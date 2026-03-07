Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặt

Tin rằng đầu tư cho con cái sẽ không bao giờ là khoản lỗ, người cha sẵn sàng vay nợ, bán tài sản để con trai học lên tiến sĩ. Nhưng khi về già, ông lại nhận về cái kết cay đắng từ chính thói quen nuông chiều con.

Người cha đơn thân dốc cả đời vì con

Ông Trương là giáo viên cấp 2 tại một thành phố nhỏ ở Trung Quốc. Sau khi ly hôn, ông chọn sống một mình và nuôi dạy con trai khôn lớn.

Từ khi trở thành bố đơn thân, cuộc sống của ông gần như chỉ xoay quanh việc kiếm tiền và chăm lo cho con. Ban ngày, ông dạy học ở trường. Buổi tối, ông lại nhận dạy thêm và làm gia sư để tăng thu nhập.

Nhờ vậy, con trai ông được học trong những môi trường tốt nhất. Thành tích học tập của cậu cũng khá nổi bật, đủ khiến người cha tự hào.

Tuy nhiên, vì bận rộn kiếm sống nên ông Trương ít có thời gian gần gũi con. Để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm, ông thường nuông chiều con, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của con trai.

Khi con tốt nghiệp một trường đại học danh giá, ông từng khuyên con thi công chức hoặc làm việc trong doanh nghiệp nhà nước để có cuộc sống ổn định.

Thế nhưng con trai lại muốn học lên cao học. Dù có chút băn khoăn, ông vẫn tiếp tục nuông chiều con và ủng hộ quyết định này.

Sau khi học xong thạc sĩ, người con lại muốn đi du học lấy bằng tiến sĩ. Nhiều đồng nghiệp khuyên ông rằng với bằng thạc sĩ, con trai ông đã có thể kiếm được công việc tốt. Nhưng vì đã quen nuông chiều con, ông Trương vẫn đồng ý.

Trong suy nghĩ của ông, đầu tư cho con cái chắc chắn sẽ không bao giờ lỗ.

Ông đã dành cả đời lo cho con, nhưng giờ đây chính căn nhà để an hưởng tuổi già cũng bị yêu cầu bán đi. Ảnh minh họa

Vay nợ hơn 1 tỷ đồng để nuông chiều ý muốn của con

Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như ông Trương kỳ vọng.

Trường học nơi ông công tác sau đó cấm giáo viên dạy thêm, khiến thu nhập của ông giảm đáng kể. Tiền lương không còn đủ để chu cấp cho con trai du học.

Dù vậy, ông vẫn cố gắng nuông chiều con đến cùng. Ông bán bớt tài sản, mở thêm cửa hàng nhỏ từ mặt bằng do cha mẹ để lại và vay 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) để con có thể hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Tất cả chỉ với hy vọng con trai sau khi trở về sẽ có tương lai tươi sáng.

Nhưng thực tế lại không "màu hồng" như ông từng tưởng. Khi con trai tốt nghiệp về nước, tại tỉnh nơi ông Trương sống rất ít doanh nghiệp cần tuyển tiến sĩ.

Cuối cùng, con trai ông tìm được công việc với mức lương khoảng 200.000 nhân dân tệ mỗi năm (hơn 600 triệu đồng).

Thu nhập này không thấp, nhưng điều khiến ông buồn nhất là con trai gần như không quan tâm đến khoản nợ mà cha mình đã vay vì việc nuông chiều con trước đây.

Trong khi người cha vẫn phải chật vật trả nợ suốt nhiều năm, con trai lại sống trong căn hộ cao cấp đi thuê, vay tiền mua ô tô và thường xuyên tụ tập bạn bè.

Dù vậy, ông Trương vẫn tự an ủi rằng mình đã làm hết sức vì con. Ông tin rằng sau này con trai sẽ chăm sóc mình khi về già.

Khi không thể tiếp tục nuông chiều con, người cha bị quay lưng

Ba năm trước, sau thời gian dài ít liên lạc, con trai bất ngờ dẫn bạn gái về nhà và thông báo dự định kết hôn.

