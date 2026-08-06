Con dâu làm 'bay màu' gần 4 tỷ đồng khi đi đầu tư, phản ứng của mẹ chồng khiến cả nhà sững sờ

Tin rằng mình giỏi đầu tư, con dâu tự đứng ra quản lý toàn bộ tài chính

Bà Giang (68 tuổi, Trung Quốc) từng có cuộc sống bình yên bên chồng và gia đình con trai. Hai ông bà chăm chỉ làm việc, sống tiết kiệm nên tích lũy được một khoản tiền khá lớn sau nhiều năm, thông tin trên Nhịp sống thị trường.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi con trai bà kết hôn với Tiểu Anh - một nhân viên cơ quan nhà nước. Trong khi con trai bà là kỹ sư hiền lành, ít nói thì Tiểu Anh lại rất tự tin vào khả năng quản lý tài chính của bản thân.

Cô thường cho rằng bố mẹ chồng quá bảo thủ, chỉ biết dựa vào đồng lương và tiền tiết kiệm thay vì tận dụng các cơ hội đầu tư sinh lời như chứng khoán, quỹ hay bất động sản. Những quan điểm ấy nhiều lần khiến không khí trong gia đình trở nên căng thẳng.

Để tránh xảy ra mâu thuẫn, chồng bà Giang quyết định giao việc quản lý chi tiêu cho con dâu. Toàn bộ khoản tiết kiệm hơn 500.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng) của hai ông bà cũng được đưa cho Tiểu Anh quản lý. Hằng tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại từ lương hưu đều được giao cho cô giữ.

Trong thời gian đầu, Tiểu Anh chỉ đầu tư vào các quỹ và sản phẩm tài chính của ngân hàng nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Điều đó càng khiến cả gia đình thêm tin tưởng.

Dù rất thất vọng, bà Giang vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bà cho rằng con dâu sai vì thiếu hiểu biết và quá tin người, chứ không phải cố tình hại gia đình. Ảnh minh họa

Từ những khoản đầu tư nhỏ đến quyết định khiến cả gia đình lao đao

Khoảng hai năm trước, bà Giang biết con dâu bắt đầu tham gia một hình thức được giới thiệu là "đầu tư hàng xa xỉ". Theo lời Tiểu Anh, cô mua các sản phẩm trực tuyến rồi bán lại khi giá tăng để kiếm lời.

Dù không hiểu rõ mô hình này, bà Giang vẫn cảm thấy có điều bất thường nên nhiều lần khuyên con dâu cẩn trọng. Tuy nhiên, Tiểu Anh trấn an rằng số vốn ban đầu chỉ khoảng 30.000 NDT và là tiền mẹ đẻ cho riêng cô nên bà cũng không tiếp tục can ngăn.

Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi con trai bà Giang chuẩn bị mua một căn hộ gần trường học để thuận tiện cho con sau này đi học.

Ngay trước thời điểm đặt cọc, Tiểu Anh bất ngờ bật khóc và thú nhận toàn bộ số tiền hơn 1 triệu NDT (tương đương hơn 3,8 tỷ đồng) của gia đình đã không còn.

Thua lỗ liên tiếp vì tin vào những lời hứa lợi nhuận

Theo lời Tiểu Anh, ban đầu cô đầu tư chứng khoán nhưng vì nghe theo những thông tin không được kiểm chứng nên thua lỗ nặng.

Không chấp nhận mất tiền, cô tiếp tục tìm đến hàng loạt kênh đầu tư được quảng cáo có lợi nhuận cao với hy vọng gỡ gạc. Thay vì dừng lại đúng lúc, cô càng lún sâu hơn khi liên tục đổ tiền vào các dự án và nền tảng lừa đảo.

Ngay cả mô hình "đầu tư hàng xa xỉ" mà cô từng theo đuổi cũng chỉ là một chiêu trò chiếm đoạt tài sản. Đến khi phát hiện sự thật thì toàn bộ số tiền tích cóp của cả gia đình gần như đã mất sạch.

Chồng đòi ly hôn, mẹ chồng lại có quyết định khiến ai cũng ngỡ ngàng

Sự việc khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Kế hoạch mua nhà phải hủy bỏ, khoản tiền dành dụm nhiều năm tan biến chỉ trong thời gian ngắn.

