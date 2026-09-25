Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC duy trì mức dưới 145 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Vào lúc 9h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giữ nguyên mức chốt của phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua, lên mức 141,9-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Ngày 24/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,6-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng 25/9 tiếp tục chịu áp lực giảm, đánh mất mốc 4.300 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm lùi xuống vùng 4.244 USD/ounce trước khi hồi phục.
Lúc 7h17 ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco ở mức 4.266,4 USD/ounce (mua vào) và 4.268,4 USD/ounce (bán ra), giảm 7,6 USD/ounce, tương đương 0,18% so với phiên liền trước.
Lúc 21h30 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.263 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.297 USD/ounce.
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