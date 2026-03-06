Cuộc sống nghỉ hưu không như mơ: 4 nỗi khổ khó nói của cụ ông lương hưu cao
GĐXH - Sau nhiều năm làm việc vất vả, nhiều người tin rằng nghỉ hưu sẽ là giai đoạn an nhàn nhất. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hưu trí đôi khi không giống với những gì ta tưởng tượng.
Câu chuyện của ông Quách, một cựu lãnh đạo 65 tuổi sống tại một thành phố nhỏ ở Trung Quốc, là ví dụ điển hình. Dù có nền tảng tài chính khá vững vàng, ông vẫn thừa nhận rằng quãng thời gian sau khi nghỉ hưu lại mang đến nhiều nỗi buồn khó nói. Theo lời ông, "nghỉ hưu đôi khi giống như bước vào đoạn dốc đi xuống của cuộc đời".
Cuộc sống nghỉ hưu không hẳn lúc nào cũng như mơ
Sau hơn 40 năm làm việc bận rộn, ông Quách từng háo hức chờ ngày được nghỉ ngơi. Ông hình dung rằng mình sẽ có thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng cuộc sống gia đình.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ông nhận ra cuộc sống nghỉ hưu không đơn giản như vậy. Những thay đổi trong các mối quan hệ, sinh hoạt và sức khỏe khiến ông phải đối mặt với nhiều cảm giác hụt hẫng.
Những mối quan hệ đồng nghiệp dần "nguội lạnh"
Khi còn đi làm, ông Quách có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, từ cấp trên đến cấp dưới. Họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
Ông từng nghĩ rằng dù sau này không còn làm chung, tình cảm ấy vẫn sẽ được duy trì. Tuy nhiên, thực tế lại khác.
Chỉ khoảng nửa năm sau khi nghỉ hưu, ông nhận ra bầu không khí đã thay đổi.
Khi quay lại cơ quan cũ, ông phải chủ động chào trước thì đồng nghiệp mới đáp lại. Sự nhiệt tình ngày trước dường như không còn.
Điều khiến ông bất ngờ nhất là thái độ của một người cấp dưới từng được ông dìu dắt từ những ngày đầu. Người này tỏ ra khá xa cách, thậm chí không còn mời ông vào văn phòng trò chuyện như trước.
Theo ông Quách, có lẽ khi ông không còn giữ vị trí lãnh đạo, giá trị trong công việc cũng không còn, nên các mối quan hệ dần trở nên lạnh nhạt.
Nghỉ hưu khiến mâu thuẫn gia đình dễ phát sinh
Khi còn đi làm, ông Quách thường xuyên bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho gia đình.
Ngày nghỉ hiếm hoi, ông vẫn phải tham dự các cuộc gặp gỡ đối tác hoặc thăm họ hàng.
Ông từng nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian ở nhà hơn sẽ giúp gia đình gắn bó hơn. Nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện rất nhỏ như nấu ăn, đi chợ hay phân chia việc nhà. Khi cả hai ở bên nhau suốt ngày, những điều tưởng chừng đơn giản cũng có thể trở thành nguyên nhân của tranh cãi.
Mối quan hệ với con trai cũng không dễ cải thiện. Trước đây ông ít dành thời gian cho con nên khi con trưởng thành, lập gia đình riêng, khoảng cách giữa cha và con càng khó thu hẹp.
Các con bận rộn với cuộc sống riêng nên cũng không quá quan tâm đến sinh hoạt của ông.
Vì vậy, cuộc sống nghỉ hưu của ông đôi khi trở nên nhàm chán và căng thẳng vì những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt trong gia đình.
Những sở thích từng say mê bỗng trở nên nhạt nhòa
Trước đây, ông Quách rất thích du lịch. Hầu như mỗi dịp nghỉ lễ, ông đều cùng đồng nghiệp hoặc vợ đi khám phá những vùng đất mới.
Ông từng mơ ước sau khi nghỉ hưu sẽ có thời gian đi du lịch khắp nơi. Ông thậm chí mua máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp và chia sẻ lên mạng xã hội.
Thế nhưng khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông lại không còn hứng thú như trước. Sau vài chuyến đi, ông cảm thấy mệt mỏi và thích ở nhà hơn.
Ngay cả những thói quen như theo dõi tin tức hay bàn luận thời sự với bạn bè cũng dần biến mất. Mỗi ngày của ông chỉ lặp lại đơn giản: xem phim, ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Sự thay đổi này khiến ông cảm thấy trống rỗng, bởi những điều từng khiến ông hào hứng giờ không còn mang lại niềm vui.
Sức khỏe suy giảm rõ rệt khi bước vào tuổi già
Khi còn trẻ, ông Quách có sức khỏe khá tốt. Công việc bận rộn nhưng ông vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Một năm ông chỉ ốm vài lần nhẹ.
Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của ông bắt đầu suy giảm rõ rệt. Cơ thể thường xuyên đau nhức, các bệnh tuổi già xuất hiện nhiều hơn.
