Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh
"Gã khổng lồ" phía sau tuabin gió lớn nhất hành tinh là gì?
Đầu tháng 2/2026, Trung Quốc lập kỷ lục "đầu tiên trên thế giới" khi chính thức đưa vào vận hành tuabin gió ngoài khơi công suất 20MW lớn nhất hành tinh.
Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) - đơn vị phát triển và lắp đặt tuabin này - sau khi được tích hợp vào lưới điện, tuabin này có khả năng sản xuất hơn 80 triệu kilowatt giờ điện mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho khoảng 44.000 hộ gia đình.
Từ góc độ sinh thái, một tuabin có kích thước này có thể thay thế khoảng 24.000 tấn than mỗi năm và giúp loại bỏ 64.000 tấn khí thải CO2.
"Gã khổng lồ" thầm lặng phía sau tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới
Đằng sau kỳ tích kỹ thuật có ý nghĩa to lớn trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Trung Quốc không thể không nhắc đến nỗ lực lắp đặt của "cỗ máy quái vật" Baihetan - Tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi sức nâng 2.000 tấn của Trung Quốc.
Baihetan là giàn lắp đặt điện gió ngoài khơi tự nâng, tự hành thế hệ thứ tư đầu tiên của Trung Quốc. "Cỗ máy quái vật" này được hạ thủy vào tháng 4/2022 và vận hành bởi Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG).
Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) thông tin, Baihetan dài 126 mét, rộng 50 mét, có trọng tải 37.000 tấn, sở hữu sức nâng mạnh bậc nhất thế giới lên đến 2.000 tấn và tích hợp các chức năng như vận chuyển, tự nâng, tự đẩy, nâng hạ và định vị động.
Với diện tích boong 4.200 mét vuông, tàu Baihetan có thể được sử dụng để lắp đặt các tuabin gió ngoài khơi có công suất khủng của Trung Quốc.
Baihetan cũng được trang bị bốn chân giàn hình tam giác cho phép nó hoạt động dưới nước ở độ sâu lên đến 70 mét.
Chưa kể, con tàu còn được trang bị hệ thống lái xoay hoàn toàn bằng điện, giúp con tàu thân thiện với môi trường khi hoạt động.
Hệ thống định vị động cấp DP-2 được cấu hình trên Baihetan có thể tự động duy trì vị trí và hướng đi của tàu, nâng cao hiệu quả an toàn cho các hoạt động ngoài khơi.
Theo báo cáo, các đội kỹ thuật của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã sử dụng Baihetan để đối phó với vùng nước sâu 40m và thời tiết khó lường ở khoảng cách 45 km ngoài khơi.
Baihetan không chỉ là một con tàu, mà là biểu tượng cho sự tự lực tự cường công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch. Nó giúp Trung Quốc dẫn đầu thế giới về điện gió ngoài khơi lớn, thúc đẩy ngành công nghiệp xanh, và góp phần lớn vào chiến lược "xanh hóa" kinh tế – năng lượng quốc gia.
Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"Tiêu điểm - 1 ngày trước
Lịch sử tiến hóa của khủng long sẽ phải viết lại vì sự xuất hiện của sinh vật kỳ lạ mang tên Foskeia pelendonum
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 500.000 năm bỗng tái xuất khiến giới khoa học ngỡ ngàngTiêu điểm - 1 ngày trước
Các loài sinh vật trên trái đất luôn là những tồn tại kỳ diệu. Điển hình, có một loài "sói đầu lừa" được cho là đã tuyệt chủng từ 500.000 năm trước bỗng xuất hiện trở lại, gây sự chú ý của giới khoa học.
Thông báo mới nhất về tìm kiếm máy bay MH370 sau 12 năm mất tích bí ẩn: Bí mật liệu có được làm sáng tỏ?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - MH370 - chiếc Boeing 777 chở theo 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, sau 12 năm, mọi nỗ lực tìm kiếm đều hầu như không mang lại kết quả.
Chuyên gia Mỹ thừa nhận: Công nghệ Trung Quốc tiên tiến tới nỗi tưởng như không phải là phát minh của họTiêu điểm - 2 ngày trước
Đây là một bước tiến mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi vị thế của quốc gia này.
Phát hiện loài sứa ma "khổng lồ như xe buýt" dưới đáy biển sâuTiêu điểm - 2 ngày trước
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những sinh vật biển quý hiếm ở vùng biển sâu ngoài khơi Argentina.
Sự xuất hiện gây sốc của "tiền thân sự sống"Tiêu điểm - 2 ngày trước
Cuộc truy tìm nguồn gốc sự sống trong vũ trụ vừa có bước ngoặt lớn.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt tích 40 năm bất ngờ "tái xuất"Tiêu điểm - 3 ngày trước
Bề ngoài nhỏ bé, loài động vật quý hiếm này từng được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp” và đã biến mất suốt hơn 40 năm. Việc bất ngờ tái xuất gần đây được giới chuyên gia đánh giá là một phát hiện “đáng kinh ngạc”, mang lại niềm phấn khích lớn cho các nhà bảo tồn.
Sự thật khó tin về cặp song sinh dính liền thân đang gây bão mạngTiêu điểm - 3 ngày trước
Cặp “song sinh dính liền” gây sốt mạng với hàng trăm nghìn người theo dõi hóa ra không tồn tại ngoài đời. Giới chuyên gia xác nhận toàn bộ hình ảnh và câu chuyện của họ đều do trí tuệ nhân tạo tạo ra, làm dấy lên tranh luận về ranh giới thật - giả.
Điều tra người đàn ông 46 tuổi từng là Á khoa đại học về quê trồng rau thu nhập hơn 93 tỷ đồng/năm lộ bí mật bất ngờTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Từng bị dân làng chế giễu là "có vấn đề về đầu óc", đến nhân vật dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với khối tài sản hơn trăm triệu, Dương Thư Xuân đã dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng bất ngờ "tái xuất" ở nơi vô cùng đặc biệtTiêu điểm - 4 ngày trước
Bề ngoài loài vật này rất "khổng lồ" khiến các nhà khoa học ngạc nhiên. Đây là loài động vật có vú lớn nhất Trái đất.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng bất ngờ "tái xuất" ở nơi vô cùng đặc biệtTiêu điểm
Bề ngoài loài vật này rất "khổng lồ" khiến các nhà khoa học ngạc nhiên. Đây là loài động vật có vú lớn nhất Trái đất.