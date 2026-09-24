Xe số 125cc Honda Wave 125 được rao bán 600 triệu đồng, ngang giá Mitsubishi Xforce có gì đặc biệt?

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Xe số 125cc Honda Wave 125 được rao bán 600 triệu đồng

Honda Wave 125 đời 2005

Một chiếc Honda Wave 125 đời 2005 được chủ nhân đầu tư hơn 500 triệu đồng để hoàn thiện theo chất chơi với hàng loạt đồ chơi hàng hiệu. Dù mang dáng vẻ của một mẫu xe số phổ thông đã hơn 20 năm tuổi, chiếc xe hiện sở hữu cấu hình khác biệt hoàn toàn.

Honda Wave 125 đời 2005 vốn là dòng xe được những người chơi xe số quan tâm. Với chiếc xe này, anh Nguyễn Trọng Phú ở TP. HCM không lựa chọn hướng giữ nguyên bản mà đầu tư mạnh vào các hạng mục nâng cấp, lên đồ hiệu cho xe.

Điều khiến chiếc xe số hơn 20 năm tuổi của anh Nguyễn Trọng Phú ở TP. HCM trở nên đặc biệt nằm ở số tiền hơn 500 triệu đồng được chi cho quá trình nâng cấp.

Sau khi chi hơn 500 triệu đồng nâng cấp, lên đồ hiệu cho xe, chiếc Honda Wave 125 đời 2005 được chủ nhân giao bán với giá 600 triệu đồng.

Xe số 125cc Honda Wave 125 được nâng cấp những gì để có giá 600 triệu đồng?

Theo Tạp chí điện tử Thời trang vàng, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở động cơ. Chiếc Wave 125 được nâng lên cấu hình 4 van, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FI, hướng tới việc cải thiện công suất, khả năng nạp xả và hiệu quả vận hành so với nguyên bản.

Chiếc Wave 125 được nâng lên cấu hình 4 van

Cùm phanh Brembo cùng đĩa phanh hiệu năng cao.

Dàn chân cũng được đầu tư mạnh với cùm phanh Brembo cùng đĩa phanh hiệu năng cao. Thay vì gắn nhiều phụ kiện chỉ để tạo vẻ bắt mắt, chủ xe tập trung vào những món đồ chơi có thương hiệu và giá trị được giới chơi xe quan tâm.

Cụm đồng hồ được nâng cấp lên màn hình điện tử Koso RX4.





Ở phía sau, giảm xóc nguyên bản được thay bằng Showa Advantag, trong khi cụm đồng hồ được nâng cấp lên màn hình điện tử Koso RX4. Những cái tên như Brembo, Showa hay Koso góp phần đẩy giá trị của bản độ lên mức rất cao so với một chiếc Wave 125 thông thường cùng đời.

Giảm xóc nguyên bản được thay bằng Showa Advantag.





Sau khi hoàn thiện, anh Nguyễn Trọng Phú hiện chào bán chiếc Honda Wave 125 đời 2005 với giá 600 triệu đồng. Từ một mẫu xe số phổ thông, chiếc Wave này đã trở thành bản độ trị giá hàng trăm triệu đồng với động cơ 4 van, phun xăng điện tử và hàng loạt trang bị hàng hiệu.

Xe số 125cc Honda Wave ở Việt Nam giá bao nhiêu?

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, hiện tại, giá xe số 125cc Honda Wave 125i ở thị trường Việt Nam bao gồm nhiều mức từ 34 lên đến gần 100 triệu đồng.

Cụ thể, xe số 125cc Honda Wave 125i nhập khẩu từ Malaysia về Việt Nam với 3 màu sắc thân xe gồm Đỏ đen, Vàng đồng và Xanh dương. Xe có giá khoảng 34 triệu đồng.

Giá xe Honda Wave 125i nhập khẩu Thái Lan tại các đại lý tư nhân hiện dao động từ 83.000.000 VNĐ đến 91.000.000 VNĐ (chưa bao gồm chi phí lăn bánh), tùy thuộc vào phiên bản và khu vực.



