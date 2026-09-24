Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (24/9), vào lúc 9h28', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,7-145,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 141,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm trước.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 23/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 23/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Đối với vàng nhẫn loại 1-5 chỉ, SJC niêm yết ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 24/9 phục hồi sau nhịp giảm sâu trong phiên trước, tiến sát mốc 4.300 USD/ounce. Biên độ dao động trong ngày vẫn rất lớn, cho thấy thị trường còn biến động mạnh.

Lúc 7h59 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.296,2 USD/ounce (mua vào) và 4.298,2 USD/ounce (bán ra), tăng 10,2 USD/ounce, tương đương 0,24% so với mức tham chiếu.

Trước đó, giá vàng có một phiên biến động mạnh. Đồ thị Kitco cho thấy kim loại quý từng lên mức cao khoảng 4.370 USD/ounce, sau đó chịu áp lực bán mạnh và có lúc rơi xuống 4.274 USD/ounce.

Trong phần lớn thời gian của phiên, giá vàng đi xuống từ vùng trên 4.340 USD/ounce, lần lượt xuyên thủng các vùng 4.320 USD và 4.300 USD/ounce. Sau khi chạm đáy quanh 4.274 USD/ounce, lực mua bắt đáy xuất hiện, giúp giá hồi phục trở lại vùng 4.290-4.300 USD/ounce.