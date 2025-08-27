Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
Nhận tin cha qua đời, Binh nhất Phan Gia Huy quyết định nén nỗi đau riêng để tiếp tục ở lại, cùng đồng đội luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Sáng 27/8, Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đến thăm, động viên gia đình Binh nhất Phan Gia Huy (chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4), hiện đang tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ( nhiệm vụ A80 ).
Trước đó, sáng 26/8, khi vừa trở về sau buổi luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Binh nhất Phan Gia Huy nhận được tin người cha thân yêu qua đời.
Theo quy định, Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 cử một cán bộ cùng chiến sĩ Huy về chịu tang. Tuy nhiên, khi ngày lễ đang đến gần và bản thân giữ vị trí quan trọng trong đội hình, Huy quyết định nén nỗi đau, xin chỉ huy được ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rồi mới trở về quê chịu tang cha.
Chia sẻ về quyết định của mình, Huy nói: "Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là nhiệm vụ đặc biệt. Ngày lễ cận kề, nếu em về chịu tang, sẽ khuyết đi một vị trí và ảnh hưởng đến cả đội hình. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt sau đó mới trở về, tin rằng cha sẽ thông cảm và đồng tình với quyết định này".
Thiếu tá Trần Văn Dinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 cho biết, Binh nhất Phan Gia Huy là chiến sĩ gương mẫu, tích cực trong luyện tập. Ngoài giờ chính khóa, Huy còn tận dụng thời gian nghỉ để rèn luyện thêm. Trong sinh hoạt hằng ngày, Huy luôn mẫu mực trong cả lời nói lẫn hành động.
Sau khi nhận được thông tin người cha của chiến sĩ Huy qua đời, Sư đoàn 324 chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng gia đình lo tang lễ.
Tại gia đình chiến sĩ Huy, Đại tá Trương Như Ý cùng đoàn công tác bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Đoàn cũng thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của chiến sĩ Huy trong thời gian qua.
Đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn trước sự động viên, chia sẻ kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, đồng thời cho biết sẽ phối hợp cùng đơn vị trong việc quản lý, giáo dục để Huy yên tâm công tác, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Được biết, hoàn cảnh gia đình Binh nhất Phan Gia Huy cũng rất khó khăn. Mẹ không có nghề nghiệp ổn định, bố đau ốm nhiều năm qua, trước Huy có một người chị gái.
Theo Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, Binh nhất Phan Gia Huy tình nguyện ở lại luyện tập cùng đồng đội, để hoàn thành nhiệm vụ chung của Quân đội trong ngày Đại lễ của đất nước đã tiếp nối truyền thống của đơn vị.
"Trong đại dịch COVID-19, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ bố mẹ, người thân qua đời mà không thể có mặt lo tang lễ được vì đang phải cùng đơn vị tham gia chống dịch, họ gác lại việc riêng vì nhiệm vụ chung, thầm lặng hy sinh, cống hiến vì tập thể. Đó cũng chính là kết quả giáo dục, xây dựng động cơ phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị những năm qua". Đại tá Nguyễn Thao Trường, cho cho biết.
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thờiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Có những tháng được coi là "thời điểm vàng" để sinh ra, bởi những người sinh vào các tháng này thường khôn ngoan, thức thời, biết nắm bắt cơ hội để nhân sinh viên mãn, tài lộc đủ đầy.
Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nhiều đối tượng sẽ không được hưởng lương hưu trong tháng 9. Đó là những đối tượng nào?
Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhấtĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.
Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh LiệtĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.
Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9.
Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là 3 tháng sinh Âm lịch đặc biệt, càng trải qua gian khó càng tỏa sáng, càng về sau càng giàu có, hạnh phúc.
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.
Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không ưa bon chen, chẳng thích tranh đấu thiệt hơn.
Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản nàyĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?
Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản nàyĐời sống
GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?