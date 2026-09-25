Xe ga 150cc của Honda giá 65 triệu đồng đẹp hơn Air Blade trang bị chẳng kém SH

Xe ga 150cc của Honda đẹp hơn Air Blade trang bị chẳng kém SH





Wuyang Honda đã công bố mẫu NWZ150 2026

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Môtô Trùng Khánh, Wuyang Honda đã công bố mẫu NWZ150 2026 với hai phiên bản gồm bản động cơ xăng truyền thống và bản hybrid nhẹ. Mẫu xe nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình bề thế, gợi liên tưởng đến dòng maxi-scooter Honda Forza, trong khi kích thước động cơ vẫn nằm trong nhóm 150cc.

NWZ150 được phát triển theo phong cách xe tay ga đường trường với thân xe rộng và các đường nét góc cạnh, tạo cảm giác khá cơ bắp so với nhiều mẫu scooter cùng dung tích. Gương chiếu hậu được bố trí ở phía trước, trong khi phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED 4 thấu kính mang thiết kế dạng "bầu trời sao". Cách tạo hình này giúp NWZ150 có diện mạo khá đặc trưng, thay vì đi theo kiểu dáng phổ biến của những mẫu xe tay ga đô thị 150cc.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ eW15, loại xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, 4 van, dung tích thực 149,7cc. Động cơ cho công suất tối đa 11,4 kW và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Xe được trang bị hệ thống khởi động ACG nhằm giảm tiếng ồn khi đề máy, đồng thời tích hợp tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng.





NWZ150 được phát triển theo phong cách xe tay ga đường trường

Theo công bố của Wuyang Honda, NWZ150 có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km. Bình xăng dung tích 8,2 lít giúp mẫu xe có phạm vi hoạt động khoảng 350 km, qua đó đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị lẫn những chuyến đi ngắn.

Về khung gầm, xe sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, chiều dài cơ sở 1.315 mm. Trọng lượng xe ở mức 147 kg. Cấu hình này kết hợp với thân xe kích thước lớn nhằm tạo sự ổn định khi vận hành, đặc biệt trong những tình huống chạy đường dài hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Ở phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng, NWZ150 đã được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những trang bị vốn ngày càng phổ biến trên các mẫu xe tay ga dung tích lớn nhưng vẫn được xem là điểm đáng chú ý trong phân khúc 150cc.

NWZ150 có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km.

Bên cạnh đó, xe sở hữu kính chắn gió chỉnh điện, bảng đồng hồ TFT màu 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại và dẫn đường thông qua hệ thống Wi-LINK. Các tiện ích khác gồm khóa thông minh tích hợp NFC và Bluetooth cùng hai cổng sạc nhanh Type-A và Type-C.





Xe sở hữu kính chắn gió chỉnh điện

Phiên bản hybrid nhẹ được xây dựng trên nền tảng của bản xăng nhưng bổ sung một số trang bị hướng đến khả năng vận hành tiện nghi hơn. Danh sách nâng cấp gồm giảm xóc sau dạng túi khí với 5 cấp điều chỉnh tải trước, sưởi tay lái, camera hành trình kép phía trước và phía sau cùng hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS.

Phiên bản hybrid nhẹ được xây dựng trên nền tảng của bản xăng

Đáng chú ý, hệ thống hybrid nhẹ trên phiên bản này được thiết kế để hỗ trợ quá trình khởi hành, qua đó hướng đến việc cải thiện độ mượt khi tăng tốc từ trạng thái đứng yên và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Wuyang Honda cũng cung cấp thêm các phụ kiện như thùng chứa đồ phía sau, chống đổ và tựa lưng để khách hàng tùy biến xe theo nhu cầu.

Giá xe ga 150cc Honda NWZ150

Tại thị trường Trung Quốc, Wuyang Honda NWZ150 2026 có giá từ 17.580-19.990 nhân dân tệ, tương đương khoảng 65-74 triệu đồng.

Với thiết kế mang phong cách maxi-scooter, động cơ 150cc làm mát bằng dung dịch và danh sách trang bị tương đối phong phú, NWZ150 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga phục vụ đi lại hàng ngày nhưng vẫn có khả năng đáp ứng những chuyến đi đường dài.

Theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, nếu được nhập khẩu tư nhân về thị trường Việt Nam trong tương lai, Wuyang-Honda NWZ150 chắc chắn sẽ tạo nên một làn gió mới trong phân khúc xe tay ga đường trường tầm trung.

Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất chuộng kiểu dáng maxi-scooter bệ vệ của Forza nhưng lại ngại mức giá hàng trăm triệu đồng của Forza 350, do đó một mẫu xe 150 cc mang ngoại hình tương tự cùng dàn trang bị phanh ABS, TCS và kính chỉnh điện chắc chắn sẽ gặt hái thành công lớn.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với NWZ150 nếu bước chân vào Việt Nam chính là nguồn gốc xe nhập khẩu tư nhân. Việc không được phân phối chính hãng qua Honda Việt Nam sẽ khiến người mua phải đối mặt với mức giá bị đội lên do thuế phí, cùng nỗi lo về chế độ bảo hành và nguồn linh kiện thay thế.

Dẫu vậy, theo kế hoạch, NWZ150 sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm Mô tô Trùng Khánh vào tháng 9 tới. Đây hứa hẹn sẽ là chiếc xe tay ga dáng khung sống giữa đáng để người tiêu dùng mong đợi nhất trong nửa cuối năm nay.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.