Con trai bà Giang vô cùng tức giận vì cho rằng vợ đã tự ý sử dụng tiền chung để đầu tư mạo hiểm và giấu kín mọi chuyện. Anh thậm chí đề nghị ly hôn vì không thể chấp nhận sự thiếu trung thực này.

Trong khi đó, dù rất thất vọng, bà Giang vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bà cho rằng con dâu sai vì thiếu hiểu biết và quá tin người, chứ không phải cố tình hại gia đình.

Bố mẹ đẻ muốn bồi thường, mẹ chồng từ chối nhận tiền

Biết con gái gây ra thiệt hại lớn, bố mẹ Tiểu Anh lập tức chuyển 500.000 NDT để bù đắp cho gia đình thông gia.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ là bà Giang từ chối nhận khoản tiền này. Bà trả lại toàn bộ cho con dâu và khuyên con trai không nên đưa ra quyết định khi đang nóng giận.

Theo bà, sai lầm của Tiểu Anh là bài học quá đắt giá. Nếu con dâu thực sự biết hối hận và quyết tâm làm lại thì gia đình nên cho cô một cơ hội sửa sai thay vì đẩy mọi việc đi quá xa.

Bài học đắt giá từ những lời hứa làm giàu nhanh

Câu chuyện của gia đình bà Giang là lời cảnh báo về tâm lý muốn kiếm tiền nhanh bằng các khoản đầu tư lợi nhuận cao.

Không ít đối tượng lừa đảo lợi dụng chính sự thiếu hiểu biết và lòng tham của nạn nhân để dựng lên những mô hình đầu tư hấp dẫn. Khi nhận ra sự thật, nhiều người đã mất toàn bộ tài sản tích lũy trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng cho thấy trong những thời điểm khó khăn nhất, sự bình tĩnh và bao dung của các thành viên trong gia đình có thể giúp mọi người có thêm cơ hội để sửa chữa sai lầm, thay vì chỉ để cảm xúc dẫn dắt mọi quyết định.

Bí quyết để sống chung với nhà chồng

Việc chủ động được vấn đề tài chính sẽ làm giúp bạn có tiếng nói trong gia đình, đồng thời cũng giúp cho bố mẹ chồng, em chồng và cả chồng tôn trọng bạn nhiều hơn. Ảnh minh họa

Không nói xấu nhà chồng

Một hành động khiến mối quan hệ thêm bất hoà chính là nói xấu gia đình chồng. Không thành viên nhà chồng lại có cảm giác thoải mái khi lỡ nghe con dâu mình nói xấu sau lưng. Kết quả cho việc này chính là những sự chán ghét, mệt mỏi bởi thái độ của nàng dâu, theo Lao Động.

Thay vì nói xấu gia đình chồng, hãy lựa chọn đúng đối tượng để chia sẻ những khúc mắc của mình để họ giúp phân tích điều đúng - sai trong câu chuyện của bạn.

Ngược lại, tuyệt đối không bao giờ được kể cho những người có tính lấy chuyện làm quà, đôi khi sẽ khiến bạn khó xử ở một vài tình huống bất khả kháng.

Trách nhiệm trông nom cháu

Nhiều con dâu tỏ thái độ không hài lòng khi bố mẹ chồng từ chối trông con giúp. Một số con dâu quan niệm rằng, trông cháu là trách nhiệm của ông bà khi mà 2 vợ chồng bận rộn.

Tuy nhiên, hãy xác định rõ việc chăm sóc con cái là tránh nhiệm của riêng hai vợ chồng, bố mẹ chồng thỉnh thoảng có thể phụ giúp.

Vui đùa bên con cháu là niềm hạnh phúc tuổi già của bố mẹ chồng chứ không phải tránh nhiệm để trở thành gánh nặng trên vai mỗi ngày của ông bà.

Chủ động kiếm tiền

Một cách để không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình đình chồng chính là khéo léo sắp xếp việc gia đình, chăm sóc con cái một cách hợp lý cùng với đó là sự cố gắng trong công việc để có thể tạo được nguồn thu nhập độc lập.

Việc chủ động được vấn đề tài chính sẽ làm giúp bạn có tiếng nói trong gia đình, đồng thời cũng giúp cho bố mẹ chồng, em chồng và cả chồng tôn trọng bạn nhiều hơn.

Đây cũng là phương thức được xem là hữu hiệu giúp giữ vững hạnh phúc của gia đình.