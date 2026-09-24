SUV cỡ C giá 391 triệu đồng sang hơn Mazda CX-5, 3 phiên bản, nội thất xịn, khách gia đình sẽ mê

Rộng hơn Toyota Fortuner, SUV hạng D mạnh 290 mã lực, nhiều công nghệ, giá rẻ 582 triệu đồng GĐXH - SUV hạng D mới vừa trình làng với thiết kế bề thế, động cơ 2.0L công suất 290 mã lực và giá mức giá rẻ 582 triệu đồng, được xem là ‘đối thủ đáng gờm’ của Ford Everest và Toyota Fortuner.

SUV cỡ C 3 phiên bản, nội thất xịn, khách gia đình sẽ mê

Dongfeng Fengshen L8Y 2027 với 3 phiên bản cùng giá bán quy đổi từ 390 triệu đồng tại Trung Quốc. Ảnh: Tổng hợp

Thông tin từ Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Dongfeng Fengshen L8Y 2027 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc với 3 phiên bản.

Mẫu SUV 5 chỗ hướng tới nhóm khách hàng trẻ và các gia đình nhỏ, trong đó phiên bản cao cấp nhất sử dụng hệ truyền động thuần điện, cho phạm vi hoạt động tối đa 535 km.

Với mức giá này, Dongfeng Fengshen L8Y được định vị trong nhóm SUV hạng C, phân khúc đang có sự góp mặt của những mẫu xe quen thuộc như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Tuy nhiên, mẫu xe Trung Quốc lựa chọn hướng tiếp cận khác khi tập trung vào khả năng vận hành bằng điện và trang bị tiện nghi trong cabin.

Dongfeng Fengshen L8Y sở hữu thiết kế ngoại thất theo hướng trẻ trung nhưng vẫn giữ những đường nét tương đối thanh lịch. Phần đầu xe nổi bật với logo hình hai chú chim én có khả năng phát sáng. Thân xe được tạo điểm nhấn bằng các đường gân sắc nét kéo dài từ đầu đến đuôi, kết hợp tay nắm cửa truyền thống.

Khu vực vè bánh trước và sau được tạo hình nhằm tăng vẻ bề thế cho thân xe. Phía sau, mẫu SUV được trang bị cánh gió nóc thiết kế hai phần, tích hợp cụm đèn phanh kép đặt cao ở trung tâm.

Phần đuôi của mẫu SUV cỡ C "chung mâm" với Mazda CX-5. Ảnh: Tổng hợp

Cụm đèn hậu dạng liền mạch kéo ngang thân xe. Các nguồn sáng chính ở hai bên được bố trí theo cấu trúc ba dãy, tạo điểm nhận diện cho phần đuôi.

Dongfeng Fengshen L8Y có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.688 x 1.900 x 1.617 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm. Thông số này giúp mẫu xe có không gian cabin tương đối rộng rãi trong nhóm SUV hạng C, đồng thời tạo lợi thế khi so sánh về kích thước với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Bên trong cabin, Dongfeng Fengshen L8Y được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR-HUD.

Hệ thống giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 dành cho ô tô, đồng thời hỗ trợ Huawei HiCar, Carlink và Apple CarPlay.

Nội thất theo hướng tiện nghi, hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Ghế trước là một trong những trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV này. Cả ghế lái và ghế hành khách phía trước đều có chức năng massage, thông gió, sưởi ấm và nhớ vị trí. Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ thắt lưng chỉnh 4 hướng, hướng tới việc tăng sự thoải mái cho người ngồi trong những hành trình dài.

Phiên bản cao cấp nhất của Dongfeng Fengshen L8Y sử dụng một mô-tơ điện, cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 61,83 kWh.

Theo tiêu chuẩn CLTC, phiên bản này có phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 535 km. Xe sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và treo độc lập 5 liên kết phía sau, hướng tới sự cân bằng giữa khả năng ổn định khi vận hành và độ êm ái cho hành khách.

Giá SUV cỡ C Dongfeng Fengshen L8Y 2027

Theo Tạp chí Người quan sát, với giá khởi điểm khoảng 391 triệu đồng và phiên bản cao nhất chưa tới 465 triệu đồng, Dongfeng Fengshen L8Y 2027 bổ sung thêm một lựa chọn SUV điện hóa tại thị trường Trung Quốc. Việc cung cấp 3 phiên bản với mức giá trải rộng trong khoảng 100.900-119.900 Nhân dân tệ giúp mẫu xe tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.