Chỉ trong vòng hai năm, ông đã phải nhập viện ba lần, trong đó có một lần phẫu thuật ruột thừa. Những người bạn lâu ngày gặp lại cũng nhận xét ông trông gầy gò và kém sung sức hơn trước.
Điều này khiến ông nhận ra rằng tuổi tác thực sự đang để lại dấu ấn rõ rệt trên cơ thể mình.
Làm gì để vượt qua cú sốc khi nghỉ hưu?
Những thay đổi trong cuộc sống nghỉ hưu khiến ông Quách từng rơi vào trạng thái buồn chán và mất phương hướng. Mỗi ngày không biết làm gì, ông dễ cáu gắt hơn với vợ và sức khỏe cũng giảm sút.
Sau đó, ông nhận ra rằng nhiều người từng quen với cuộc sống bận rộn giống mình sẽ khó thích nghi khi đột ngột chuyển sang nhịp sống quá nhàn rỗi.
Vì vậy, sau hai năm nghỉ hưu, ông quyết định đi làm bảo vệ. Công việc không mang lại nhiều thu nhập nhưng giúp ông có thêm niềm vui và cảm giác mình vẫn có ích.
Nhờ có công việc mỗi ngày, ông vận động nhiều hơn và cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn. Đồng thời, ông và vợ cũng phân chia việc nhà rõ ràng để tránh mâu thuẫn.
Ông chủ động gọi điện hỏi thăm con trai thường xuyên hơn, mời các con về ăn cơm khi có dịp.
Qua trải nghiệm của mình, ông Quách nhận ra một điều quan trọng: nếu muốn có tuổi già ấm áp, cha mẹ cần đồng hành cùng con cái từ khi chúng còn nhỏ.
Nhiều người bận rộn với công việc, nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu sẽ có thời gian bù đắp cho gia đình. Nhưng khi con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, khoảng cách tình cảm không dễ dàng thu hẹp.
Dù nhận ra điều đó khá muộn, ông vẫn tin rằng mình còn nhiều thời gian để thay đổi. Với ông, nghỉ hưu không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là một giai đoạn mới cần học cách thích nghi để sống vui và ý nghĩa hơn.
Về già, cậy nhờ con dâu hay con gái?: Câu trả lời thẳng và thật từ 2 người mẹ chồngGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Về già mới biết, giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người "đáng đồng tiền bát gạo" lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.
Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách nàyGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Đám cưới của một cặp đôi bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đầy kịch tính của người yêu cũ chú rể.
Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớnGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng nổi tiếng vì quá đa cảm, thường xuyên giấu những suy tư trong lòng.
Khi con dâu, con rể thiếu tôn trọng: Đừng vội trở mặt hay lấy lòng, hãy làm ngay 3 việc này để bảo vệ chính mìnhGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Thực tế tại nhiều gia đình, mối quan hệ giữa người già và con dâu, con rể thường chỉ dừng lại ở sự khách sáo của những người xa lạ. Điều này không hẳn là xấu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau.
Người đàn ông có 3 biểu hiện này: Nghe tưởng bình thường nhưng lấy làm chồng dễ khổ cả đờiChuyện vợ chồng - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu, không phải biểu hiện nào của đàn ông cũng đáng để bỏ qua. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu một người đàn ông thường xuyên có 3 biểu hiện như thiếu trung thực, quá so đo tính toán hoặc nóng nảy khó kiểm soát cảm xúc, phụ nữ nên cân nhắc kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.
Người EQ cao dùng MXH rất khác: 3 kiểu bài đăng họ gần như không bao giờ chia sẻGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Những người EQ cao thường rất tinh tế trong cách sử dụng mạng xã hội. Họ hiểu rõ điều gì nên chia sẻ và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.
Top con giáp nữ khó tán bậc nhất: Không đủ bản lĩnh đừng theo đuổiGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Không phải cô gái nào cũng dễ rung động trước những lời tán tỉnh ngọt ngào. Trong 12 con giáp, có những cô nàng vốn nổi tiếng khó gần trong chuyện tình cảm.
Vì sao ngày càng nhiều vợ chồng trẻ chỉ gọi nhau là đồng đội, bạn cùng phòng?Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước
Xu hướng xưng hô mới của các cặp đôi Trung Quốc - gọi là bạn cùng phòng thay cho vợ chồng, người yêu - cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về hôn nhân.
Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khácGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào những người nổi bật nhất cũng là người thành công nhất. Trong thực tế, nhiều người trông rất bình thường, thậm chí khá lặng lẽ, nhưng theo thời gian lại đạt được thành tựu đáng kể. Theo quan sát của nhiều chuyên gia, 3 kiểu người dưới đây thường có khả năng đi xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.
Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phụcGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Ít ai ngờ rằng người đàn ông lặng lẽ làm công việc bảo vệ ấy từng là một "thần đồng" khiến cả nước chấn động.
Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêngChuyện vợ chồng
Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.