Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà Nội

Thứ hai, 16:17 11/08/2025 | Giáo dục
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các đơn vị, trường học về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.

Theo nội dung hướng dẫn, thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025 của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở GD&ĐT; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp là liên tiếp 4 ngày, từ 30/8 (Thứ Bảy) đến hết 2/9 (Thứ Ba).

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?

GĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà Nội - Ảnh 2.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa: THPD

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ thực tế của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ thực tế của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Sở GD&ĐT yêu cầu:

- Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, trường học theo quy định.

- Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực chỉ đạo, trực bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ... tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT.


L.Vũ (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top