Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡ
GĐXH - Sau khi nghe luật sư đọc xong bản di chúc của bố và chứng kiến phản ứng dữ dội của các anh chị, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau bật khóc.
Không phải vì số tiền thừa kế, mà vì một sự thật đau lòng, đó là tình cảm anh em bao năm bỗng chốc rạn nứt chỉ vì tài sản được ghi trong di chúc.
Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Hồng (Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.
Biến cố gia đình sau khi mẹ qua đời
Tôi là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Trước đây, bố mẹ tôi đều làm những công việc bình thường với mức thu nhập không cao. Để trang trải cuộc sống cho cả gia đình, nhiều khi bố vẫn phải tranh thủ làm thêm bên ngoài.
Biến cố xảy ra khi tôi đang học lớp 10. Mẹ đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó, mọi gánh nặng tài chính dồn lên vai bố.
Một mình ông vừa làm cha, vừa làm mẹ, lại phải gồng gánh nuôi 4 người con đang tuổi ăn học. Có thời điểm bố làm cùng lúc 2–3 công việc chỉ để đảm bảo các con không phải bỏ học giữa chừng.
Những năm tháng đó vô cùng vất vả, nhưng bố vẫn luôn cố gắng để chúng tôi không cảm thấy mình thua kém bạn bè.
Các con trưởng thành thì bố lâm bệnh nặng
Sau nhiều năm nỗ lực, từng người con trong gia đình tôi lần lượt tốt nghiệp, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Khi thấy các con đã ổn định, bố mới nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, ông lại đổ bệnh nặng.
Ban đầu, bốn anh chị em thống nhất thuê người giúp việc để chăm sóc bố. Tuy nhiên sau một lần tái khám, bác sĩ khuyên gia đình nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh ông hơn để hỗ trợ tinh thần và giúp sức khỏe cải thiện.
Chính từ thời điểm đó, trách nhiệm chăm sóc bố bắt đầu trở thành vấn đề khiến các anh chị tranh cãi.
Vợ chồng tôi nhận chăm bố suốt 11 năm
Cả bốn anh chị em đều đã có gia đình riêng nên ai cũng viện cớ bận rộn với công việc và con cái. Anh cả và hai chị nhiều lần tìm lý do để từ chối việc trực tiếp chăm sóc bố.
Nhìn bố đã hy sinh cả đời vì các con, nay lại phải một mình chống chọi với bệnh tật, tôi không đành lòng. Sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi quyết định đưa bố về nhà để tiện chăm sóc.
Trong buổi họp gia đình, tôi cũng nói rõ các anh chị nên hỗ trợ chi phí để cùng chia sẻ trách nhiệm. Khi đó, mọi người đều đồng ý nên tôi tin mọi chuyện sẽ ổn.
Sau ngày hôm ấy, vợ chồng tôi dọn dẹp căn phòng trống trong nhà, mua thêm giường tủ và các vật dụng cần thiết để đón bố về sống cùng.
Từ đó, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Hai vợ chồng luôn cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà chăm bố. Những lần đưa bố đi khám bệnh hay thức trắng đêm khi ông trở bệnh dần trở thành điều quen thuộc.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chúng tôi chăm bố suốt 11 năm.
Khó khăn tài chính khi một mình gánh vác việc chăm sóc
Chi phí sinh hoạt của gia đình ngày một tăng khi các con tôi lớn lên. Trong khi đó, sức khỏe của bố ngày càng yếu và thường xuyên phải nhập viện thăm khám.
Những tháng đầu, các anh chị vẫn gửi tiền hỗ trợ đều đặn. Nhưng chỉ sau một thời gian, khoản hỗ trợ này dần biến mất.
Tôi nhiều lần gọi điện hỏi nhưng mọi người đều tìm cách né tránh. Vợ chồng tôi không muốn vì tiền bạc mà làm căng thẳng nên đành cố gắng xoay xở trong khả năng của mình.
Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa từng nghĩ rằng những năm tháng chăm sóc bố sau này sẽ liên quan đến một bản di chúc.
Luật sư công bố di chúc khiến cả gia đình bất ngờ
Cuối năm 2023, bố trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sau khi lo xong tang lễ, một luật sư liên hệ với gia đình để hẹn ngày công bố di chúc. Hôm đó, cả bốn anh chị em đều có mặt.
Theo nội dung di chúc, bố để lại toàn bộ 800.000 NDT (khoảng 3 tỉ đồng) cho vợ chồng tôi.
Ngay khi nghe luật sư đọc xong di chúc, ba anh chị lập tức tỏ ra hoài nghi. Họ cho rằng bản di chúc có vấn đề vì không ai trong số họ được nhắc đến.
Tuy nhiên khi tận tay đọc kỹ nội dung di chúc, mọi người mới thấy bố đã ghi rất rõ lý do của quyết định này.
Nội dung di chúc khiến anh chị phản ứng dữ dội
Trong di chúc, bố viết rằng suốt nhiều năm bệnh tật chỉ có vợ chồng tôi ở bên chăm sóc, còn các con khác hầu như không tham gia.
Ông cũng lo rằng sau khi mình qua đời, chuyện tài sản có thể gây tranh chấp nên đã lập di chúc từ sớm và nhờ luật sư chứng thực đầy đủ.
Tôi từng nghĩ khi đọc những dòng trong di chúc, anh chị sẽ hiểu cho quyết định của bố. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược.
Cả ba người đều tỏ ra tức giận, cho rằng nội dung di chúc không công bằng. Anh cả và chị hai thậm chí còn lớn tiếng tranh cãi, khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng.
Mâu thuẫn vì di chúc khiến tôi phải gọi cảnh sát
Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Một số lời nói thiếu kiềm chế khiến tình hình có nguy cơ vượt ngoài kiểm soát. Cuối cùng, vợ chồng tôi buộc phải gọi cảnh sát địa phương đến để tránh xảy ra xô xát.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại ngày công bố di chúc, tôi vẫn không khỏi rơi nước mắt.
Suốt 11 năm chăm sóc bố, chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ được nhận tài sản. Khi biết mình có tên trong di chúc, vợ chồng tôi thực sự bất ngờ.
Thế nhưng chính bản di chúc ấy lại trở thành nguyên nhân khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là những lời trách móc, mà là cảm giác gia đình từng gắn bó giờ đây khó có thể trở lại như trước.
