Bà nội nghĩ đằng nào "lá cũng rụng về cội" nên bỏ mặc cháu nội 27 năm
Bố tôi mất từ khi tôi 3 tuổi, vì ghét mẹ tôi, mà ông bà nội đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà, hơn 27 năm qua chưa từng quan tâm đến thằng cháu nội như tôi. Vậy mà đến cuối đời, bà lại muốn tôi về gặp lần cuối.
Năm tôi lên 3, bố tôi đột ngột qua đời sau một tai nạn. Đó cũng là lúc sợi dây gắn kết mỏng manh giữa mẹ con tôi và nhà nội đứt hẳn.
Vì ác cảm với mẹ từ trước, ông bà nội và các cô chú mặc nhiên coi mẹ con tôi như người dưng nước lã.
Bà nội đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, vì căn nhà bố mẹ tôi xây trên đất của ông bà. Mẹ con tôi về sống nương tựa vào ông bà ngoại. Suốt bao năm ròng rã, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn.
Trong ký ức của tôi suốt 27 năm qua - kể từ khi mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chưa một lần ông bà nội ngó ngàng, quan tâm đến mẹ con tôi.
Tôi vẫn nhớ năm tôi 10 tuổi, tôi ốm rất nặng, phải nằm viện cả tháng mới khỏi. Bà ngoại thấy xót con gái, cháu ngoại nên đã gọi điện cho bà nội tôi thông báo, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ.
Bà ngoại tôi tức quá, bèn nói rằng đối xử như vậy sau này đừng mong cháu về nhận nhà nội.
Tôi nằm trên giường bệnh khi ấy vẫn nghe rõ giọng lạnh tanh của bà nội rằng: "Lá rụng về cội, dù thế nào nó cũng phải tìm về nhận tổ quy tông". Câu nói ấy tôi nhớ mãi đến giờ.
Chính cái suy nghĩ áp đặt và kiêu ngạo ấy đã khiến họ thản nhiên bỏ mặc một đứa trẻ lên 3 vừa mất bố. Họ tin rằng cái danh xưng "dòng máu" là đủ để bắt tôi phải quỵ lụy tìm về sau này, bất chấp việc họ đã từng nhẫn tâm quay lưng khi chúng tôi cần một điểm tựa nhất.
Bao năm qua, mẹ tôi chưa từng nói xấu nhà nội với tôi, nhưng tôi có thể tự cảm nhận được tất cả.
Mới đây, chú út gọi điện cho tôi nói bà nội rất yếu, sự sống của bà nội chỉ còn tính bằng ngày, rồi chú lại dùng cái danh nghĩa "cháu đích tôn" để triệu tập tôi.
Nhưng họ quên mất một điều tình cảm không phải là thứ có sẵn trong huyết quản, nó cần được tưới tắm bằng sự quan tâm và bao dung. Với tôi, khái niệm "nhà nội" đã lâu không còn tồn tại.
Tôi đã trả lời chú một cách bình thản nhưng dứt khoát: "Cháu xin lỗi, nhưng cháu không về". Mẹ tôi biết chuyện chỉ nói một câu rằng, đó vẫn là những người có cùng huyết thống với tôi trên đời này, còn chuyện về hay không do tôi tự quyết định, mẹ tôi không ép.
Đã 1 tuần nay, đêm nào tôi cũng ôm ảnh bố khóc. Không biết sau này tôi có hối hận không, nhưng tôi nhất quyết sẽ không về nhà nội dù cho có bất cứ chuyện gì.
Bước qua tuổi 60: 4 câu tuyệt đối đừng nói trước mặt người quen, nói ra là hối hận!Gia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Bước vào tuổi 60, thứ chúng ta tích lũy được không chỉ là trí tuệ mà còn là sự nhạy cảm trong cách đối nhân xử thế.
Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặtGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng bi kịch của ông cũng bắt nguồn từ việc nuông chiều con suốt nhiều năm mà không đặt ra giới hạn.
Chia tay xong vẫn lén xem Facebook người cũ: 5 cung hoàng đạo khó dứt tình nhấtChuyện vợ chồng - 22 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất khó quên quá khứ. Dù không còn bên nhau, họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của người cũ.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiếtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.
Bí quyết sống thọ của người thông thái: Buông bỏ 8 điều này, hậu vận tự khắc bình yênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Để sống thọ, sống khỏe, các chuyên gia tâm lý và sức khỏe khuyên bạn nên ghi nhớ bí quyết "8 không" – một chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa hậu vận an yên.
Cuộc sống nghỉ hưu không như mơ: 4 nỗi khổ khó nói của cụ ông lương hưu caoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều năm làm việc vất vả, nhiều người tin rằng nghỉ hưu sẽ là giai đoạn an nhàn nhất. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hưu trí đôi khi không giống với những gì ta tưởng tượng.
Về già, cậy nhờ con dâu hay con gái?: Câu trả lời thẳng và thật từ 2 người mẹ chồngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Về già mới biết, giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người "đáng đồng tiền bát gạo" lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.
Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Đám cưới của một cặp đôi bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đầy kịch tính của người yêu cũ chú rể.
Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng nổi tiếng vì quá đa cảm, thường xuyên giấu những suy tư trong lòng.
Khi con dâu, con rể thiếu tôn trọng: Đừng vội trở mặt hay lấy lòng, hãy làm ngay 3 việc này để bảo vệ chính mìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Thực tế tại nhiều gia đình, mối quan hệ giữa người già và con dâu, con rể thường chỉ dừng lại ở sự khách sáo của những người xa lạ. Điều này không hẳn là xấu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiếtGia đình
GĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.