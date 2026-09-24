Sedan cao cấp cùng cỡ Toyota Camry giá 480 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ PHEV, công nghệ hỗ trợ lái

Lý do giá lăn bánh Mazda 3 tiếp tục giảm kỷ lục, sedan hạng C rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent GĐXH - Giá lăn bánh Mazda 3 đang vô cùng rẻ do nhận ưu đãi đến 51 triệu đồng trong tháng 9/2026 giúp giá xe chỉ ngang Toyota Vios ở phân khúc hạng B.

Sedan cao cấp thiết kế sang chảnh, động cơ PHEV, công nghệ hỗ trợ lái

Geely Xingrui L Plus 2027

Theo công bố từ hãng Geely, Geely Xingrui L Plus 2027 được phát triển trên nền tảng kiến trúc CMA, đồng thời cung cấp cả lựa chọn động cơ xăng và hệ truyền động hybrid, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan có thiết kế hiện đại cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Xingrui L Plus 2027 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của gia đình Geely, trong đó phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ hình ảnh những dòng nước lấp lánh. Khu vực này được tạo hình bởi 31 thanh crôm đặt dọc, mang lại diện mạo khá đặc trưng cho mẫu sedan mới.

Xingrui L Plus 2027 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của gia đình Geely

Phía dưới là khu vực đèn sương mù với phần viền kim loại kéo dài theo hình cánh, góp phần tạo vẻ tinh tế cho phần đầu xe. Geely Xingrui L Plus 2027 có kích thước dài 4.956 mm, rộng 1.915 mm và cao 1.505 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.845 mm.

Nhìn từ bên hông, Geely Xingrui L Plus vẫn sử dụng tay nắm cửa truyền thống thay vì thiết kế dạng ẩn. Xe được cung cấp tùy chọn mâm 18 inch và 19 inch, tạo sự khác biệt về diện mạo giữa các phiên bản. Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế liền mạch, với logo Geely đặt ở vị trí trung tâm.

Geely Xingrui L Plus vẫn sử dụng tay nắm cửa truyền thống thay vì thiết kế dạng ẩn.

Hai bên cản sau là hệ thống ống xả kép, tạo thêm điểm nhấn thể thao cho mẫu sedan. Khách hàng mua Geely Xingrui L Plus 2027 có thể lựa chọn 7 màu ngoại thất gồm Sky Silver, Twilight Mountain Purple Gray, Maple Forest Crimson, Autumn Jade White, Autumn Water Blue, Pine Breeze Green và Distant Mountain Ink.

Điểm đáng chú ý trên Geely Xingrui L Plus là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Qianli Haohan H5. Công nghệ này sử dụng kiến trúc cảm biến 3R11V1L, gồm 3 radar sóng milimet, 11 camera độ phân giải cao và 1 LiDAR.

Khoang nội thất của Geely Xingrui L Plus được thiết kế theo phong cách bao quanh người ngồi

Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ điều hướng trong cả môi trường đô thị lẫn trên đường cao tốc, xử lý nhiều tình huống thường gặp như đi qua giao lộ, chuyển làn tự động và tránh chướng ngại vật. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ chức năng đỗ xe tự động trong nhiều tình huống, giúp giảm thao tác cho người lái khi di chuyển trong không gian chật hẹp.

Khoang nội thất của Geely Xingrui L Plus được thiết kế theo phong cách bao quanh người ngồi, với màn hình trung tâm nổi kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2,5K. Phía trước người lái là hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió W-HUD 16,6 inch, có thể cung cấp nhiều thông tin như dẫn đường theo làn, đếm ngược thời gian đèn giao thông, cảnh báo vượt tốc độ và hướng dẫn đỗ xe. Cách bố trí này giúp người lái tiếp cận các thông tin quan trọng mà không cần thường xuyên rời mắt khỏi khu vực phía trước.

Mẫu sedan mới cũng được trang bị hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto, đi kèm hình nền động Alive, không gian lưu trữ đám mây không giới hạn và hệ thống kết nối giữa người dùng với phương tiện. Các tính năng kết nối gồm Flyme Link, Huawei HiCar, Apple CarPlay và CarLink, cho phép tích hợp nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau. Geely còn trang bị robot thông minh EVA nhằm bổ sung khả năng tương tác và phản hồi trong quá trình sử dụng xe. Nội thất có các lựa chọn màu Đen Đỏ Thẫm, Mực Khói Thông và Be Thu Ấm Áp.

Geely Xingrui L Plus được trang bị công nghệ hybrid thông minh i-HEV cùng hệ thống truyền động điện tích hợp 11 trong 1. Hệ thống này kết hợp với nền tảng Starwise AI Cloud Power 2.0, có khả năng dự đoán điều kiện vận hành theo thời gian thực để tối ưu việc phân bổ công suất giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện. Theo Geely, hệ thống có thể cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện ở tốc độ lên tới 66 km/h, qua đó mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và yên tĩnh hơn trong những điều kiện phù hợp mà không cần cắm sạc bên ngoài.

Cụ thể, hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ 1.5TD chuyên dụng, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Hệ thống mô-tơ điện có công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 262 Nm. Geely hướng tới việc kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hệ thống hybrid với đặc tính phản hồi nhanh của mô-tơ điện, đồng thời duy trì tính linh hoạt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Xingrui L Plus 2027 sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau. Thân xe có độ cứng chống xoắn đạt tới 29.000 Nm/độ, trong khi hệ thống treo giảm chấn biến thiên CCD cho phép điều chỉnh đặc tính vận hành của khung gầm. Người lái có thể chuyển đổi giữa ba chế độ gồm Thoải mái, Tiêu chuẩn và Thể thao chỉ bằng một nút bấm.

Giá sedan cao cấp Xingrui L Plus 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, sedan cao cấp Geely Xingrui L Plus 2027 đã chính thức mở bán trước tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản cùng mức giá bán trước từ 125.700-155.700 Nhân dân tệ (tương đương 487,19-603,47 triệu đồng).

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.