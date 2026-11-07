Cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Cô giáo mầm non Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại Hải Phòng tối 7/9, khép lại hành trình sau nhiều tháng tranh tài của 25 người đẹp.
Trải qua nhiều phần thi, kết quả chung cuộc, Nguyễn Yến Trang - người đẹp Hà thành đã giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh (TP.HCM) giành Á hậu 1, người đẹp Lê Phương Nghi đến từ Gia Lai giành Á hậu 2.
Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".
Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.
Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.
Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".
Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Cô cao 1m71, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, từng có thành tích ba năm liền là học sinh giỏi. Người đẹp sau đó đã xuất sắc trúng tuyển ba trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội.
Từ vòng sơ khảo, Yến Trang đã gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, đồng thời có định hướng học tập gắn với nghề giáo. Cô cho biết đã chọn theo học tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
10 người đẹp dừng chân tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai?Giải trí -
GĐXH - Vân Hà đến từ Hải Phòng và Khánh Vi quê Ninh Bình là 2 trong 10 người đẹp khiến fan sắc đẹp tiếc nuối vì không lọt top 15 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Hoa hậu Mai Phương gây chú ý sau 24 năm đăng quang Hoa hậu Việt NamGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 24 năm đăng quang, với nhan sắc rạng ngời, phong cách hiện đại, cô vẫn thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.
Khoảnh khắc 'gây sốt' của Thanh Thủy, Hà Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Thanh Thủy và đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.
Trải nghiệm đáng nhớ ở Bhutan của nghệ sĩ Hồng ĐàoGiải trí -
GĐXH - Trong chuyến đi Bhutan mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào không chỉ được gặp Quốc vương mà chị còn có duyên lành khi được tham dự lễ xây dựng 108 tháp Phật.
Ai sẽ trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?Giải trí -
GĐXH - Tối nay 7/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Hải Phòng, khép lại hành trình tuyển chọn và rèn luyện của 25 thí sinh.
Tin sao 7/11: Hoa hậu Thu Thảo rạng rỡ sau đăng quang 'Miss Globe 2026', Đan Trường phát hành MV mớiGiải trí -
GĐXH - Đương kim "Miss Globe 2026" Nguyễn Thu Thảo khoe nhan sắc rạng ngời sau đăng quang, trong khi đó ca sĩ Đan Trường khiến khán giả háo hức khi công bố ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.
Kỳ Duyên tiết lộ về sự cố khi đóng nữ chính trong 'Chị chị em em 3'Giải trí -
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên tiết lộ về thử thách khi tham gia "Chị chị em em 3" và từng gặp chấn thương trong quá trình đóng phim.
Liveshow 6 'Sao Mai 2026' mang sắc màu trẻ trung, sôi độngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Liveshow 6 "Sao Mai 2026" mang chủ đề “Năng lượng mới” hứa hẹn sẽ là màn kết hợp giữa Top 6 và các giọng ca đã trưởng thành.
Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' từng giành ngôi Á hậu, giải nghệ vì bệnh trầm cảmThế giới showbiz -
Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990, nữ diễn viên này quyết định từ bỏ ánh hào quang để sống một cuộc đời bình dị.
Vợ chồng Đoan Trang có khoảnh khắc lãng mạn ở Thượng HảiGiải trí -
GĐXH - Đoan Trang cùng chồng có chuyến đi công tác kết hợp hẹn hò cực lãng mạn tại Thượng Hải. Họ còn khám phá ẩm thực và cảnh đẹp nơi đây.