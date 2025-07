Chiều tối 21/7, 17 khu vực này ở Hà Nội cảnh báo rủi ro thiên tai, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh

Chiều 21/7, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vào thời điểm trước 12h10 phút, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực tỉnh Bắc Ninh có xu hướng di chuyển về khu vực nội thành thành phố Hà Nội.



Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo trong khoảng thời gian từ 13h đến 17h, 18h cùng ngày, vùng mây dông ảnh hưởng đến khu vực các phường và gây mưa, mưa rào và có nơi có dông, bao gồm: Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ.

Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường Ngọc Hà, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu...

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

GĐXH - Theo dự báo, từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to, có nơi trên 600mm.