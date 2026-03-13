Mới nhất
Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng

Thứ sáu, 07:12 13/03/2026 | Tiêu điểm

Trong lúc đánh cá trên biển, một nhóm ngư dân bất ngờ phát hiện một khối long diên hương nặng 80kg trị giá khoảng 67 tỷ đồng.

Theo tờ Times of India, mặc dù chỉ được tìm thấy trong chưa đầy 5% xác cá nhà táng và chỉ thỉnh thoảng dạt vào bờ biển, long diên hương vẫn được đánh giá cao nhờ sự quý hiếm và khả năng hóa học đặc biệt giúp lưu giữ hương thơm. Ngay cả ngày nay, nó vẫn được săn đón để sản xuất những loại nước hoa cao cấp nhất, khiến long diên hương trở thành một trong những kho báu kỳ lạ.

Những ngư dân bỗng chốc trở nên nổi tiếng nhờ tìm thấy long diên hương

Năm 2016, ba ngư dân bình thường đến từ Oman bỗng chốc trở nên nổi tiếng khi phát hiện khoảng 80 kg long diên hương trong lúc đánh bắt cá ngoài khơi Quriyat. Kho báu đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Lượng long diên hương mà ngư dân tìm thấy đã thu hút sự chú ý của người mua, với giá chào mua dao động từ 7.800 OMR (525 triệu đồng) đến 13.500 OMR (900 triệu đồng) mỗi kg. Tổng cộng, khối long diên hương này được định giá hơn 1 triệu OMR (67 tỷ đồng), theo tờ The New Arab.

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngư dân Al-Sinani và bạn bè đã vớt được 80kg long diên hương quý giá, còn được gọi là "chất nôn của cá voi". (Nguồn: Gulf news/ Twitter)

Một trong những ngư dân, Khalid Al-Sinani, chia sẻ: "Trước đó tôi được biết long diên hương có mùi khó chịu, nhưng sau vài ngày nó lại tỏa ra một mùi hương dễ chịu".

Long diên hương là gì?

Long diên hương có nguồn gốc từ ruột của cá voi nhà táng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra những chiếc mỏ mực bị kẹt bên trong long diên hương, khiến họ tin rằng chất này hình thành như một lớp màng bảo vệ trong đường ruột của cá voi. Sau khi được thải ra ngoài, có lẽ như một dạng chất thải, nó trôi nổi trên biển trong nhiều năm, trải qua quá trình biến đổi từ dạng sáp có mùi hôi thối thành một vật thể rắn, cứng và có hương thơm dễ chịu.

Tại sao long diên hương lại đắt giá như vậy?

Thứ nhất, long diên hương chỉ được tạo ra bởi cá voi nhà táng và rất hiếm khi dạt vào bờ biển. Thứ hai, sau nhiều năm trôi dạt trên biển, hợp chất này hình thành một mùi hương mượt mà, mùi xạ hương, mùi đất, vị ngọt, hoặc một mùi hương "không thể diễn tả bằng lời" vốn được các nhà chế tác nước hoa xa xỉ đánh giá rất cao. Nó cũng đóng vai trò như một chất cố định, giúp nước hoa bám vào da và lưu hương lâu hơn.

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trong lịch sử, long diên hương được sử dụng cho nhiều mục đích hơn là chỉ làm nước hoa. Sức hấp dẫn của nó đã có từ nhiều thế kỷ trước, khi người châu Âu thời trung cổ sử dụng nó trong các quả cầu hương thơm trong thời kỳ dịch hạch để làm giảm mùi hôi thối. Thậm chí, nó còn xuất hiện trong công thức làm kem sớm nhất được biết đến ở châu Âu từ những năm 1660, trong đó đề xuất sử dụng long diên hương để tạo hương vị cho "kem đá", theo một bài báo của Bảo tàng Anh.

Các hạn chế pháp lý và luật bảo vệ cũng góp phần làm tăng giá trị của nó.

Những hạn chế pháp lý là trở ngại lớn đối với chất này, vì ở các quốc gia như Hoa Kỳ, long diên hương được xếp vào loại loài nguy cấp. Điều này khiến việc buôn bán và sở hữu nó trở nên bất hợp pháp, mặc dù thực tế nó chỉ là một chất thải tự nhiên.

P.Linh (t/h)

