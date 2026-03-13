Bắt được "tín hiệu sự sống” từ thiên hà khác
Tín hiệu quang phổ từ thiên hà IRAS 07251–0248 cho thấy nó có thể sở hữu hoặc đang sinh ra những hành tinh có sự sống.
Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rất nhiều phân tử có thể đóng vai trò như những khối cấu tạo ban đầu của sự sống trong IRAS 07251–0248, một thiên hà hồng ngoại siêu sáng, có lõi dày đặc bị che khuất bởi một lượng lớn bụi và khí.
IRAS 07251–0248 nằm cách Trái Đất 1,7 tỉ năm ánh sáng, vẫn là "tương đối gần" trong thế giới thiên hà.
Thiên hà này vẫn đang nằm ở giai đoạn "thanh xuân rực rỡ", liên tục hình thành các ngôi sao mới và chắc chắn là những hành tinh mới xung quanh các ngôi sao đó.
Những phiên bản trẻ trung hơn của Trái Đất có thể đã ra đời ở thiên hà đó, sẵn sàng để trở thành một thế giới sự sống.
Dữ liệu từ thiết bị Quang phổ cận hồng ngoại (NIRSpec) và Thiết bị hồng ngoại trung bình (MIRI) trên James Webb đã chỉ ra hàm lượng và nhiệt độ của các chất hóa học trong khí, bụi và băng bên trong IRAS 07251–0248.
Một lượng lớn các phân tử hữu cơ nhỏ, bao gồm benzen, metan, axetylen, điaxetylen, triaxetylen và gốc metyl có tính phản ứng cao - thứ chưa từng được phát hiện bên ngoài thiên hà Milky Way (Ngân Hà) - đã lộ diện.
Dữ liệu cũng tiết lộ sự tồn tại của các chất rắn, bao gồm các hạt vật liệu gốc carbon và băng nước.
Trao đổi với Space.com, các tác giả cho biết những phân tử hữu cơ nói trên có thể đóng vai trò "khối xây dựng sự sống", là tiền thân của các phân tử hữu cơ phức tạp hơn.
"Mặc dù các phân tử hữu cơ nhỏ không được tìm thấy trong tế bào sống, nhưng chúng có thể đóng vai trò quan trọng trong hóa học tiền sinh học, đại diện cho một bước tiến quan trọng hướng tới sự hình thành các axit amin và nucleotide" - đồng tác giả Dimitra Rigopoulou từ Đại học Oxford (Anh) cho biết.
Trên tạp chí khoa học Nature, các tác giả cho hay phát hiện nói trên cho thấy các lõi thiên hà bị che khuất như IRAS 07251–0248 có thể hoạt động như một dây chuyền sản xuất các phân tử hữu cơ.
Một cơ chế tương tự có thể đã từng tồn tại trong Ngân Hà thời "thanh xuân", đem đến cho Trái Đất sự sống.
