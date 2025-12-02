'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão
GĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.
Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, toàn xã có có hơn 600 hộ dân trồng cây cảnh đào phai với diện tích khoảng 108ha, tập trung tại 10 thôn. Bão số 5, số 10 và đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề với hàng chục ngàn gốc cây cảnh đào các loại đã bị xoắn gốc, gãy, đổ ngã, chết khô, chiếm tới khoảng 50%.
