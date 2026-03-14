Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm
GĐXH - Từng là một hiện tượng mạng, người tạo ra hàng loạt meme huyền thoại như Mona Lisa hay Marilyn Monroe, “chàng béo nhỏ” gây bất ngờ khi tiết lộ về cuộc sống hiện tại sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.
'Chàng béo nhỏ' từng nổi tiếng mạng xã hội cách đây 23 năm là ai?
Cách đây 23 năm, Tiền Chí Quân (sinh năm 1987) bắt đầu trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc vào năm 2003 khi một nhiếp ảnh gia vô tình chụp được cảnh anh mặc đồng phục trung học tại một sự kiện tuyên truyền an toàn giao thông và đăng tải lên mạng. Cư dân mạng bị thu hút và giải trí bởi khuôn mặt bầu bĩnh cùng biểu cảm vừa đáng yêu vừa có chút khinh khỉnh trong đôi mắt của cậu bé.
Những người dùng mạng hài hước đã ghép đầu của cậu lên vai của nhiều nhân vật nổi tiếng, từ nàng Mona Lisa, Thành Long, Marilyn Monroe, nhân vật hoạt hình Shrek cho đến Tượng Nữ thần Tự Do và các nhà lãnh đạo chính trị thế giới. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, bao gồm cả tờ The Independent của Anh vào năm 2006, đã đưa tin về câu chuyện của cậu.
Thời điểm đó, Tiền Chí Quân được coi là một trong những thế hệ ngôi sao mạng đầu tiên của Trung Quốc. Bức ảnh với cái đầu lớn của anh đã lan truyền chóng mặt, và khuôn mặt mũm mĩm đó đã được ghép vào hàng loạt nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên, Tiền Chí Quân – người được biết đến rộng rãi với biệt danh Tiểu Bàn (chàng béo nhỏ) trên mạng xã hội – sau một thời gian dài biến mất khỏi tầm mắt công chúng, nay đã xuất hiện trở lại.
Cuộc sống hiện tại của 'chàng béo nhỏ' ra sao?
Tiền Chí Quân hiện 39 tuổi và đang sinh sống tại Thượng Hải chia sẻ rằng cuộc sống của anh không khác gì một người bình thường. Anh đã lập gia đình, có con và chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị.
Chia sẻ về sự nổi tiếng bất đắc dĩ cách đây hơn 20 năm, anh cho biết việc trở thành một siêu sao mạng không mang lại cho Tiền Chí Quân khối tài sản lớn hay thay đổi cuộc đời anh quá nhiều. Anh cho biết lý do chính là vì lúc đó anh còn quá trẻ, và cha mẹ anh cũng không cố gắng tận dụng sự nổi tiếng này để kiếm tiền.
Sau khi trưởng thành, anh đã đóng một vài vai nhỏ trong một số bộ phim truyền hình. Sau đó, anh chia sẻ các video ngắn trên mạng xã hội và bán hàng qua livestream với nghệ danh "Vlogger mạng Tiểu Bàn". Tuy nhiên, công việc kinh doanh này cũng không thành công.
Tiếp đó, anh mở một quán cà phê và duy trì được trong 6 năm. Anh chia sẻ rằng pha chế cà phê là sở thích của mình, nhưng anh buộc phải đóng cửa cửa hàng do nền kinh tế suy thoái. Cùng với sự sụt giảm về mức độ nổi tiếng, cân nặng của anh cũng giảm đáng kể. Hiện tại, anh nhẹ hơn khoảng 25kg so với hai thập kỷ trước, thời điểm anh nặng khoảng 100kg.
Hiện đang thất nghiệp sau khi quán cà phê đóng cửa, Tiền Chí Quân cho biết thói quen hàng ngày của anh là tập thể dục và chăm sóc gia đình. Anh kết hôn vào năm 2011 ở tuổi 24 và đã có một con gái. Anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội.
Anh chia sẻ với truyền thông rằng việc từng là ngôi sao mạng chỉ kéo dài trong vài năm và không có gì đáng để nhắc lại. Hầu hết mọi người đã quên anh sau một thời gian ngắn. Anh muốn duy trì trạng thái cuộc sống hiện tại, dù không hoàn toàn từ bỏ cơ hội trong kỷ nguyên tự truyền thông này.
