Chi tiết Kia Carens 2026 về đại lý Việt thiết kế bắt mắt cạnh tranh Mitsubishi Xpander có giá ra sao?

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Kia Carens 2026 thiết kế bắt mắt, nội thất xịn với màn hình kép

Kia Carens mới có thiết kế tinh tế hơn hẳn bản cũ. Ảnh: Kia

Theo Đời sống và Pháp luật, Kia Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh hé lộ một góc đầu xe Kia Carens phiên bản nâng cấp (facelift) trên fanpage chính thức, kèm thông điệp về thời điểm trưng bày công khai vào ngày hôm nay, 25/9, đúng dịp Tết Trung thu.

Kia Carens phiên bản nâng cấp được bắt gặp ở Hà Nội - Ảnh: Bí Mật Xe Biz





Kia Carens bản nâng cấp facelift đã được đưa về đại lý tại Việt Nam. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy mẫu MPV mới đã sẵn sàng cho màn ra mắt thị trường, có thể ngay trong ngày mai (25/9). Phía đại lý gọi mẫu xe này là Carens Clavis giống tại Ấn Độ.

Thông tin này xuất hiện ngay sau động thái mới nhất từ Kia Việt Nam. Hôm qua (23/9), fanpage chính thức của Kia Việt Nam đăng tải hình ảnh cận cảnh phần đầu Carens facelift. Hãng đồng thời hé lộ thời điểm mẫu xe được trưng bày công khai tới khách hàng. Thời điểm được nhắc tới là ngày 25/9, đúng dịp Tết Trung thu.

Kia Carens facelift có thiết kế mới - Ảnh: Kia





Đây là lần đầu THACO Auto chính thức hé lộ Carens mới tại Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 8, mẫu xe đã được bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội.

Hình ảnh Carens 2026 tại đại lý cho thấy ngoại thất được làm mới theo hướng trau chuốt, tối giản và hiện đại hơn. Bên trong, khoang cabin cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý với cụm màn hình kép kích thước lớn, bảng táp-lô và khu vực điều khiển trung tâm thiết kế sang hơn. Đáng chú ý, xe đã có phanh tay điện tử, thay cho kiểu phanh tay cơ trên phiên bản hiện hành.

Trong khi đó, chiếc xe trong trung tâm kiểm tra khí thải cũng mang ngoại hình tương tự, với màu sơn trắng và sử dụng mâm 17 inch đa chấu, phối hai tông màu. Thiết kế này tương đồng với các phiên bản cao cấp của Carens tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chiếc xe này không có hệ thống phần cứng cho ADAS - trang bị đã có tại Ấn Độ.

Khoang nội thất Kia Carens Clavis tại thị trường Ấn Độ - Ảnh: Carwale





Carens facelift thay đổi rõ nhất ở phần đầu xe. Mẫu MPV áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Kia với phong cách "mũi hổ kỹ thuật số". Cụm đèn trước được thiết kế lại. Dải đèn LED ban ngày dạng Star-map tạo điểm nhấn mới cho phần đầu xe.

Ở bên hông, thiết kế tổng thể gần như được giữ nguyên. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở bộ mâm mới. Phía sau cũng được chỉnh sửa nhẹ. Dải đèn hậu ngang được làm dày hơn, giúp phần đuôi xe trông liền mạch và hiện đại hơn.

Bên trong, Carens mới có sự thay đổi đáng kể. Theo cấu hình tại thị trường quốc tế, xe sử dụng cụm màn hình kép 10,25 inch. Táp-lô và cụm điều khiển trung tâm được thiết kế lại. Ở bản cao cấp tại Ấn Độ, xe có ghế lái chỉnh điện 4 hướng, ghế trước thông gió, Apple CarPlay và Android Auto không dây, âm thanh Bose 8 loa cùng cửa sổ trời toàn cảnh.

Tại Ấn Độ, Kia Carens Clavis có ba lựa chọn động cơ. Trong đó, động cơ mới là máy xăng 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm. Hai động cơ còn lại gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm và máy dầu 1.5L công suất 116 mã lực.

Giá Kia Carens 2026

Tại Việt Nam, giá Kia Carens 2026 chưa được công bố. Hiện tại, giá niêm yết của Kia Carens mới hiện dao động từ 554 triệu đến 859 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo Tập đoàn công nghệ Techz, tại Ấn Độ, Kia Ấn Độ ra mắt phiên bản chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG cho mẫu MPV Carens, đánh dấu sự gia nhập vào phân khúc xe gia đình tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu MPV 7 chỗ Kia Carens CNG này chỉ có duy nhất biến thể Premium (O) G1.5 6MT, được phân phối với mức giá 12,11 lakh Rs (khoảng 360 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn hẳn Mitsubishi Xpander và thậm chí chỉ ngang ngửa mẫu hatchback cỡ A - Hyundai Grand i10.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

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MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.