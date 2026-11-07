Cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

10 người đẹp dừng chân tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? GĐXH - Vân Hà đến từ Hải Phòng và Khánh Vi quê Ninh Bình là 2 trong 10 người đẹp khiến fan sắc đẹp tiếc nuối vì không lọt top 15 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại Hải Phòng tối 7/9, khép lại hành trình sau nhiều tháng tranh tài của 25 người đẹp.

Trải qua nhiều phần thi, kết quả chung cuộc, Nguyễn Yến Trang - người đẹp Hà thành đã giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh (TP.HCM) giành Á hậu 1, người đẹp Lê Phương Nghi đến từ Gia Lai giành Á hậu 2.

Khoảnh khắc Yến Trang vỡ oà khi được xướng tên Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hà Trúc Linh trao vương miện cho người kế nhiệm - Nguyễn Yến Trang.

Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.

Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Yến Trang trong phần thi ứng xử top 5.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Cô cao 1m71, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, từng có thành tích ba năm liền là học sinh giỏi. Người đẹp sau đó đã xuất sắc trúng tuyển ba trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Từ vòng sơ khảo, Yến Trang đã gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, đồng thời có định hướng học tập gắn với nghề giáo. Cô cho biết đã chọn theo học tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.



