Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặt
GĐXH - Nhiều người cho rằng bi kịch của ông cũng bắt nguồn từ việc nuông chiều con suốt nhiều năm mà không đặt ra giới hạn.
Tin rằng đầu tư cho con cái sẽ không bao giờ là khoản lỗ, người cha sẵn sàng vay nợ, bán tài sản để con trai học lên tiến sĩ. Nhưng khi về già, ông lại nhận về cái kết cay đắng từ chính thói quen nuông chiều con.
Người cha đơn thân dốc cả đời vì con
Ông Trương là giáo viên cấp 2 tại một thành phố nhỏ ở Trung Quốc. Sau khi ly hôn, ông chọn sống một mình và nuôi dạy con trai khôn lớn.
Từ khi trở thành bố đơn thân, cuộc sống của ông gần như chỉ xoay quanh việc kiếm tiền và chăm lo cho con. Ban ngày, ông dạy học ở trường. Buổi tối, ông lại nhận dạy thêm và làm gia sư để tăng thu nhập.
Nhờ vậy, con trai ông được học trong những môi trường tốt nhất. Thành tích học tập của cậu cũng khá nổi bật, đủ khiến người cha tự hào.
Tuy nhiên, vì bận rộn kiếm sống nên ông Trương ít có thời gian gần gũi con. Để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm, ông thường nuông chiều con, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của con trai.
Khi con tốt nghiệp một trường đại học danh giá, ông từng khuyên con thi công chức hoặc làm việc trong doanh nghiệp nhà nước để có cuộc sống ổn định.
Thế nhưng con trai lại muốn học lên cao học. Dù có chút băn khoăn, ông vẫn tiếp tục nuông chiều con và ủng hộ quyết định này.
Sau khi học xong thạc sĩ, người con lại muốn đi du học lấy bằng tiến sĩ. Nhiều đồng nghiệp khuyên ông rằng với bằng thạc sĩ, con trai ông đã có thể kiếm được công việc tốt. Nhưng vì đã quen nuông chiều con, ông Trương vẫn đồng ý.
Trong suy nghĩ của ông, đầu tư cho con cái chắc chắn sẽ không bao giờ lỗ.
Vay nợ hơn 1 tỷ đồng để nuông chiều ý muốn của con
Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như ông Trương kỳ vọng.
Trường học nơi ông công tác sau đó cấm giáo viên dạy thêm, khiến thu nhập của ông giảm đáng kể. Tiền lương không còn đủ để chu cấp cho con trai du học.
Dù vậy, ông vẫn cố gắng nuông chiều con đến cùng. Ông bán bớt tài sản, mở thêm cửa hàng nhỏ từ mặt bằng do cha mẹ để lại và vay 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) để con có thể hoàn thành chương trình tiến sĩ.
Tất cả chỉ với hy vọng con trai sau khi trở về sẽ có tương lai tươi sáng.
Nhưng thực tế lại không "màu hồng" như ông từng tưởng. Khi con trai tốt nghiệp về nước, tại tỉnh nơi ông Trương sống rất ít doanh nghiệp cần tuyển tiến sĩ.
Cuối cùng, con trai ông tìm được công việc với mức lương khoảng 200.000 nhân dân tệ mỗi năm (hơn 600 triệu đồng).
Thu nhập này không thấp, nhưng điều khiến ông buồn nhất là con trai gần như không quan tâm đến khoản nợ mà cha mình đã vay vì việc nuông chiều con trước đây.
Trong khi người cha vẫn phải chật vật trả nợ suốt nhiều năm, con trai lại sống trong căn hộ cao cấp đi thuê, vay tiền mua ô tô và thường xuyên tụ tập bạn bè.
Dù vậy, ông Trương vẫn tự an ủi rằng mình đã làm hết sức vì con. Ông tin rằng sau này con trai sẽ chăm sóc mình khi về già.
Khi không thể tiếp tục nuông chiều con, người cha bị quay lưng
Ba năm trước, sau thời gian dài ít liên lạc, con trai bất ngờ dẫn bạn gái về nhà và thông báo dự định kết hôn.
Nghe tin, ông Trương vô cùng vui mừng. Ông nghĩ rằng cuối cùng gia đình mình cũng sắp có thêm thành viên mới.
Thế nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành cú sốc.
Con trai nói muốn mua nhà gần trung tâm thủ phủ của tỉnh. Để đặt cọc căn hộ này cần hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng). Trong tay anh ta chỉ có 300.000 nhân dân tệ và muốn cha hỗ trợ phần còn lại.
Nghe con số này, ông Trương chết lặng. Với một giáo viên đã nghỉ hưu, đó là số tiền gần như không thể có.
Ông khuyên con nên về thành phố nhỏ nơi mình đang sống. Tại đây, chỉ cần đặt cọc khoảng 300.000 nhân dân tệ là có thể mua được nhà rộng rãi.
Nhưng con trai không đồng ý. Anh nói rằng nếu không mua nhà ở thành phố lớn, bạn gái sẽ không kết hôn.
Đề nghị bán nhà
Khi thấy cha do dự, con trai tiếp tục đưa ra đề nghị khiến ông Trương tuyệt vọng: bán căn nhà hiện tại của ông.
