần thi. Tuy nhiên, điều khiến Thanh Hằng ghi nhận hơn cả vẻ ngoài hay sự chỉn chu sân khấu chính là nội dung các em lựa chọn để truyền tải.
"Tôi theo dõi rất kỹ và lắng nghe từng lời dẫn của các con và thấy nhiều nội dung rất nhân văn, giàu tính giáo dục, phù hợp với lứa tuổi. Cũng đừng chê khi các con còn vấp váp hay có chỗ chưa hoàn thiện, bởi ngay cả người lớn cũng không phải ai trước đông người và máy quay cũng có thể làm được như các con hôm nay. Tôi cũng có con ở độ tuổi này nên càng thấy các bạn nhỏ rất tự tin, tài năng và triển vọng", nữ MC chia sẻ.
Rất nhiều phân thi gây ấn tượng với giám khảo nhờ chủ đề, bối cảnh đến giọng nói, lối dẫn chuyên nghiệp.
Giám khảo Đồng Thu - MC quen thuộc của VTV - hài hước chia sẻ áp lực thay cho đồng nghiệp vì các MC nhí rất giỏi, rất chuyên nghiệp. "Thật sự là làm giám khảo cuộc thi MC nhí toàn quốc xong lại thấy áp lực đồng trang lứa thay cho các bạn Gen Alpha. Các bạn nhỏ bây giờ quá siêu, quá yêu, quá xinh! Nguồn năng lượng mà các bạn ấy toả ra thích vô cùng", nữ MC sinh năm 1990 chia sẻ.
Sau Vòng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình”, ban giám khảo sẽ chọn ra các thí sinh xuất sắc vào bán kết “Ngôi nhà chung” - tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành những người dẫn chương trình trong tương lai.
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