Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách này

Thứ sáu, 11:05 06/03/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Đám cưới của một cặp đôi bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đầy kịch tính của người yêu cũ chú rể.

Sự việc tuy xảy ra từ năm 2019 nhưng gần đây được một trang tin chia sẻ lại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại một đám cưới ở Trung Quốc. Khi buổi lễ đang diễn ra và cô dâu chú rể chuẩn bị bước vào nghi thức chính, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trong hội trường.

Điều khiến tất cả mọi người sửng sốt là cô gái này mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, gần như giống hệt trang phục của cô dâu. 

Không chút do dự, cô lao thẳng về phía sân khấu nơi chú rể đang đứng.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ quan khách, người yêu cũ của chú rể bất ngờ quỳ xuống, bật khóc nức nở và cầu xin anh đừng kết hôn. 

Cô liên tục nói rằng mình vẫn còn rất yêu anh và không thể chấp nhận việc anh bắt đầu cuộc sống mới với người khác.

Bạn gái cũ lao thẳng vào đám cưới, quỳ gối cầu xin chú rể quay lại

Cô dâu chết lặng, chú rể vội vàng giải thích

Tình huống bất ngờ khiến cô dâu đứng cạnh chú rể hoàn toàn sững sờ. Cô không biết nên phản ứng ra sao khi ngày vui của mình bỗng chốc trở thành một tình huống đầy căng thẳng.

Trong khi đó, chú rể lập tức thể hiện thái độ dứt khoát với người yêu cũ. Anh cố gắng trấn an cô gái và giải thích rằng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. 

Sau một lúc gây náo loạn buổi lễ, người phụ nữ này cuối cùng cũng rời khỏi sân khấu.

Ngay cả MC của buổi lễ cũng lúng túng trước sự cố ngoài dự kiến. Anh chỉ biết thừa nhận rằng đám cưới vừa xảy ra "một tình huống không ai ngờ tới". 

Sau đó, MC cố gắng cứu vãn không khí bằng một câu nói: "Nếu bạn hỏi tình yêu là gì, thì đó là việc trao trọn trái tim cho một người khác".

Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách này - Ảnh 2.

Tình huống bất ngờ khiến cô dâu đứng cạnh chú rể hoàn toàn sững sờ. Anh lập tức thể hiện thái độ dứt khoát với người yêu cũ.

Cộng đồng mạng tranh cãi về hành động của người yêu cũ

Sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau.

Một số người cho rằng hành động của người yêu cũ cho thấy cô vẫn còn quá nặng tình và không thể chấp nhận việc chia tay. Theo họ, sự tuyệt vọng có thể khiến con người hành động bốc đồng.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều cho rằng việc xuất hiện tại đám cưới để níu kéo tình cảm là hành động thiếu tôn trọng hạnh phúc của người khác. 

Nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông dành cho cô dâu, bởi ngày cưới, khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời, lại bị phủ bóng bởi một tình huống khó xử.

Làm gì khi người yêu cũ níu kéo quá mức?

Sau khi chia tay, không phải ai cũng có thể bình tĩnh chấp nhận thực tế. Trong một số trường hợp, người yêu cũ có thể tìm mọi cách để níu kéo, thậm chí gây ra những hành động cực đoan khiến đối phương cảm thấy bị quấy rối hoặc đe dọa.

Vì vậy, việc ứng xử khéo léo nhưng dứt khoát trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.

Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách này - Ảnh 3.

Một trong những sai lầm phổ biến là mềm lòng trước những lời cầu xin hay sự bi lụy của người yêu cũ. Ảnh minh họa

Chia tay rõ ràng và tôn trọng

Khi mối quan hệ đã đi đến hồi kết, điều cần thiết nhất là nói lời chia tay một cách thẳng thắn nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho đối phương. 

Những lời nói cay nghiệt hay xúc phạm chỉ khiến người yêu cũ tổn thương và dễ nảy sinh cảm xúc tiêu cực.

Thay vào đó, hãy giải thích rõ ràng lý do chia tay và thể hiện rằng quyết định này đã được cân nhắc nghiêm túc. 

Sự chân thành và bình tĩnh có thể giúp giảm bớt những phản ứng cực đoan.

Giữ vững lập trường sau khi chia tay

Một trong những sai lầm phổ biến là mềm lòng trước những lời cầu xin hay sự bi lụy của người yêu cũ. 

Điều này dễ khiến mối quan hệ trở nên nhập nhằng, kéo dài những tổn thương không cần thiết cho cả hai phía.

Nếu đã quyết định chấm dứt, hãy giữ lập trường rõ ràng và tránh gửi đi những tín hiệu khiến đối phương hiểu lầm rằng vẫn còn cơ hội quay lại.

Thiết lập ranh giới rõ ràng

Trong trường hợp người yêu cũ tiếp tục tìm cách liên lạc hoặc làm phiền, việc thiết lập ranh giới là điều cần thiết. 

Bạn có thể hạn chế tương tác, chặn liên lạc trên mạng xã hội hoặc tránh những tình huống có thể khiến hai người tiếp xúc trực tiếp.

Khoảng cách về thời gian và không gian sẽ giúp cả hai dần ổn định cảm xúc và bước tiếp trong cuộc sống.

Tìm sự hỗ trợ khi cần thiết

Nếu người yêu cũ có những hành vi vượt quá giới hạn như quấy rối, đe dọa hoặc bạo lực, bạn không nên tự mình chịu đựng. 

Hãy tìm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc các cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân.

Trong những tình huống nghiêm trọng, việc lưu lại bằng chứng như tin nhắn, ghi âm hoặc hình ảnh có thể giúp xử lý vấn đề theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh táo sau một cuộc tình đã qua

Tình yêu luôn là một trải nghiệm đẹp, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng có thể đi đến cái kết trọn vẹn. 

Khi chia tay, điều quan trọng nhất là biết cách buông bỏ văn minh và tôn trọng lựa chọn của nhau.

Dù là người ra đi hay người ở lại, việc cư xử đúng mực sau khi kết thúc một mối quan hệ không chỉ giúp tránh những tình huống khó xử như câu chuyện trên, mà còn giúp mỗi người giữ được sự bình yên để bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạnNgười yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

GĐXH - Sự việc không chỉ khiến quan khách bàng hoàng mà còn đặt ra câu hỏi: Làm sao để xử lý dứt điểm mối quan hệ với người yêu cũ, tránh những hệ lụy khó lường?

