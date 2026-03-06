Mới nhất
Cuộc sống nghỉ hưu không như mơ: 4 nỗi khổ khó nói của cụ ông lương hưu cao

Thứ sáu, 15:40 06/03/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Sau nhiều năm làm việc vất vả, nhiều người tin rằng nghỉ hưu sẽ là giai đoạn an nhàn nhất. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hưu trí đôi khi không giống với những gì ta tưởng tượng.

Câu chuyện của ông Quách, một cựu lãnh đạo 65 tuổi sống tại một thành phố nhỏ ở Trung Quốc, là ví dụ điển hình. Dù có nền tảng tài chính khá vững vàng, ông vẫn thừa nhận rằng quãng thời gian sau khi nghỉ hưu lại mang đến nhiều nỗi buồn khó nói. Theo lời ông, "nghỉ hưu đôi khi giống như bước vào đoạn dốc đi xuống của cuộc đời".

Cuộc sống nghỉ hưu không hẳn lúc nào cũng như mơ

Sau hơn 40 năm làm việc bận rộn, ông Quách từng háo hức chờ ngày được nghỉ ngơi. Ông hình dung rằng mình sẽ có thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng cuộc sống gia đình.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ông nhận ra cuộc sống nghỉ hưu không đơn giản như vậy. Những thay đổi trong các mối quan hệ, sinh hoạt và sức khỏe khiến ông phải đối mặt với nhiều cảm giác hụt hẫng.

Cuộc sống nghỉ hưu không như mơ: 4 nỗi khổ khó nói của cụ ông lương hưu cao - Ảnh 1.

Ông từng nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian ở nhà hơn sẽ giúp gia đình gắn bó hơn. Nhưng thực tế lại không như mong đợi. Ảnh minh họa

Những mối quan hệ đồng nghiệp dần "nguội lạnh"

Khi còn đi làm, ông Quách có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, từ cấp trên đến cấp dưới. Họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Ông từng nghĩ rằng dù sau này không còn làm chung, tình cảm ấy vẫn sẽ được duy trì. Tuy nhiên, thực tế lại khác.

Chỉ khoảng nửa năm sau khi nghỉ hưu, ông nhận ra bầu không khí đã thay đổi. 

Khi quay lại cơ quan cũ, ông phải chủ động chào trước thì đồng nghiệp mới đáp lại. Sự nhiệt tình ngày trước dường như không còn.

Điều khiến ông bất ngờ nhất là thái độ của một người cấp dưới từng được ông dìu dắt từ những ngày đầu. Người này tỏ ra khá xa cách, thậm chí không còn mời ông vào văn phòng trò chuyện như trước.

Theo ông Quách, có lẽ khi ông không còn giữ vị trí lãnh đạo, giá trị trong công việc cũng không còn, nên các mối quan hệ dần trở nên lạnh nhạt.

Nghỉ hưu khiến mâu thuẫn gia đình dễ phát sinh

Khi còn đi làm, ông Quách thường xuyên bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho gia đình. 

Ngày nghỉ hiếm hoi, ông vẫn phải tham dự các cuộc gặp gỡ đối tác hoặc thăm họ hàng.

Ông từng nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian ở nhà hơn sẽ giúp gia đình gắn bó hơn. Nhưng thực tế lại không như mong đợi.

Hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện rất nhỏ như nấu ăn, đi chợ hay phân chia việc nhà. Khi cả hai ở bên nhau suốt ngày, những điều tưởng chừng đơn giản cũng có thể trở thành nguyên nhân của tranh cãi.

Mối quan hệ với con trai cũng không dễ cải thiện. Trước đây ông ít dành thời gian cho con nên khi con trưởng thành, lập gia đình riêng, khoảng cách giữa cha và con càng khó thu hẹp. 

Các con bận rộn với cuộc sống riêng nên cũng không quá quan tâm đến sinh hoạt của ông.

