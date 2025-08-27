Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Sáng 27/8, Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đến thăm, động viên gia đình Binh nhất Phan Gia Huy (chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4), hiện đang tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ( nhiệm vụ A80 ).

Trước đó, sáng 26/8, khi vừa trở về sau buổi luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Binh nhất Phan Gia Huy nhận được tin người cha thân yêu qua đời.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thắp hương, viếng cha của Binh nhất Phan Gia Huy.

Theo quy định, Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 cử một cán bộ cùng chiến sĩ Huy về chịu tang. Tuy nhiên, khi ngày lễ đang đến gần và bản thân giữ vị trí quan trọng trong đội hình, Huy quyết định nén nỗi đau, xin chỉ huy được ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rồi mới trở về quê chịu tang cha.

Chia sẻ về quyết định của mình, Huy nói: "Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là nhiệm vụ đặc biệt. Ngày lễ cận kề, nếu em về chịu tang, sẽ khuyết đi một vị trí và ảnh hưởng đến cả đội hình. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt sau đó mới trở về, tin rằng cha sẽ thông cảm và đồng tình với quyết định này".

Thiếu tá Trần Văn Dinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 cho biết, Binh nhất Phan Gia Huy là chiến sĩ gương mẫu, tích cực trong luyện tập. Ngoài giờ chính khóa, Huy còn tận dụng thời gian nghỉ để rèn luyện thêm. Trong sinh hoạt hằng ngày, Huy luôn mẫu mực trong cả lời nói lẫn hành động.

Sau khi nhận được thông tin người cha của chiến sĩ Huy qua đời, Sư đoàn 324 chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng gia đình lo tang lễ.

Binh nhất Phan Gia Huy tham gia luyện tập trong đội hình. Ảnh: Ngọc Thăng

Tại gia đình chiến sĩ Huy, Đại tá Trương Như Ý cùng đoàn công tác bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Đoàn cũng thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của chiến sĩ Huy trong thời gian qua.

Đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn trước sự động viên, chia sẻ kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, đồng thời cho biết sẽ phối hợp cùng đơn vị trong việc quản lý, giáo dục để Huy yên tâm công tác, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Được biết, hoàn cảnh gia đình Binh nhất Phan Gia Huy cũng rất khó khăn. Mẹ không có nghề nghiệp ổn định, bố đau ốm nhiều năm qua, trước Huy có một người chị gái.

Theo Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, Binh nhất Phan Gia Huy tình nguyện ở lại luyện tập cùng đồng đội, để hoàn thành nhiệm vụ chung của Quân đội trong ngày Đại lễ của đất nước đã tiếp nối truyền thống của đơn vị.

"Trong đại dịch COVID-19, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ bố mẹ, người thân qua đời mà không thể có mặt lo tang lễ được vì đang phải cùng đơn vị tham gia chống dịch, họ gác lại việc riêng vì nhiệm vụ chung, thầm lặng hy sinh, cống hiến vì tập thể. Đó cũng chính là kết quả giáo dục, xây dựng động cơ phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị những năm qua". Đại tá Nguyễn Thao Trường, cho cho biết.