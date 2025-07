Tin bão mới nhất: Bão số 3 cường độ mạnh giật cấp 14, áp sát đất liền, Bắc Bộ đỉnh điểm mưa bão

10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ trẻ mồ côi liên quan đến tàu du lịch bị lật.