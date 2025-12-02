'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

Theo người dân trồng đào nơi đây, họ đã đầu tư vốn liếng, công sức để trồng, chăm sóc, tạo dáng cho vườn cây đào phai với hy vọng bán Tết. Tuy nhiên, năm nay, thời tiết bất thường, nhất là 2 cơn bão mạnh liên tiếp là số 5 và số 10. Tiếp đó là các đợt mưa lũ kéo dài đã khiến hàng ngàn cây cảnh đào phai cảnh bị gió quật gãy, bật gốc, úng nước... không thể phục hồi, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.