Vì vậy, cuộc sống nghỉ hưu của ông đôi khi trở nên nhàm chán và căng thẳng vì những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt trong gia đình.

Những sở thích từng say mê bỗng trở nên nhạt nhòa

Trước đây, ông Quách rất thích du lịch. Hầu như mỗi dịp nghỉ lễ, ông đều cùng đồng nghiệp hoặc vợ đi khám phá những vùng đất mới.

Ông từng mơ ước sau khi nghỉ hưu sẽ có thời gian đi du lịch khắp nơi. Ông thậm chí mua máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp và chia sẻ lên mạng xã hội.

Thế nhưng khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông lại không còn hứng thú như trước. Sau vài chuyến đi, ông cảm thấy mệt mỏi và thích ở nhà hơn.

Ngay cả những thói quen như theo dõi tin tức hay bàn luận thời sự với bạn bè cũng dần biến mất. Mỗi ngày của ông chỉ lặp lại đơn giản: xem phim, ăn uống rồi nghỉ ngơi.

Sự thay đổi này khiến ông cảm thấy trống rỗng, bởi những điều từng khiến ông hào hứng giờ không còn mang lại niềm vui.

Sức khỏe suy giảm rõ rệt khi bước vào tuổi già

Khi còn trẻ, ông Quách có sức khỏe khá tốt. Công việc bận rộn nhưng ông vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Một năm ông chỉ ốm vài lần nhẹ.

Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của ông bắt đầu suy giảm rõ rệt. Cơ thể thường xuyên đau nhức, các bệnh tuổi già xuất hiện nhiều hơn.

Chỉ trong vòng hai năm, ông đã phải nhập viện ba lần, trong đó có một lần phẫu thuật ruột thừa. Những người bạn lâu ngày gặp lại cũng nhận xét ông trông gầy gò và kém sung sức hơn trước.

Điều này khiến ông nhận ra rằng tuổi tác thực sự đang để lại dấu ấn rõ rệt trên cơ thể mình.

Làm gì để vượt qua cú sốc khi nghỉ hưu?

Những thay đổi trong cuộc sống nghỉ hưu khiến ông Quách từng rơi vào trạng thái buồn chán và mất phương hướng. Mỗi ngày không biết làm gì, ông dễ cáu gắt hơn với vợ và sức khỏe cũng giảm sút.

Sau đó, ông nhận ra rằng nhiều người từng quen với cuộc sống bận rộn giống mình sẽ khó thích nghi khi đột ngột chuyển sang nhịp sống quá nhàn rỗi.

Vì vậy, sau hai năm nghỉ hưu, ông quyết định đi làm bảo vệ. Công việc không mang lại nhiều thu nhập nhưng giúp ông có thêm niềm vui và cảm giác mình vẫn có ích.

Nhờ có công việc mỗi ngày, ông vận động nhiều hơn và cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn. Đồng thời, ông và vợ cũng phân chia việc nhà rõ ràng để tránh mâu thuẫn.

Ông chủ động gọi điện hỏi thăm con trai thường xuyên hơn, mời các con về ăn cơm khi có dịp.

Qua trải nghiệm của mình, ông Quách nhận ra một điều quan trọng: nếu muốn có tuổi già ấm áp, cha mẹ cần đồng hành cùng con cái từ khi chúng còn nhỏ. 

Nhiều người bận rộn với công việc, nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu sẽ có thời gian bù đắp cho gia đình. Nhưng khi con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, khoảng cách tình cảm không dễ dàng thu hẹp.

Dù nhận ra điều đó khá muộn, ông vẫn tin rằng mình còn nhiều thời gian để thay đổi. Với ông, nghỉ hưu không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là một giai đoạn mới cần học cách thích nghi để sống vui và ý nghĩa hơn.

Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên "thương con"Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên 'thương con'

GĐXH - Dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu, không ít cha mẹ vẫn tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm tài chính với con cái đã trưởng thành.

