Phương (Lưu Ly) bối rối khi Khánh (Long Vũ) nắm tay

Trong tập 4 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, sau giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Kim Phương (Lưu Ly) lái xe về nhà thì bị một người đàn ông quấy rối. Những con ngõ rất vắng người nên Phương vô cùng sợ hãi. May mắn là Khánh (Long Vũ), Khánh Ly (Nguyễn Trinh), Hoàng (Hoàng Hải) đã có mặt kịp thời để giải cứu. Họ nói rằng nhận được điện thoại của chị gái Phương nhờ giúp đỡ.

Dạo gần đây do bận rộn với việc làm thêm nên Phương thường xuyên về nhà muộn, thiếu ngủ trên lớp lẫn ở nhà. Phương than thở cuộc sống gia đình khó khăn nên đành phải chọn cách kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ và chị.

Biết Phương thường ra cửa hàng vải để giúp mẹ nên 3 người bạn cũng tìm đến. Ly mang bánh ngọt tự làm đến mời mọi người ăn, còn Khánh và Hoàng giả vờ đòi mua vải để giúp bà Ngọc (Vân Dung) bán hàng nhanh hơn.

Nhóm bạn thân tìm cách giúp đỡ gia đình Phương. Ảnh VTV

Khánh vô tình xem được cuốn sổ ghi chép tiền bạc của mẹ nên biết vừa thu được một khoản nợ của người họ hàng. Khánh vội vàng đến gặp bà Ngọc ở cửa hàng, trong lúc Phương vào bệnh viện chăm bố. Khánh gợi ý bà Ngọc vay tiền của mẹ mình để trả nợ trước.

Tuy nhiên, bà Ngọc chưa đồng ý. "Lúc nào cô cảm thấy không thể xoay sở được thì sẽ hỏi mẹ con sau", bà Ngọc nói. Bà Ngọc muốn nhờ Khánh động viên Phương yên tâm học hành để sớm đi du học. Đây là sự kỳ vọng lớn của gia đình.

Bà Ngọc chia sẻ mong muốn của gia đình là sắp xếp cho Phương đi du học. Ảnh VTV

Khánh tìm mọi cách để đánh tiếng, gây chú ý với cha mẹ như nhịn ăn, giả vờ đau buồn, nói gần nói xa hoàn cảnh khó khăn của gia đình Phương với bố mẹ... Dù bố mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, thường xuyên mua những món yêu thích nhưng Khánh đều từ chối.

Để có tiền trả nợ và duy trì cuộc sống, mẹ và chị gái của Phương đều phải đi làm thêm công việc buổi tối. Phương rất buồn vì cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc. Trong khi mọi người mong muốn Phương tập trung vào việc học, không xao nhãng mục tiêu phấn đấu cho tương lai.

Phương nhận được sự động viên, cổ vũ từ chị gái. Ảnh VTV

Khánh và Ly, Hoàng làm giả bài kiểm tra điểm thấp, cố tình để bà Liên phát hiện. Trong lúc tức giận, bà đưa Khánh sang nhà Phương, trách cô không giúp đỡ Khánh học hành như lời đã hứa.

Phương bất ngờ với những bài kiểm tra điểm kém của Khánh. Nhưng suy nghĩ lại cũng là sai sót mình nên Phương vội vàng nhận lỗi. Gần đây cô bận đi làm thêm nên thường xuyên lỡ hẹn làm gia sư cho các bạn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của Khánh.

Hôm sau, bà Liên tìm đến cửa hàng vải của bà Ngọc. Bà Liên chủ động mở lời giúp đỡ, hào phóng cho bà Ngọc mượn 250 triệu đồng, vượt xa số tiền dự định ban đầu là 200 triệu đồng mà gia đình đang tìm cách xoay sở. Mong muốn lớn nhất của bà Liên là Phương yên tâm học hành và tiếp tục kèm cặp Khánh học thật tốt. Điều này khiến bà Ngọc vô cùng xúc động.

Về đến nhà, bà Liên tiết lộ với chồng rằng mình đã biết mánh khóe của cậu con từ đầu. Tuy vậy, bà vẫn phối hợp, giả vờ diễn tròn vai theo kế hoạch của Khánh để con trai vui vẻ, tự tin hơn.

Bà Liên tới gặp bà Ngọc để chủ động cho vay 250 triệu đồng. Ảnh VTV

Nhóm bạn nghe trộm câu chuyện của bà Liên và bà Ngọc thì suýt bị phát hiện nên vội vã bỏ chạy. Khánh vui vẻ nắm tay Phương để dẫn đường. Hành động vô tình này của Khánh khiến Phương bối rối. Tối về đến nhà, cô vẫn nhớ như in cảm xúc bồi hồi. Từ hôm đó về sau Phương đã thay đổi cách nhìn về Khánh. Trong lòng cô đã nhen nhóm những tình cảm rung động đầu đời nhẹ nhàng.

Hành động nắm tay của Khánh khiến Phương ngại ngùng. Ảnh VTV

Nhờ có khoản tiền của gia đình Khánh cho vay mà cuộc sống của Phương đã giảm áp lực hơn. Phương cho biết mẹ dặn không được lấy tiền làm gia sư cho Khánh để cảm ơn bạn. Tuy vậy, Khánh cho rằng Phương vẫn cần một khoản tiền tiêu vặt. Hơn nữa, nếu cậu học tốt thì bố mẹ cậu nhất định sẽ thưởng thêm cho bạn.

Khánh thực hiện đúng lời hứa với bà Ngọc là động viên Phương để giữ vững tinh thần, tiếp tục kế hoạch du học để không bỏ phí công sức giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè trong thời gian qua.