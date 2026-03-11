Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"

Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa công bố phát hiện về một loài sinh vật độc đáo mang tên Foskeia pelendonum. Đó là một con khủng long nhỏ bé nhưng phá vỡ tới 2 "quy tắc vàng" tiến hóa mà khoa học đã đúc kết được sau hàng thế kỷ nghiên cứu về loài khủng long.

Sinh vật bé nhỏ Foskeia pelendonum là một loài khủng long nhỏ bé nhưng vừa làm rung chuyển ngành cổ sinh vật học - Ảnh đồ họa: Martina Charnell

Foskeia pelendonum là một loài khủng long ăn thực vật rất nhỏ sống vào khoảng 125-130 triệu năm trước, tức đầu kỷ Phấn Trắng.

Hóa thạch của nó được tìm thấy ở Tây Ban Nha, bao gồm một hộp sọ với các chi tiết giải phẫu gây sốc.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Papers in Palaeontology, sinh vật lạ lùng này có hộp sọ phát triển đáng ngạc nhiên và có khả năng xuất hiện gần với các nhánh sớm nhất của nhóm khủng long ăn thực vật Rhabdodontidae ở châu Âu.

Tuy có thân hình dài chỉ nửa mét, nó lại sở hữu hộp sọ được đánh giá là "siêu biến đổi", tức mang các đặc điểm tiến hóa cao cấp, trái ngược với quy tắc "càng lớn càng tiến hóa" rất cơ bản của ngành cổ sinh vật học.

Ngoài ra, từ lâu, các nhà khoa học thường phân chia các nhóm khủng long ăn cỏ vào những nhánh tiến hóa xa cách nhau. Nhưng cách phân chia này cũng để lại một "lỗ đen" tới 70 triệu năm từ cuối kỷ Jura cho đến đầu kỷ Phấn Trắng.

Sinh vật lạ vừa được khai quật ở Tây Ban Nha đã lấp đầy khoảng trống tiến hóa đó, đồng thời ủng hộ giả thuyết ít được ưa chuộng trước đây về một nhóm tự nhiên chung gọi là Phytodinosauria.

Điều này có nghĩa là các nhóm khủng long ăn cỏ vốn bị coi là xa lạ thực chất có thể chung một gốc gác, buộc các nhà khoa học phải vẽ lại hoàn toàn sơ đồ di cư và tiến hóa của khủng long từ châu Âu sang tận Úc.