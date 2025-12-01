Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trực
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây tư duy nhanh nhạy, hành xử công bằng và luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu vì vậy sớm muộn cũng thành công lớn.
Người sinh tháng 6 Âm lịch: Trí tuệ xuất chúng, chính trực trong mọi việc
Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, người sinh tháng 6 Âm lịch không hề ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, ngược lại có trí tuệ vượt trội và khả năng phân tích sắc bén.
Họ không chọn con đường khôn lỏi hay giẫm đạp lên người khác để thành công, trái lại, luôn chú trọng trau dồi năng lực cá nhân, kiên định với đạo đức nghề nghiệp và hướng tới nền tảng phát triển lâu dài.
Trong công việc, họ thể hiện hiệu suất đáng nể, khả năng xử lý tình huống chuẩn xác và bản lĩnh hơn người.
Nhờ sự chính trực cùng thái độ rõ ràng, dứt khoát, họ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của lãnh đạo và đồng nghiệp.
Con đường thăng tiến mở rộng rất sớm và họ có xu hướng đi xa hơn so với bạn bè đồng trang lứa, sự giàu có đến với họ một cách tự nhiên như thành quả xứng đáng của nỗ lực và bản lĩnh.
Người sinh tháng 3 Âm lịch: Ngay thẳng, quyết đoán, đã nói là làm
Người sinh tháng 3 Âm lịch được tử vi đánh giá là mẫu người thẳng thắn, rõ ràng và không bao giờ dùng những lời nói sáo rỗng để lấy lòng người khác.
Họ làm việc có kế hoạch, có nguyên tắc, nói được, làm được, và luôn giữ sự tôn trọng với những người xung quanh.
Vì vậy, dù ở môi trường mới hay lĩnh vực cạnh tranh, họ đều có thể nhanh chóng ghi dấu ấn.
Hiệu quả công việc của người sinh tháng Âm lịch này luôn ở mức cao, thể hiện tinh thần chủ động và quyết đoán.
Cũng chính nhờ phong thái chuyên nghiệp và uy tín cá nhân, họ thường tạo dựng được cơ hội làm giàu nhanh chứ không phải nhờ may mắn, mà nhờ hành động mạnh mẽ và sự nỗ lực thực chất.
Người sinh tháng 10 Âm lịch: Lạc quan, chu đáo, không lợi dụng người khác
Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, những người chào đời vào tháng 10 Âm lịch có tính cách tích cực, lạc quan và luôn biết cách sắp xếp cuộc sống khoa học.
Họ tinh tế nhưng không khôn vặt, chu đáo nhưng không toan tính thiệt hơn với người khác.
Điều đáng quý nhất ở họ là không bao giờ làm những việc khiến bản thân bị coi thường, ví dụ như lợi dụng người khác hay "đạp" lên thành công của người khác để tiến thân.
Thay vì mưu mẹo, họ chọn cách hoàn thiện bản thân từng ngày, kiên trì vượt thử thách và "đi ngược chiều gió" bằng năng lực thật sự.
Nhờ vậy, họ sớm trở nên mạnh mẽ, sở hữu nền tảng sự nghiệp bền vững và vươn tới vị trí đáng ngưỡng mộ.
Trong tương lai gần, người sinh tháng 10 Âm lịch thường gặt hái "của cải đầy bồ", đạt danh vọng lẫn tài sản và trở thành hình mẫu thành công khiến nhiều người nể phục.
3 tháng Âm lịch "vàng" của người làm việc cực ngay thẳng
Dù thời cuộc thay đổi liên tục, sự chính trực vẫn luôn là "tấm hộ chiếu" dẫn tới thành công bền vững.
Người sinh vào 3 tháng Âm lịch vàng - tháng 6, tháng 3 và tháng 10 - hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh và khí chất tử tế.
Họ không chấp nhận chiến thắng bằng thủ đoạn, mà lựa chọn đứng vững bằng năng lực. Cũng chính vì thế, họ vừa giàu có vừa được kính trọng, thứ thành công mà không phải ai cũng có được.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