Nghe tin, ông Trương vô cùng vui mừng. Ông nghĩ rằng cuối cùng gia đình mình cũng sắp có thêm thành viên mới.

Thế nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành cú sốc.

Con trai nói muốn mua nhà gần trung tâm thủ phủ của tỉnh. Để đặt cọc căn hộ này cần hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng). Trong tay anh ta chỉ có 300.000 nhân dân tệ và muốn cha hỗ trợ phần còn lại.

Nghe con số này, ông Trương chết lặng. Với một giáo viên đã nghỉ hưu, đó là số tiền gần như không thể có.

Ông khuyên con nên về thành phố nhỏ nơi mình đang sống. Tại đây, chỉ cần đặt cọc khoảng 300.000 nhân dân tệ là có thể mua được nhà rộng rãi.

Nhưng con trai không đồng ý. Anh nói rằng nếu không mua nhà ở thành phố lớn, bạn gái sẽ không kết hôn.

Đề nghị bán nhà

Khi thấy cha do dự, con trai tiếp tục đưa ra đề nghị khiến ông Trương tuyệt vọng: bán căn nhà hiện tại của ông.

Theo tính toán của người con, căn nhà có thể bán được khoảng 600.000 nhân dân tệ. Sau đó ông Trương có thể chuyển về vùng nông thôn sống để dành tiền mua nhà cho con.

Đến lúc này, người cha mới nhận ra hậu quả của việc nuông chiều con quá lâu. Ông đã dành cả đời lo cho con, nhưng giờ đây chính căn nhà để an hưởng tuổi già cũng bị yêu cầu bán đi.

Ban đầu ông từng nghĩ sẽ tiếp tục nuông chiều con như trước. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định từ chối.

Ông hiểu rằng nếu tiếp tục đáp ứng mọi yêu cầu của con, cuộc sống tuổi già của mình sẽ không còn gì đảm bảo.

Ba năm không nói chuyện với cha

Quyết định từ chối khiến hai cha con cãi nhau dữ dội. Trong lúc nóng giận, ông Trương đã tát con trai một cái.

Sau đó, người con bỏ đi và tuyên bố từ nay không còn người cha như ông nữa.

Ban đầu ông Trương nghĩ con chỉ nói trong lúc tức giận. Nhưng ba năm trôi qua, con trai chỉ về nhà một lần để lấy sổ hộ khẩu làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Từ đó, anh gần như cắt đứt liên lạc với cha.

Ngay cả khi ông Trương ốm, con trai cũng chỉ chuyển khoản 20.000 nhân dân tệ mà không hỏi thăm.

Nhìn đứa con tiến sĩ mà mình từng dốc hết sức nuông chiều con nay trở nên lạnh lùng, ông Trương không khỏi đau lòng.

Thế nhưng mỗi khi có người hỏi về con trai, ông vẫn nói rằng con mình rất hiếu thuận, chỉ vì bận công việc nên ít về nhà.

"Tôi không biết mình đã làm gì sai. Có phải vì tôi không mua nhà cho con nên con hận tôi không?", ông nghẹn ngào.

Bài học từ bi kịch nuông chiều con vô điều kiện

Câu chuyện của ông Trương khiến nhiều người suy ngẫm về cách nuôi dạy con cái.

Trong nhiều năm, ông tin rằng chỉ cần lo đầy đủ về vật chất là đủ thể hiện tình yêu thương. Vì thế ông luôn nuông chiều con, đáp ứng mọi yêu cầu mà không đặt ra giới hạn.

Nhưng chính việc nuông chiều con vô điều kiện ấy khiến người con quen với việc mọi mong muốn đều được đáp ứng.

Khi lần đầu tiên bị từ chối, anh không thể chấp nhận và phản ứng tiêu cực với chính cha mình.

Bi kịch gia đình này vì thế không chỉ xuất phát từ tiền bạc, mà còn là hậu quả của việc nuông chiều con kéo dài suốt nhiều năm.