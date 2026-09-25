Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 30 triệu đồng thiết kế thể thao hấp dẫn khách Việt

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Xe máy điện Honda thiết kế thể thao





Xe điện Honda Sundiro DM8B

Thị trường xe máy điện Honda tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn khi bên cạnh những sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng, các đơn vị nhập khẩu tư nhân cũng tìm kiếm thêm những mẫu xe dành cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Đáng chú ý là Honda Sundiro DM8B được phát triển tại Trung Quốc thông qua các liên doanh có sự tham gia của Honda.

Theo Tạp chí Người quan sát, Honda Sundiro DM8B là sản phẩm dễ tiếp cận hơn về giá. Xe được phát triển bởi Sundiro Honda tại Trung Quốc và từng được một số đơn vị kinh doanh tư nhân tại Việt Nam nhận đặt hàng với mức giá dự kiến khoảng 30 triệu đồng.

Ngoại hình DM8B mang phong cách maxi-scooter với phần đầu lớn, yếm xe kéo dài và tư thế ngồi thiên về sự thoải mái. Chính cách tạo hình này khiến chiếc xe từng được ví von là một mẫu “PCX chạy điện”.

Tuy nhiên, DM8B không phải phiên bản chạy điện của Honda PCX. Đây là một dòng sản phẩm riêng của Sundiro Honda tại Trung Quốc.

Mẫu xe được nhắc tới với hai cấu hình Standard và Pro. Bộ ắc quy chì được đề cập có thông số 72V - 32Ah, tương đương dung lượng năng lượng danh nghĩa khoảng 2,3 kWh.

Ở phiên bản Standard, động cơ có công suất khoảng 1.200 W, tốc độ tối đa 50 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 70 km. Bản Pro nâng công suất lên 1.500 W, tốc độ tối đa khoảng 65 km/h và phạm vi hoạt động được công bố khoảng 80 km.

Ngoại hình DM8B mang phong cách maxi-scooter với phần đầu lớn,

Một số nguồn từng đề cập con số 120 km sau mỗi lần sạc đối với DM8B trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, những thông tin từ đơn vị nhập khẩu được nhiều báo trong nước dẫn lại trước đó cho thấy mức tham khảo rõ ràng hơn là 70 km với bản Standard và 80 km với bản Pro. Vì vậy, không nên mặc định DM8B có thể chạy 120 km trong điều kiện sử dụng thông thường.









DM8B hướng nhiều hơn tới nhu cầu đi học

Với cấu hình này, DM8B hướng nhiều hơn tới nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển trong thành phố thay vì vận hành ở tốc độ cao.

Giá xe máy điện Honda Sundiro DM8B

Theo thông tin trên Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, Honda Sundiro DM8B là mẫu scooter điện dành cho đô thị, có giá dự kiến khoảng 30 triệu đồng và tốc độ tối đa 50-65 km/h tùy phiên bản.

Điều quan trọng là đây không phải hai mẫu xe được Honda Việt Nam công bố phân phối chính hãng. Những thông tin về giá bán tại Việt Nam xuất phát từ các đơn vị kinh doanh, nhập khẩu tư nhân.

Honda Sundiro DM8B là sản phẩm dễ tiếp cận hơn về giá. Xe được phát triển bởi Sundiro Honda tại Trung Quốc và từng được một số đơn vị kinh doanh tư nhân tại Việt Nam nhận đặt hàng với mức giá dự kiến khoảng 30 triệu đồng.

Hiện nay, Honda Việt Nam chính thức mở bán CUV e:, đồng thời thông báo UC3 được đưa ra thị trường từ tháng 7/2026. Hãng cũng triển khai trạm đổi pin và trạm sạc tại nhiều thành phố.

CUV e: có giá đề xuất 65 triệu đồng nếu mua kèm hai pin và hai bộ sạc theo mức VAT 10%, hoặc 45 triệu đồng khi mua xe không kèm pin.

Trong khi đó, UC3 sử dụng pin LFP cố định, có phạm vi hoạt động khoảng 120 km, tốc độ tối đa khoảng 82 km/h và hỗ trợ sạc theo chuẩn CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Giá đề xuất theo VAT 10% là 80 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 81,4 triệu đồng cho bản Đặc biệt, dù Honda có chính sách kích cầu thấp hơn đáng kể ở thời điểm mở bán.

Như vậy, bức tranh xe điện Honda tại Việt Nam hiện có hai nhóm khá rõ.

Một bên là những sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng, đi kèm hệ thống HEAD, chính sách pin, sạc và dịch vụ hậu mãi. Bên còn lại là những mẫu xe của các liên doanh Honda tại Trung Quốc như Sundiro Honda hay Wuyang-Honda được các doanh nghiệp tư nhân đưa về.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

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Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.