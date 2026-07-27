Hai mô hình thư viện đồng hành cùng cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026

Trải qua quá trình sơ tuyển, 500 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn bước tiếp vào Vòng Tuyển chọn cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc 2026. Đồng hành cùng cuộc thi năm nay là MC/Giảng viên Thanh Mai - Trưởng BTC, NSND Lan Hương, diễn viên Minh Hương, Trúc Mai, MC Duy Anh, MC Thùy Dương, ca sĩ Việt Tú, Hoa hậu Dương Trà Giang…

Tại họp báo, MC Thanh Mai – Trưởng Ban tổ chức tâm sự, vốn là một đứa trẻ mồ côi, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, hơn ai hết, chị hiểu nếu một đứa trẻ cứ sống mãi trong sự tự ti và mặc cảm sẽ khó phát triển được.

"Điều ban tổ chức mong muốn không phải là tìm ra những MC giỏi nhất, bởi tôi tin mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội cất lên tiếng nói của mình. Quan trọng hơn là nhìn thấy một em bé rụt rè dần trở nên tự tin, trưởng thành hơn và trên chặng đường đó đều có bố mẹ đồng hành", Thanh Mai nói.

Dàn nghệ sĩ, MC và nhà báo giàu kinh nghiệm đồng hành cùng MC nhí toàn quốc 2026.

Nữ MC cũng đồng thời tiết lộ điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay không chỉ là sân chơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng dẫn chương trình nhí mà còn gắn kết với các hoạt động cộng đồng phấn lan tỏa văn hóa đọc. Năm nay, cuộc thi đã nhận được sự đồng hành của hai thư viện mô hình: Thư viện Nâng cánh tri thức và Thư viện Sách nói.

Với Thư viện Nâng cánh tri thức, Ban tổ chức phối hợp với Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng để xây dựng, bổ sung sách cho các thư viện tại các địa phương còn thiếu nguồn tài liệu học. Chương trình cũng kêu gọi phụ huynh và học sinh hình thành thói quen tiết kiệm thông qua hoạt động "nuôi heo đất", cùng chung tay mua sách quà trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, những khoản chi tiêu nhỏ chưa thực sự cần thiết có thể được chuyển thành các món quà tri thức ý nghĩa.

Bên cạnh đó, Thư viện Sách nói, còn được gọi là thư viện âm thanh, đã được xây dựng và phát triển trong khoảng thời gian cuối năm 2025 đến nay đã có gần 300 đầu sách, 10 mục chuyên sâu với khoảng 185 giọng đọc nhí.

MC Thanh Mai: “Thí sinh từ vòng bán kết có cơ hội tuyển vào Câu lạc bộ Thư viện Sách nói”.

Ngoài ra, một trong những điểm mới đặc biệt của Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026 là 100% thí sinh bước vào vòng bán kết trở đi đều có cơ hội gửi hồ sơ ứng tuyển vào Câu lạc bộ Thư viện Sách nói. Những thí sinh phù hợp sẽ được các MC, biên tập viên và giáo dục tâm huyết với giọng nói, tiếng Việt và trang sách đào tạo miễn phí.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm môi trường để các em tiếp tục rèn luyện kỹ năng đọc, nói, cảm thụ và truyền tải tác phẩm sau cuộc thi. Đồng thời, mỗi giọng đọc nhí sẽ có cơ hội trở thành một "nhịp cầu âm thanh", đưa ra phần sách và tri thức đến gần hơn với cộng đồng.

Với vai trò giám khảo của cuộc thi nhiều năm nay, NSND Lan Hương đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cuộc thi cũng như tâm huyết của Ban Tổ chức trong việc xây dựng sân chơi dành cho thiếu nhi. Nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn MC Thanh Mai tiếp tục kiên trì với hành trình ươm mầm những tài năng dẫn chương trình trẻ, góp phần giúp cuộc thi ngày càng lan tỏa và phát triển bền vững.

Vòng Tuyển chọn Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 hứa hẹn tìm ra những gương mặt triển vọng.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc là sân chơi nghệ thuật hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng dẫn chương trình nhí trên phạm vi toàn quốc; đồng thời góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ, bản lĩnh sân khấu và sự tự tin cho thế hệ trẻ. Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành bệ phóng cho hàng nghìn thí sinh trên cả nước, tạo điều kiện để các em được học hỏi, trải nghiệm và phát huy năng khiếu trong lĩnh vực dẫn chương trình. Năm 2026 là năm thứ 13 cuộc thi diễn ra và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo phụ huynh và học sinh trên cả nước, khẳng định uy tín, sức lan tỏa và giá trị giáo dục đối với cộng đồng, nhà trường và các bậc phụ huynh.



