'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

Thứ ba, 15:24 02/12/2025 | Đời sống
GĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 1.

Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng hiện hàng loạt gốc đào phai của người dân xã Toàn Lưu bị chết khô và tiếp tục héo, những cây bình thường lại nở hoa sớm.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 2.

Được biết, xã Toàn Lưu có hơn 110ha trồng hoa, cây cảnh. Trong đó, có hơn 600 hộ dân trồng đào với diện tích khoảng 108ha, tập trung ở thôn Kim Sơn, Xuân Sơn. Mỗi năm nơi đây cung cấp cho thị trường Tết hàng nghìn gốc đào và hoa cúc các loại. Tuy nhiên, thiệt hại sau mưa lũ khiến nhiều hộ dân mất Tết khi không có nguồn thu nhập.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 3.

Ông Trần Hựu (70 tuổi, trú xã Toàn Lưu) cho biết, gia đình trồng đào hàng chục năm nay nhưng chưa khi nào xảy ra tình trạng đào chết hàng loạt như vậy. "Sau hai cơn bão tàn phá cùng với mưa lũ kéo dài khiến cây đào chết hàng loạt. Gia đình tôi cố gắng dựng lại những cây bị đổ và chăm sóc nhưng nhiều cây vẫn chết”, ông Hựu chia sẻ.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 4.

Theo người dân địa phương, cây đào vốn dễ chết khi gặp nước ngâm nhiều ngày.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 5.

Bão và mưa lũ làm nhiều cây đào héo úa, chết dần.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 6.

Theo người dân trồng đào nơi đây, họ đã đầu tư vốn liếng, công sức để trồng, chăm sóc, tạo dáng cho vườn cây đào phai với hy vọng bán Tết. Tuy nhiên, năm nay, thời tiết bất thường, nhất là 2 cơn bão mạnh liên tiếp là số 5 và số 10. Tiếp đó là các đợt mưa lũ kéo dài đã khiến hàng ngàn cây cảnh đào phai cảnh bị gió quật gãy, bật gốc, úng nước... không thể phục hồi, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 7.

Ngoài thiệt hại về số lượng cây, người dân trồng đào phai còn phải đối mặt với nỗi lo về chất lượng hoa của những cây còn sót lại, bị suy yếu, phát triển chậm, khó nở hoa đúng đúng dịp tết do bão, mưa lũ.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 8.

Hàng loạt cây đào phai đang trong giai đoạn bị héo vàng.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 9.

Cạnh một số tuyến đường giao thông, nhiều gốc cây cảnh đào phai bị gãy ngang thân, bật gốc và vứt bỏ làm củi khô.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, toàn xã có có hơn 600 hộ dân trồng cây cảnh đào phai với diện tích khoảng 108ha, tập trung tại 10 thôn. Bão số 5, số 10 và đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề với hàng chục ngàn gốc cây cảnh đào các loại đã bị xoắn gốc, gãy, đổ ngã, chết khô, chiếm tới khoảng 50%.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão - Ảnh 11.

Thời gian qua, người dân có nhiều biện pháp chăm sóc, khắc phục cứu cây nhưng không có kết quả. Hiện nay, số lượng cây đào bị hư hỏng đang lan rộng, khiến người dân mất trắng.

Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ TếtThăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

GĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.

 

Nguyễn Sơn
Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?

Luôn sẵn sàng giúp người khác, 4 con giáp này cả đời hưởng phúc quý nhân

Luôn sẵn sàng giúp người khác, 4 con giáp này cả đời hưởng phúc quý nhân

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác mà không hề đắn đo thiệt hơn.

May mắn chạm đỉnh, con giáp Mùi có nhiều may mắn trong mọi mặt vào tháng 10 âm lịch 2025

May mắn chạm đỉnh, con giáp Mùi có nhiều may mắn trong mọi mặt vào tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 10 âm lịch 2025, Tam Hợp quý nhân giúp đỡ giúp con giáp Mùi may mắn chạm đỉnh. Mọi mặt trong cuộc sống khá thuận lợi, làm gì cũng rất tốt và luôn cảm thấy cuộc sống có luồng ánh sáng may mắn hỗ trợ.

Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trực

Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây tư duy nhanh nhạy, hành xử công bằng và luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu vì vậy sớm muộn cũng thành công lớn.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế vụ cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trú

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một nơi thường trú phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 30/11, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội). Do ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải kéo vòi chữa cháy từ đầu ngõ đến căn nhà cháy để dập lửa.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Công an, việc sát hạch giấy phép lái xe sẽ bỏ bài thi mô phỏng; riêng hạng A, A1 và B1 nếu không đỗ lý thuyết, không được thi thực hành.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Giữa thôn Tu Cổ (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), một bãi tập kết rác lộ thiên tồn tại nhiều năm đang ngày càng phình to, bốc mùi nồng nặc. Rác tràn xuống ruộng, bay vào ao nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