Theo tính toán của người con, căn nhà có thể bán được khoảng 600.000 nhân dân tệ. Sau đó ông Trương có thể chuyển về vùng nông thôn sống để dành tiền mua nhà cho con.
Đến lúc này, người cha mới nhận ra hậu quả của việc nuông chiều con quá lâu. Ông đã dành cả đời lo cho con, nhưng giờ đây chính căn nhà để an hưởng tuổi già cũng bị yêu cầu bán đi.
Ban đầu ông từng nghĩ sẽ tiếp tục nuông chiều con như trước. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định từ chối.
Ông hiểu rằng nếu tiếp tục đáp ứng mọi yêu cầu của con, cuộc sống tuổi già của mình sẽ không còn gì đảm bảo.
Ba năm không nói chuyện với cha
Quyết định từ chối khiến hai cha con cãi nhau dữ dội. Trong lúc nóng giận, ông Trương đã tát con trai một cái.
Sau đó, người con bỏ đi và tuyên bố từ nay không còn người cha như ông nữa.
Ban đầu ông Trương nghĩ con chỉ nói trong lúc tức giận. Nhưng ba năm trôi qua, con trai chỉ về nhà một lần để lấy sổ hộ khẩu làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Từ đó, anh gần như cắt đứt liên lạc với cha.
Ngay cả khi ông Trương ốm, con trai cũng chỉ chuyển khoản 20.000 nhân dân tệ mà không hỏi thăm.
Nhìn đứa con tiến sĩ mà mình từng dốc hết sức nuông chiều con nay trở nên lạnh lùng, ông Trương không khỏi đau lòng.
Thế nhưng mỗi khi có người hỏi về con trai, ông vẫn nói rằng con mình rất hiếu thuận, chỉ vì bận công việc nên ít về nhà.
"Tôi không biết mình đã làm gì sai. Có phải vì tôi không mua nhà cho con nên con hận tôi không?", ông nghẹn ngào.
Bài học từ bi kịch nuông chiều con vô điều kiện
Câu chuyện của ông Trương khiến nhiều người suy ngẫm về cách nuôi dạy con cái.
Trong nhiều năm, ông tin rằng chỉ cần lo đầy đủ về vật chất là đủ thể hiện tình yêu thương. Vì thế ông luôn nuông chiều con, đáp ứng mọi yêu cầu mà không đặt ra giới hạn.
Nhưng chính việc nuông chiều con vô điều kiện ấy khiến người con quen với việc mọi mong muốn đều được đáp ứng.
Khi lần đầu tiên bị từ chối, anh không thể chấp nhận và phản ứng tiêu cực với chính cha mình.
Bi kịch gia đình này vì thế không chỉ xuất phát từ tiền bạc, mà còn là hậu quả của việc nuông chiều con kéo dài suốt nhiều năm.
Chia tay xong vẫn lén xem Facebook người cũ: 5 cung hoàng đạo khó dứt tình nhấtChuyện vợ chồng - 3 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất khó quên quá khứ. Dù không còn bên nhau, họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của người cũ.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiếtGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.
Bí quyết sống thọ của người thông thái: Buông bỏ 8 điều này, hậu vận tự khắc bình yênGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Để sống thọ, sống khỏe, các chuyên gia tâm lý và sức khỏe khuyên bạn nên ghi nhớ bí quyết "8 không" – một chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa hậu vận an yên.
Cuộc sống nghỉ hưu không như mơ: 4 nỗi khổ khó nói của cụ ông lương hưu caoGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm làm việc vất vả, nhiều người tin rằng nghỉ hưu sẽ là giai đoạn an nhàn nhất. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hưu trí đôi khi không giống với những gì ta tưởng tượng.
Về già, cậy nhờ con dâu hay con gái?: Câu trả lời thẳng và thật từ 2 người mẹ chồngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Về già mới biết, giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người "đáng đồng tiền bát gạo" lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.
Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Đám cưới của một cặp đôi bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đầy kịch tính của người yêu cũ chú rể.
Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng nổi tiếng vì quá đa cảm, thường xuyên giấu những suy tư trong lòng.
Khi con dâu, con rể thiếu tôn trọng: Đừng vội trở mặt hay lấy lòng, hãy làm ngay 3 việc này để bảo vệ chính mìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Thực tế tại nhiều gia đình, mối quan hệ giữa người già và con dâu, con rể thường chỉ dừng lại ở sự khách sáo của những người xa lạ. Điều này không hẳn là xấu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau.
Người đàn ông có 3 biểu hiện này: Nghe tưởng bình thường nhưng lấy làm chồng dễ khổ cả đờiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tình yêu, không phải biểu hiện nào của đàn ông cũng đáng để bỏ qua. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu một người đàn ông thường xuyên có 3 biểu hiện như thiếu trung thực, quá so đo tính toán hoặc nóng nảy khó kiểm soát cảm xúc, phụ nữ nên cân nhắc kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.
Người EQ cao dùng MXH rất khác: 3 kiểu bài đăng họ gần như không bao giờ chia sẻGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những người EQ cao thường rất tinh tế trong cách sử dụng mạng xã hội. Họ hiểu rõ điều gì nên chia sẻ và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.
Về già, cậy nhờ con dâu hay con gái?: Câu trả lời thẳng và thật từ 2 người mẹ chồngGia đình
GĐXH - Về già mới biết, giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người "đáng đồng tiền bát gạo" lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.