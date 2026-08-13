Mai (Việt Hoa) bị đàn em nghi ngờ, trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) tỉnh lại sau hôn mê

Tập 17 phim "Lửa trắng" lên sóng 20h00 tối nay (13/8) trên VTV3 hứa hẹn có nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Theo VTC News, sau những diễn biến căng thẳng ở tập 16, khi Sương (Cù Thị Trà) bị lộ thân phận và trúng đạn trước lúc lực lượng công an đến xưởng, tập 17 "Lửa trắng" tiếp tục xoáy vào cuộc đấu trí giữa lực lượng chức năng và đường dây tội phạm.

Nội bộ băng Hòa Công bắt đầu xuất hiện những nghi kỵ. Cung (Trương Hoàng) cay cú khi lượng hàng của mình tiếp tục tồn kho, trong lúc Santana vừa nhập được một lô hàng mới. Khi được cho biết có tin đồn hàng do chính phía Hòa Công chuyển sang, Cung lập tức nghi ngờ Mai (Việt Hoa).

Mai bị Cung nghi ngờ tuồn hàng cho Santana.

“Với sự tôn trọng cuối cùng, tôi chỉ hỏi cô đúng một câu thôi. Cô có chuyển hàng cho chúng nó hay không?", Cung chất vấn Mai. Mai đáp lại: “Nếu tôi nói là không thì anh có tin không?“. Cho rằng Mai liên quan đến việc lộ tuyến vận chuyển, Cung tiếp tục đưa ra những lập luận của mình. Tuy nhiên, Cương (Duy Hưng) bất ngờ xuất hiện và cảnh cáo Cung.

Cương nói: “Ai cũng biết mày là cái thằng ngu nhất cái đất Sơn Hải. Đầu đất vừa thôi. Đừng làm mất mặt Sếp”. Màn đối đầu này cho thấy những mâu thuẫn trong nội bộ Hòa Công ngày càng rõ rệt.

Nội bộ ban chuyên án xác định được người là "tay trong" của băng đảng.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, theo Thời báo VTV, Ban chuyên án tổ chức họp khẩn sau khi kế hoạch đột kích bị rò rỉ. Thủ trưởng Ban chuyên án nhận định lộ trình là thông tin tuyệt mật, chỉ một số nhân sự chủ chốt được biết. Đã có nhiều nghi ngờ rằng trong nội bộ của chuyên án có kẻ tiếp tay cho các băng đảng như Santana và băng Hòa Công. Tài cũng đã ám chỉ việc này khi đến gặp Thượng tá Đỗ Việt.

Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, trước khi có quyết định "Thu lưới" từ Phó Giám đốc Công an tỉnh thì Thượng tá Đỗ Việt nói anh hiểu điều Tài muốn nhắc đến là gì. Tân đã đưa ra được mảnh ghép minh chứng cho nghi ngờ của Tài.

Trong cuộc nói chuyện sau đó, Thượng tá Đỗ Việt cho biết người trong bức ảnh được Tân đưa cho mình chính là Thượng tá Trần Nam Châu - Đội trưởng Đội phòng chống ma túy của Sơn Hải.

Lão Công tỉnh lại sau thời gian hôn mê.

Tại bệnh viện, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) - người đang nằm bất động trên giường bệnh với máy trợ thở, bất ngờ có dấu hiệu hồi phục. Các ngón tay của ông bắt đầu cử động, sau đó từ từ mở mắt. Đây có thể là bước ngoặt lớn đối với cục diện của Hòa Công, đặc biệt khi nội bộ đang xuất hiện hàng loạt nghi ngờ và mâu thuẫn.

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